Nokia saa ostosuosituksen Handelsbankenilta – ”kestävää tervettä kysyntää”

Teleoperaattorit jatkavat nopeiden yhteyksien rakentamista. Se on positiivista Nokialle.

Nokia on menettänyt markkina-arvoaan tänä vuonna siinä missä moni muukin kotimainen pörssiyhtiö. Lasku on ollut kuitenkin kohtuullisen maltillista, kun osakkeesta on sulanut alle viidennes eli 18 prosenttia.

Nyt yhtiön kolmannen vuosineljänneksen tulosraporttia odotetaan mielenkiinnolla, kun toisella vuosineljänneksellä Nokia ylitti tulosodotukset.

Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi huhti-kesäkuussa 714 miljoonaan euroon vertailukauden 682 miljoonasta eurosta. Vertailukelpoinen liikevoitto ylitti selvästi analyytikoiden 632 miljoonan euron konsensusodotuksen.

Nokian tutkimus- ja kehityskulut kasvoivat edellisvuodesta, koska Nokia kertoo rakentavansa tai ylläpitävänsä teknologiajohtajuutta koko tuote- ja palveluvalikoimassaan. Myynnin ja hallinnon kulujen kasvu johtui yksityisiin langattomiin verkkoihin tehdyistä investoinneista.

Nokia piti ennallaan koko vuoden 2022 liikevaihdon taloudelliset näkymät ilman valuuttakurssimuutosten vaikutusta. Koko vuoden liikevaihdon näkymä on 23,5–24,7 miljardia euroa. Vertailukelpoisen liikevoittomarginaalin näkymä pysyy aiemmin kerrotulla 11–13,5 prosentin tasolla. Toisella vuosineljänneksellä vertailukelpoinen liikevoittoprosentti oli 12,2 prosenttia.

Maailmantalouden epävarmuus on herättänyt huolta siitä, että Nokian asiakkaat olisivat laittamassa investointihanat kiinni. Huoli saattaa olla aiheeton. Handelsbanken odottaa nimittäin Nokian kolmannen vuosineljänneksen tuloksen ravistelevan pois murheet siitä, että teleoperaattorien aktiviteetti olisi hidastumassa.

”Keskustelut yhdeksän operaattorin kanssa Japanissa, Euroopassa ja USA:ssa syyskuussa antoivat ymmärtää, että talouden turbulenssilla ei ole ollut suurta vaikutusta operaattorien investointisuunnitelmiin”, pankin analyytikko Daniel Djurberg toteaa Handelsbankenin aamukatsauksessa.

Sen sijaan pankki odottaa teleoperaattoreiden jatkavan nopeiden 5G- ja valokuituyhteyksien rakentamista. Edessä on ”kestävää tervettä kysyntää”.

”Momentumin pitäisi jatkua globaaleilla telecom-alan laitteistopuolella vahvana loppuvuoden ja ensi vuoden puolelle”, Djurberg ennustaa.

Horisontissa lymyilee kuitenkin pari pientä uhkakuvaa, analyytikko varoittaa.

”Ensinnäkin patenttien uusiminen voi johtaa oikeudenkäynteihin ja bruttomarginaali saavat painetta komponenttien inflaatiosta.”

Djurbergin mukaan Nokian osakkeen matala arvostus antaa tukea ja Handelsbankenin diskontattujen kassavirtojen laskelmissa on nostovaraa.

”Koska emme ole varmoja, menevätkö patenttien uusimiset oikeuteen, pidämme lyhyen ja pitkän aikavälin ennusteet ennallaan”, Djurberg toteaa.

Handelsbankenin kolmen kuukauden suositus Nokian osakkeelle on osta ja osakkeen kolmen vuoden tavoitehinta on 6,4 euroa. Tällä hetkellä osake noteerataan 4,5 euron hintaan.

Myös muut analyytikot uskovat Nokian tuloskasvuun. Analyytikoiden konsensusodotus Nokian osakekohtaiselle tulokselle on tälle vuodelle 0,33 euroa, kun viime vuoden toteuma oli 0,29 euroa. Ensi vuodelle on odotuksissa jo 0,4 euron osakekohtainen tulos.

Nokian osakkeen arvostuskertoimet ovat maltillisia, jos tulosennusteet pitävät kutinsa. Ensi vuoden konsensuksen mukaisella tulosodotuksella Nokian P/E-kerroin on 11,3x ja EV/Ebitda-kerroin vain 4,6x.

Teknologiayhtiö on edelleen analyytikoiden suosikki. Nokiaa seuraavista analyytikoista peräti 13 antaa osakkeelle ostosuosituksen, kuuden suositus on lisää ja kolmen suositus on pidä. Vähennä- tai myy-suosituksia ei ole lainkaan.

Nokia julkaisee heinä-syyskuun tuloksensa 20. lokakuuta.