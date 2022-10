Tekeekö Nokian Renkaat käännettä? – Nostaa liikevaihtoennustettaan

Nokian Renkaille vuosi on ollut vaikea. Viime aikoina yhtiö on kuitenkin julkistanut toivoa herättäviä uutisia.

Nokian Renkaiden osake on rytissyt alas tänä vuonna yli 65 prosenttia. Yhtiö on yksi Helsingin pörssin yhtiöistä eniten Ukrainan sodasta ja Venäjään kohdistuvista talouspakotteista kärsivistä yhtiöistä.

Ukrainan sodalla ja siitä johtuvilla pakotteilla on merkittävä negatiivinen vaikutus Nokian Renkaiden toimituskapasiteettiin ja suoritukseen. Renkaiden tuonnin loppuminen Venäjältä vaikuttaa myyntiin, erityisesti Keski-Euroopassa.

Renkaiden tuonti Venäjältä Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan päättyi heinäkuussa. EU asetti huhtikuussa pakotteita, jotka kielsivät renkaiden tuonnin Venäjältä EU:hun. Pakotteisiin sisältyi 10.7.2022 saakka ulottunut siirtymäkausi.

Kesäkuun lopussa Nokian Renkaiden hallitus päätti aloittaa yhtiön hallitun vetäytymisen Venäjältä. Prosessi on yhä käynnissä.

Lisäinvestointeja Suomeen

Venäjän sijaan yhtiö panostaa nyt lähelle. Yhtiö haluaa varmistaa Nokian-tehtaan tulevaisuuden kehitysmahdollisuudet.

Nokian Renkaat kertoi lokakuun puolessa välissä ostaneensa kiinteistöosakeyhtiö Nokian Portti Oy:n koko osakekannan. Kaupan myötä Nokialla Pirkkalaistie 1:ssä sijaitseva teollisuuskiinteistö tontteineen siirtyy Nokian Renkaiden omistukseen. Teollisuuskiinteistössä on aikaisemmin toiminut muun muassa Nokian Jalkineet Oy.

Ostetun teollisuusrakennuksen kokonaispinta-ala on noin 27 000 neliömetriä, ja se sijaitsee Nokian Renkaiden pääkonttorin ja tehtaan välittömässä yhteydessä. Kaupan jälkeen Nokian Renkaiden Pirkkalaistien varrelta omistamien tilojen pinta-ala nousee lähes 150 000 neliömetriin.

”Olemme erittäin tyytyväisiä saadessamme lisää tilaa käyttöömme. Tilojen käyttötarkoituksesta ei ole vielä päätetty mutta laajemmat tilat antavat pelivaraa ja entistä paremmat mahdollisuudet suunnitella tulevaisuuden toimintaa ja kasvua Nokialla”, kertoo Raskaista Renkaista ja Nokian-tehtaasta vastaava johtaja Manu Salmi.

Yhtiö ilmoitti aiemmin kesäkuussa ostaneensa kolmen hehtaarin teollisuustontin Nokialta Valkoisen harjun teollisuusalueelta. Tontin ja kiinteistön hankinnalla yhtiö haluaa varmistaa Nokian-tehtaan tulevaisuuden kehitysmahdollisuudet.

Kysyntä säilynyt yllättävän hyvänä

Nyt yhtiö kuitenkin ilmoittaa, että rengaskysyntä on kaikesta huolimatta jatkunut hyvänä.

Yhtiö on nostanut hintoja vähentääkseen kustannusinflaation vaikutuksia. Myös valuuttakurssimuutokset vaikuttavat liikevaihtoon positiivisesti. Tästä johtuen yhtiö nostaa vuoden 2022 liikevaihto-ohjeistustaan.

Päivitetyn ohjeistuksen mukaan Ukrainan sodalla ja siitä johtuvilla pakotteilla on merkittävä negatiivinen vaikutus Nokian Renkaiden toimituskapasiteettiin ja suoritukseen. Vuonna 2022 Nokian Renkaat odottaa liikevaihdon odotetaan olevan vuoden 2021 tasolla tai kasvavan ja segmentit yhteensä liikevoiton odotetaan laskevan merkittävästi vuoteen 2021 verrattuna.

Aiemmin kesäkuussa Nokian Renkaat oli odottanut liikevaihdon laskevan tai olevan vuoden 2021 tasolla ja segmentit yhteensä liikevoiton laskevan merkittävästi vuoteen 2021 verrattuna.

Analyytikoiden konsensusodotus on, että Nokian Renkaiden osakekohtainen tulos painuu tänä vuonna pakkaselle, mutta ensi vuonna yhtiö palaa 0,5 euron osakekohtaiseen tulokseen.

Yhtiön tulevaisuuden epävarmuudesta kertoo kuitenkin se, että analyytikoiden suosituksissa on kosolti hajontaa. Yhtiötä seuraavista analyytikoista yksi antaa ostosuosituksen, yhden suositus on lisää, kuuden suositus on pidä, kahden suositus on vähennä ja kahden suositus on myy.

Tammi−syyskuun osavuosikatsaus julkaistaan 1.11.2022.