Kempower moninkertaisti tilauskirjansa kolmannella vuosineljänneksellä

Kempower Oy:n toimitusjohtaja Tomi Ristimäki.

Kempowerin vahva tuloskunto sai jatkoa heinä-syyskuussa korkean kysynnän vetämänä kaikissa asiakasryhmissä.

Sähköautojen latausasemien valmistaja Kempower jatkaa odotetusti vankalla kasvun tiellä.

Yhtiön tilauskertymä kasvoi ennätykselliseen 65 miljoonaan euroon. Tilauskirjat pullistelevat syyskuun lopussa moninkertaisesti vuotta aiempaa suurempina, sillä viime vuoden syyskuun lopussa tilauskertymä oli vain 5,8 miljoonaa euroa. Analyysitalo Inderes odotti vain 32 miljoonan euron tilauskertymää.

Liikevaihto nousi kolmannella vuosineljänneksellä 227 prosenttia vertailukaudesta vajaaseen 33 miljoonaa euroon, kun vuotta aiemmin liikevaihto oli 10 miljoonaa euroa. Analyytikoiden odotuksissa oli 30 miljoonan liikevaihto.

Operatiivinen liiketulos nousi viime vuoden 2,1 miljoonasta eurosta 2,4 miljoonaan euroon, mikä vastasi Inderesin odotuksia. Analyytikoiden konsensusodotus oli 2,2 miljoonaa euroa.

”Olen erityisen iloinen edelleen jatkuneesta myynnin laajentumisesta pohjoismaiden ulkopuolella. Yleisesti ottaen asiakaskysyntä on ollut vahvaa kaikilla keskeisillä markkinoilla ja asiakasryhmissä”, kertoo Kempowerin toimitusjohtaja Tomi Ristimäki.

Ristimäen mukaan Kempowerin tuotantokapasiteetti on kasvanut Lahdessa avatun uuden tuotantolaitoksen myötä, jossa on 10 300 neliömetriä lisää tilaa. Lisäksi yhtiö on vuokrannut lisää tehdastilaa toisesta toimipaikasta uuden tehtaan vierestä.

Yhtiön suurin haaste kasvavaan kysyntään vastaamisessa ei ole rekrytointi tai tuotantolinjat, vaan kyky laajentaa toimitusketjua, kun elektronisten komponenttien saatavuus on edelleen suuri haaste, toimitusjohtaja kertoo. Se rajoittaa lyhyen aikavälin toimituksia erityisesti vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä.

Tällä hetkellä Kempower ajaa ylös omaa osakokoonpanolinjaa, joka vahvistaa nykyistä alihankintamallia. Se lisää tuotantokapasiteettia ensi vuonna.

Yhtiö on jatkanut rekrytointeja ja palkanneet merkittävän määrän uutta henkilöstöä, vaikka Kempower on hieman jäljessä rekrytointisuunnitelmista, Ristimäki myöntää. Hänen mukaansa nopeasti kasvava organisaatio luo lisävaatimuksia rekrytoinnille ja perehdytykselle.

Kempower jatkoi vuosineljänneksellä asiakaskuntansa laajentamista erityisesti pohjoismaiden ulkopuolella. Tavoitteena on myös aloittaa toiminta Yhdysvalloissa jo vuoden 2023 loppuun mennessä.

”Tällä hetkellä Yhdysvallat on Eurooppaa jäljessä liikenteen sähköistymisessä, mutta odotamme 5 miljardin dollarin NEVI-ohjelman ja Inflation Reduction Act -lain nopeuttavan sähköistymistä Yhdysvalloissa jo vuoden 2023 aikana. Nopeus on avaintekijä USA:n markkinoille pääsyssä, ja tarkastelemme parhaillaan erilaisia vaihtoehtoja sisältäen myös mahdolliset yritysjärjestelyt, tai kumppanuudet”, Ristimäki kertoo.

Kempower ennakoi markkinakehityksen jatkuvan suotuisana ja myös kysynnän sen tarjoamille tuotteille jatkuvan hyvänä.

Koska Kempower on onnistuneesti laajentanut liiketoimintaansa pohjoismaiden ulkopuolelle, yhtiö ei odota merkittävää kausivaihtelua neljännesvuosittaisessa liikevaihdossa.

Kempower jatkaa liiketoimintansa laajentamista Euroopassa yhtiön kasvustrategiassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Vuoden 2022 aikana Kempower kartoittaa myös erilaisia vaihtoehtoja laajentumisessa Pohjois-Amerikan markkinoille saavuttaakseen tavoitteensa perustaa toiminta Yhdysvaltoihin vuoden 2023 loppuun mennessä.

Kempower ei edelleenkään anna arvioita koko vuoden 2022 myynti- tai tulosnäkymistä.