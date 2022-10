Niken osake sukelsi – Kannattavuus heikkeni vertailukaudesta

Yhtiön osake on vaativasti hinnoiteltu.

Amerikkalainen jalkinevalmistaja Nike julkaisi torstaina osavuosikatsauksen. Yhtiön liikevaihto oli elokuussa päättyneellä vuosineljänneksellä 12,69 miljardia dollaria. Liikevaihto kasvoi neljä prosenttia edellisvuoden vertailukaudesta. Analyytikot odottivat keskimäärin 12,27 miljardin dollarin liikevaihtoa.

Nike teki osakekohtaista tulosta 0,93 dollaria, kun analyytikoiden konsensusennuste oli 0,92 dollaria.

Dollarin vahvistuminen heikensi Niken liikevaihdon kasvua. Eniten se näkyi Niken liiketoimintasegmenteistä Euroopan, Lähi-Idän ja Afrikan kohdalla. Segmentin liikevaihto kasvoi prosentin. Liikevaihdon kasvu olisi ollut 17 prosenttia, jos valuuttakurssimuunnoksia ei huomioida.

Niken liiketoimintasegmenteistä Kiinan liikevaihdon kehitys oli heikointa. Liikevaihto laski Kiinassa 16 prosenttia. Syynä oli erityisesti koronasulut.

Raportin suurin pettymys sijoittajille oli Niken bruttomarginaali. Se heikkeni kallistuneiden rahtikustannusten, alaskirjausten ja valuuttakurssimuunnosten seurauksena. Niken bruttomarginaali oli 44,3 prosenttia, joka oli merkittävästi matalampi kuin analyytikoiden konsensusennuste. Yhtiön vertailukauden bruttomarginaali oli 46,5 prosenttia.

Niken varastot kasvoivat peräti 65 prosenttia Pohjois-Amerikassa. Yhtiön talousjohtaja Matthew Friend kertoi osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeen, että pitkät toimitusajat ja vahvistunut kysyntä johtivat siihen, että varastoja varten tehtiin tilauksia tänä vuonna aiemmin kuin yleensä. Toimitusajat alkoivat kuitenkin lyhentyä. Se johti varastojen täyttymiseen.

Varastotilanne on muuttunut nopeasti, sillä viimeisen kahden vuoden aikana Nikella on ollut haasteita vastata kysyntään. Niken tavoite on hankkiutua eroon liian suuresta varastosta. Yhtiö aloittaa piakkoin alennusmyynnit Pohjois-Amerikassa.

Nike arvioi, että yhtiön liikevaihdon kasvu on niukasti kaksinumeroista kuluvalla tilikaudella. Bruttomarginaalin ohjeistus oli pettymys sijoittajille. Sen arvioidaan laskevan 2,0-2,5 prosenttiyksikköä vertailukaudesta. Niken edellisen tilikauden bruttomarginaali oli noin 46 prosenttia.

Kuluvan vuosineljänneksen Nike arvioi olevan haastavan. Vuosineljänneksen aikana bruttomarginaalin odotetaan laskevan peräti 3,5-4,0 prosenttiyksikköä vertailukaudesta.

Niken tilapäiset haasteet saattavat tarjota syksyllä ostopaikan

Niken liiketoimintamalli on tehokas ja pitkän aikavälin näkymät ovat vahvat. Tilapäiset haasteet saattavat avata ostopaikkoja kärsivälliselle sijoittajalle.

Kuluva vuosineljännes on todennäköisesti Nikelle edelleen haastava kannattavuuden osalta, kun ylimääräisiä varastoja puretaan alennusmyynnein. Vuosineljänneksen heikkous on kuitenkin jo paljolti hinnoiteltu osakekurssiin. Osake laski perjantaina peräti 12,8 prosenttia ja se on halventunut 49,5 prosenttia vuoden alusta. Osake sulkeutui perjantaina varsinaisen pörssipäivän päätteeksi 83,12 dollariin.

Osakemarkkina hinnoittelee jo myös Niken tulevien tilikausien liiketoiminnan kehitystä. Analyytikot arvioivat, että Niken bruttokate kääntyy nousuun haasteiden jälkeen. Analyytikot ennustavat, että bruttokate asettuu 44,6 prosenttiin alkuvuonna, kun kuluvan vuosineljänneksen konsensusennuste on 42,2 prosenttia.

Niken osake on kurssilaskusta huolimatta haastavasti hinnoiteltu suhteessa historiaan ja kuluvan vuoden näkymiin. Osakkeen P/E-luku tulosennusteella on 26. Arvostuskerroin on supistunut merkittävästi kurssilaskun myötä, sillä viime vuoden marraskuussa P/E-luku oli peräti 47. Ennen 2020 keväällä alkanutta arvostuskertoimien nousua, Niken osakkeen P/E-luku oli edelliset kuusi vuotta 20-25 välillä. Aiemmin osakkeesta maksettiin useiden vuosien ajan sitäkin matalampia kertoimia.

Myös muiden keskeisten arvostusmittareiden perusteella Niken osake on haastavasti hinnoiteltu. Ennusteella laskettu EV/EBITDA on 20,4. Se on viimeisen 10 vuoden välin yläpäässä. Samansuuntainen argumentti voidaan tehdä liikevaihdon perusteella lasketuista arvostuskertoimista.

Niken arvostustasoa tukee korkea kannattavuus

Markkinoiden hinnoittelu viittaa siihen, että sijoittajat arvioivat Niken haasteiden olevan lyhytaikaisia. Markkinat hinnoittelevat edelleen vahvaa liiketoiminnan kehitystä pitkällä aikavälillä.

Korkeita arvostuskertoimia selittää paljolti myös Niken vahva kannattavuus. Niken sijoitetun pääoman tuotto, ROIC, on 22,6 prosenttia Morningstarin aineiston mukaan. Korkeata arvostustasoa selittää sijoittajien odotukset siitä, että Niken sijoitetun pääoman tuotto vahvistuu tulevina vuosina, kun kustannusinflaatio hellittää ja ylimääräiset varastot saadaan purettua.

Niken vahva kannattavuus ei ole uusi asia. Sijoitetun pääoman tuotto on liikkunut suurimmaksi osaksi 20-30 prosentin haarukassa viimeisen 10 vuoden ajan. Viimeisen viiden vuoden keskiarvo on 22 prosenttia.

Niken kannattavuus on korkeampi kuin sen keskeisen kilpailijan Adidaksen, jonka sijoitetun pääoman tuotto on 17 prosenttia. Viimeisen viiden vuoden keskiarvo on 15,7 prosenttia.

Adidaksen bruttomarginaali on ollut korkeampi kuin Niken. 2021 päättyneellä tilikaudella Adidaksen bruttomarginaali oli peräti 50,7 prosenttia. Adidaksen kustannusrakenne on kuitenkin raskaampi myynti-, yleis- ja hallintokustannusten osalta. Sen vuoksi Niken operatiivinen marginaali on merkittävästi korkeampi kuin Adidaksen.

Adidaksen arvostuskertoimet ovat heikomman kannattavuuden vuoksi matalampia kuin Niken. Adidaksen P/E-luku ennusteilla on 15,5 ja EV/EBITDA on 8,2.

Sijoittajien kannattaa seurata Niken osakekurssikehitystä syksyn aikana. Historiallisesti osake on ollut erityisesti houkutteleva sijoituskohde, kun sitä on saanut ostettua pörssistä kurssilla, joka on enintään noin 20 kertaa odotettu osakekohtainen tulos.