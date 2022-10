Pörssin pohjakosketus saattaa tulla jo tänä vuonna, arvioi sijoittaja Kim Lindström Kauppalehden kolumnissaan. Kylmäpäinen sijoittaja aloittaa jo osakeostot.

Kuluva vuosi on ollut osakemarkkinoilla synkkä. USA:n S&P 500 -osakeindeksi on romahtanut lähes 25 prosenttia, Helsingin pörssi 23 prosenttia ja Euroopan suuryhtiöitä seuraava Euro Stoxx 50 on laskenut 22 prosenttia.

Myös kotimaisilla osakerahastoilla on ollut haastavat ajat. Suomeen sijoittavien osakerahastojen 12 kuukauden tuotto oli -23 prosenttia, pohjoismaihin sijoittavien -28 prosenttia ja eri puolille maailmaa sijoittavien -11 prosenttia. Pienin tappio oli USA:han sijoittavissa osakerahastoissa, -3,0 prosenttia.

Osakemarkkinoita on painanut Ukrainan sodan ja energiakriisin lisäksi keskuspankkien kiristyvä rahapolitiikka. Keskuspankkien koronnostotahti on ollut nopeinta 40 vuoteen. Yhdysvaltain keskuspankki Fed on nostanut ohjauskoron jo 3,00 – 3,25 prosentin välille. Euroopan keskuspankki on toistaiseksi Fediä jäljessä koronnostoissa. Ohjauskorko on euroalueella 1,25 prosenttia.

Sijoittajat ovat luonnollisesti huolissaan nopeasti kohonneesta korkotasosta.

Riskeistä saatiin esimakua Iso-Britanniassa, jossa nähtiin suuria liikkeitä valtionlaina- ja valuuttamarkkinoilla. Jotkut eläkerahastoista saivat valtionlainojen korkojen noustua niin sanottuja ”margin calleja” eli pakkomyyntejä, koska ne olivat suojanneet positioita korkojohdannaisilla ja swap-sopimuksilla. Positiot tuottivat tappioita korkojen noustua merkittävästi.

Eläkerahastot joutuivat myymään sijoitusinstrumentteja kattaakseen margin call -tilanteen. Ne myivät muun muassa valtionlainoja, mikä ruokki entisestään korkojen nousua. Englannin keskuspankki rauhoitti tilanteen kertomalla suunnitelmasta aloittaa valtiolainojen osto-ohjelma.

Average Down -sijoitusstrategia toimii

Ammattisijoittaja ja sijoituskirjailija Kim Lindström pohtii Kauppalehden kolumnissaan, että tällä hetkellä sijoittaja saattaa helposti katua viimeaikaisia osakeostojaan.

”Odottamalla osakkeet olisi saanut halvemmalla. Syntyy helposti deflatoorinen kierre, joka jyrkentää kurssilaskua lamauttamalla ostajat ja lisäämällä myyjien ahdistusta. Tällaisessa tilanteessa tunnepohjainen toiminta johtaa huonoon lopputulokseen”, Lindström toteaa.

Lindström on osakenäkemyksessään varovaisen optimistinen. Hänen mukaansa osakemarkkinat saattavat löytää pohjansa jo tänä vuonna.

”Mikäli säästymme sekopäisistä iskuista ydinaseilla, osakekurssien pohja saavutettaneen mahdollisesti vielä tänä vuonna, koska kurssit ovat jo hinnoitelleet synkkää tulevaisuutta”, Lindström toteaa.

Koska aallonpohjan ajankohtaa ei kukaan tiedä, toimii Lindströmin mukaan niin sanottu average down -sijoitusstrategia yleensä mainiosti. Ostostrategian idea on painaa osakkeen keskimääräistä ostohintaa alaspäin. Jos alkuperäinen osto on tehty esimerkiksi 50 euron hinnalla ja osake lähtee laskuun, painavat 30 ja 40 euron hintaan tehdyt lisäostot osakkeen keskimääräisen ostohinnan 40 euroon. Average down -strategian perusidea on saada hyödynnettyä markkinahermoilun tuomat kurssilaskut.

Lindströmin mukaan yhtiön laatukriteereistä ei silti kannata tinkiä tässäkään tilanteessa, ja lisäksi on syytä varmistautua siitä, että osake on selvästi aliarvostettu.

”Toistuvat ostot kurssin laskiessa johtavat alenevaan keskihankintahintaan, joka näyttäytyy edullisena pörssikäänteen tapahduttua. Strategia edellyttää, etteivät sijoitusvarat lopu kesken. Riittävä luottolimiitti antaa lisää toimintavapautta, kunhan tiedostaa sen riskiä”, Lindström neuvoo.

Parhaat sijoitukset tehdään pörssiromahdusten yhteydessä

Lindströmin mukaan pörssiromahduksissa kursseilla on tapana laskea tasolle, joka on vain ”irvikuva osakkeiden edustaman liiketoiminnan arvosta”. Se tarjoa kovahermoisille sijoittajille hyviä osakkeiden ostopaikkoja.

Lindströmin kriisien sijoitusstrategia on ollut sama öljykriisissä, 90-luvun lamassa, it-kuplan puhkeamisessa, finanssikriisissä sekä koronapandemian aikana. Pää pitää pysyä kylmänä, oli kyyti kuinka kovaa tahansa.

Konkarisijoittajan mukaan panikoiminen on varma keino epäonnistua markkinoilla. Lindström nostaa esiin todella suurten salkunhoitajien käytöksen suurimman koronalaskun aikana vuonna 2020, joka hämmästytti.

”Salkkujen hoitajat tempoutuivat mukaan silmittömään myyntipaniikkiin ja möivät pilkkahinnalla hyviä osakkeita, ihan käsittämätöntä”, Lindström kertoi SalkunRakentajan haastattelussa.

Lindströmin kylmähermoisuutta sijoittajana kuvaa se, että hän on tehnyt suurimman osan parhaista sijoituksistaan pörssiromahdusten yhteydessä.