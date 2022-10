Miksi sähkömarkkinat ovat rikki?

Uutiset kailottavat energiatalkoita ja ihmiset pelkäävät laskujaan sekä yrittävät haalia ylimääräisiä työvuoroja. Osalla on onneksi säästöjä, mutta kaikilla ei.

Kuinka tämä oravanpyörä saataisiin ammuttua alas? Onko se edes mahdollista?

Huutokauppaäänestys vaatii kovia huutajia ja sähköyhtiöt ovat nyt näiden huutajien roolissa. Mutta tiedätkö sinäkään tarkalleen, mistä hinta määräytyy? Tai mistä tämä hinnan käyttäytyminen johtuu kokonaiskuvassa.

Tällä hetkellä sähkön hinta määräytyy marginaalikustannusten puitteissa. Eli tämä tarkoittaa suoraviivaisesti sitä, että pelkästään kalleimpien voimalaitosten mukaan. Puhumme tarjonnasta sekä sen puutteesta tai puuttumattomuudesta.

Mutta myös tarjonnassa voidaan tehdä muutoksia. Kun hinta nousee aivan liiaksi asti, saattavat suuret sähkönkuluttajat, kuten suurimmat tehtaat sulkeutua, sillä niitä ei ole järkeä pitää auki. Tämä puolestaan muuttaa sähkön hintaa edullisemmaksi.

Pidämme korkeita hintoja elossa

Marginaalihinnat ovat ne, joita nyt tuijotamme. Koska sähkön hinnan laki menee voimalaitosten mukaan, on hinta se, mikä se on viimeiseen käynnissä olevaan sähkönvoimalaitokseen asti. Olemme niiden bensa, koska käytämme laitosten tuottamaa sähköä.

Meillä Suomessa sähkö ei vielä ole niin kallista, mitä joissakin muissa maissa. Me pidämme sähkönvoimalaitoksia päällä ja kulutamme yhä sekä hankimme tilastojen valossa sähköä kuluttavia asioita kotiimme. Onko se siis vieläkään liian kallista?

Sähköyhtiöiden tukipaketit

Sähköjen hinnat nousevat, mutta minkä ihmeen takia tukipaketteja luotiin sähköyhtiöille? Se johtuu siitä, että ilman valtion apua sähköyhttiöillä ei ole enää varallisuutta kilpailla sähkömarkkinoilla.

He joutuvat maksamaan nykyisen sähkön ostamisen lisäksi tulevasta sähköstä ikään kuin vakuutena, jolloin lantit käyvät vähiin. Nämä “vakuutusmaksut” ovat nousseet moninkertaisiksi aiempaan verrattuna.

Moni on sitä mieltä, että lyhytaikaisen ongelman takia on turhan suuri menetys menettää suuria sähköyhtiöitä konkurssin partaalle.

Hallitus on kuitenkin esittänyt, että tukipaketit olisivat viimeinen keino hakea ongelmaan ratkaisua. Nähtäväksi kuitenkin jää, tekeekö hallituksemme pikaisia liikkeitä, jos hinnat nousevat talvea kohti entisestään. Voi olla, että meillä ei ole enää montaakaan sähköyhtiötä jäljellä, jos ne eivät saa apua.

Entä olisiko Norjan sähkömallista apua?

Norjassa on käytössä sellainen malli, jossa kuluttajat ostavat loput sähköstä pörssihinnan mukaan. Muu osa taas suodaan heille alennetulla hinnalla, mikä ennalta sovitaan.

Tämä kannustaisi pitämään sähkön kulutusta vähäisempänä, mutta kuitenkin helpottaisi merkittävästi kotiin saapuvassa laskussa. Mutta siitä voisi syntyä haastavia keskustelunaiheita, kun alettaisiin miettiä tätä alennuksen määrää.

Talouksia on erilaisia, eikä kukaan ole ymmärtänyt miettiä näin radikaalia muutosta hinnoissa ennen kuin se todella tapahtui. Osalla naapurustosta voi olla lämmitettäviä sähköpaljuja, sähköautoja ja -tolppia, sähkölämmityksiä sekä maalämmityksiä. Kuinka me määritämme, kuka on oikeutetumpi sähkötukeen ja kuka ei?

Sähkösopimukset asuinkunnan mukaan

Osa kuntalaisista on ehdottanut Seinäjoen mallia, jossa paikallinen sähköyhtiö on tehnyt aikamoisen tempun. Se myy alennetunhintaista sähköä omille asukkailleen, mikä helpottaa talouksien ja yritysten sähköahdinkoa.

Tässä kuitenkin tullaan siihen ongelmaan, ettei paikallissähköt myy sähköä pelkästään lähiasukkailleen. Koska sähköä saa ostaa lähes keneltä tahansa sähköyhtiöltä, eivät yhtiöiden asiakkaat ole luonnollisestikaan ainostaan kymmenien kilometrien säteillä.

Jos sähköä myytäisiin edullisemmin lähiasukeille, tulisi tästä epäreilu asetelma muille. Lisäksi kaikki eivät välttämättä ole kirjoilla asunnoissaan, vaikka asunnon omistaisikin tietyssä kunnassa. Tämän vuoksi monet sähköyhtiöt ovat maksaneet rahaa kaupungille, jonka jälkeen kaupunki saa itse valita, miten käyttää rahat omien asukkiensa hyväksi.

Tämän lisäksi se ei poistaisi sitä ongelmaa, kuinka kallista kaukolämpö tällä hetkellä on ihmisille. Joidenkin mielestä olisikin parempi vaihtoehto saada myönnytyksiä enemmänkin pakollisen kaukosähkön asukkaille, eikä niinkään oman kuntasähkönsä saaville.

Miten sähkökriisin voi ratkaista?

Sähkö on nyt aiheena mielenkiintoinen, sillä se koskettaa käytännössä jokaista kuluttajaa. Olisi monia eri ratkaisuja saada helpotusta ihmisten arkeen. Olemme kuitenkin kallistumassa nyt malliin, jossa sähkön käyttöä vältellään ja sähköyhtiöitä tulee kaatumaan nurin.

Sähkön hinnan tilanne on tällä hetkellä huolestuttava ja sähkön hinta on käytännössä kaikissa määräaikaisissa sopimuksissa yli 30 sentissä. Sähköfutuurit ovat myös pilvissä (katso: sähkön hinta ennuste 2023), joten apua piinaan ei tuskin ole löytymässä ainakaan lähitulevaisuudessa.

Tilanne on jollakin tavalla nurinkurista ainakin siihen verrattuna, miten olisin ajatellut tämän menevän. Onneksi en ole itse tekemässä ratkaisuja tässä maassa.