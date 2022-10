Tähtisalkunhoitaja Petri Deryng myöntää: ”Nyt tulee kunnolla turpaan”

Kuluva vuosi on ollut vaikea jopa Suomen maineikkaimmalle osakerahastolle.

PYN Elite on salkunhoitaja Petri Deryngin luotsaama suomalainen aktiivisesti hoidettu osakerahasto, joka on sijoittanut varansa Aasian osakemarkkinoille 23 vuoden ajan. Tämä erikoissijoitusrahasto keskittyy vain yhteen Aasian maahan, Vietnamiin.

Rahaston varat on sijoitettuna Vietnamin osakemarkkinoille alle kahteenkymmeneen pörssinoteerattuun yritykseen.

Rahaston menestys on ollut vakuuttava. Sen perustamisesta helmikuusta 1999 lähtien keskimääräinen vuosituotto on ollut 16,8 prosenttia. PYN Elite on Suomen kaikkien aikojen parhaiten tuottanut rahasto.

Rahaston tavoitteenamme on löytää merkittäviä arvonnousuja suurilla yhtiö- ja markkinakohtaisilla painotuksilla. Rahasto tähtää pitkäaikaiseen arvosijoittamiseen, ja sillä on tavoitteena selkeästi korkeampi tuotto, kuin maailmalle portfolionsa hajauttaneilla osakerahastoilla.

PYN Fund Managementin perustaja Petri Deryng asuu Aasiassa ja on toiminut PYN Elite -rahaston salkunhoitajana sen perustamisesta lähtien. Hänet on useasti noteerattu Suomen ja Euroopan menestyneimpien salkunhoitajien joukkoon muun muassa Citywiren, Morningstarin ja Arvopaperi-lehden arvioissa.

Keskuspankit eivät hallitse tilannetta

Menestysrahasto ei kuitenkaan ole immuuni maailmantalouden haasteille.

Deryngin luotsaamalle rahastolle kuluva vuosi on ollut vaikea, kuten se on ollut niin monelle muullekin osakerahastolle. PYN Elite on romahtanut tänä vuonna 29 prosenttia.

Rahasto kertoo tuoreessa sijoittajakirjeessään, että korot tulevat nousemaan nopeasti ja jyrkästi. Keskuspankkiirit joutuvat ”likviditeetin kuivauksella” heikentämään kulutuskysynnän, vaikka rajuksi yltänyt inflaatio on suurilta osin sodan takia heikentyneen tarjonnan ja kauppasanktioiden aiheuttama ongelma.

Rahaston mukaan keskuspankit pyrkivät pehmentämään suhdannevaihteluiden kärkiä, mutta pankkiirien onnistuminen tällaisissa toimenpiteissä on historian valossa ollut tosi huono, kun rahapolitiikan turvin on pyritty inflaatiotaistelun aikana pehmeästi hidastamaan talouskasvua.

Keskuspankkien hidastustoimissa on harvoin vältetty talouksien kriisiytyminen.

”On syytä olettaa, että pieleen menee tälläkin kertaa”, rahasto toteaa.

Petri Deryng toteaa blogissaan, että PYN Eliten osuuden arvo laski nopeasti viime keväänä. Tuolloin merkittävimpänä syynä Deryngin mukaan oli Vietnamin pörssiin kohdistuneet kurinpitopalautustoimet, kun markkinan tunnetuin omilla säännöillä pelannut liikemiesmiljardööri pidätettiin.

”Näytti siltä, että Vietnam laski nimenomaan näiden syitten takia, sillä samaan aikaan muut Kaakkois-Aasian markkinat pysyivät vakaina”, Deryng toteaa.

Deryngin mukaan tällä hetkellä kasvanut epävarmuus markkinoilla liittyy Euroopan ja USA:n näkymiin.

Vietnamilaiset osakkeet ovat liian halpoja

Nyt PYN Eliten osakesalkku koostuu kuitenkin laadukkaista vietnamilaisista osakkeista, Deryng toteaa. Maassa on nyt ostajan markkinat.

”Vietnamilaiset osakkeet ovat jo halventuneet liikaa, mutta ne voivat toki halventua edelleen heikon kansainvälisen sentimentin myötä, kun osakkeiden arvostukset johtavilla pörssimarkkinoilla pyrkivät sopeutumaan nopeassa tahdissa nouseviin korkoihin ja taantuman myötä tuleviin tuloskasvun leikkauksiin.”

Deryngin mukaan käynnissä oleva heikko markkinatilanne on nyt vain kärsittävä.

”On luotettava siihen, että salkku on kunnossa, osakkeet on ostettu edullisilla arvostuksilla, ja Vietnamin hyvä talous ja tuloskasvu tuovat vietnamilaiset osakkeet nopeasti ylös, kun turbulenssi hellittää.”

Deryng painottaa, että PYN Eliten koko toiminta-ajan datasta käy ilmi, että vahvasti kehittyvät taloudet, joiden pörssit eivät ole ylihinnoiteltuja mutta laskevat yleisen pörssisuhdanteen takia, pystyvät nousemaan pikaisesti uusiin korkeuksiin hyvän tuloskasvun johdattamina.

”Pidetään päät pystyssä, vaikka nyt tulee kunnolla turpiin”, Deryng toteaa.