Metsä Group jatkaa tuloskasvun tiellä

Metsä Group julkisti maanantaina ennakkotietoja kolmannen vuosineljänneksen tuloskehityksestä.

Heinä–syyskuun 2022 vertailukelpoinen liiketuloksen yhtiö arvioi heinäkuun lopussa julkaistussa puolivuosikatsauksessa olevan suunnilleen samalla tasolla kuin huhti–kesäkuussa 2022. Vertailukelpoinen liiketulos oli huhti–kesäkuussa 2022 noin 330 miljoonaa euroa.

Lähinnä Metsä Fibren arvioitua paremman kannattavuuskehityksen takia Metsä Groupin vertailukelpoinen liiketulos oli heinä–syyskuussa 2022 parempi kuin huhti–kesäkuussa 2022 eli noin 391 miljoonaa euroa. Viime vuonna kolmannella vuosineljänneksellä vertailukelpoinen liiketulos oli 278 miljoonaa euroa.

Metsä Groupin B-osake kipusi maanantaina 2,65 prosenttia ja tiistaina 2,08 prosenttia.

Toisella vuosineljänneksellä markkinahavusellun keskimääräiset myyntihinnat nousivat sekä Kiinassa että Euroopassa edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Metsä Boardin kartonkien kysyntä pysyi vahvana.

Kartonkien euromääräiset keskihinnat nousivat edelliseen vuosineljännekseen verrattuna.

Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälä arvioi toisen vuosineljänneksen tulosraportin yhteydessä, että Venäjän hyökkäyssota Ukrainaa vastaan johti Metsä Groupissa laajoihin toimiin kattaen Venäjän liiketoimintojemme alasajon sekä puun käytön ja hankinnan uudelleenjärjestelyn Venäjän puunhankinnan loputtua. Keski-Euroopan pehmopaperiteollisuuteemme vaikuttava energiahintojen raju nousu aiheutti puolestaan sopeuttamistoimia.

”Kysyntätilanne näiden murrosten keskellä säilyi päätuoteryhmissämme ja markkina-alueillamme vahvana. Kustannusinflaation rasitteet kyettiin kokonaan tai osittain kattamaan hinnoittelussa. Kokonaisuudessaan ensimmäisen vuosipuoliskon tuloksesta muodostui erittäin vahva. Toinen vuosineljännes oli liikevoitolla mitaten Metsä Groupin historian paras”, Hämälä totesi.

Pääjohtajan mukaan Metsä Group on toteuttamassa investointihankkeita, joihin sekä pandemialla että Venäjän toimilla on vaikutuksia joko kustannusinflaation tai materiaalien ja komponenttien saatavuuden kautta.

”Metsä Fibren Rauman uuden sukupolven sahan koekäyttövaihe alkoi suunnitellusti toukokuussa, ja jatkuvaan tuotantoon siirrytään kolmannella neljänneksellä. Metsä Boardin Husumin soodakattilan ja turbiinilaitoksen investoinnin käyttöönotto on viivästynyt suunnitellusta toisesta vuosineljänneksestä neljännelle. Keskeisenä syynä on asennustöiden viivästyminen resurssipulan vuoksi. Myös tähän pandemialla on ollut vaikutuksensa.”

Metsä Fibren Kemin biotuotetehdas etenee aikataulussaan kohti tuotannon aloitusta vuoden kuluttua, mutta kustannusinflaatio on nostanut hankkeen alkuperäistä kustannusarviota noin 15–20 prosenttia.

Metsä Tissue valmistelee Mariestadin tehtaan uusimisen investointia ja Metsä Wood suunnittelee kertopuutuotannon laajentamista Äänekoskelle.

Metsä Board kasvattaa taivekartonkikapasiteettiaan Husumin tehdasintegraatissa ja toukokuussa se ilmoitti selvittävänsä mahdollisuuksia uuteen taivekartonki-investointiin joko Suomessa tai Ruotsissa.