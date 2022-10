Teleoperaattorit Verizon ja AT&T julkaisivat tällä viikolla kolmannen vuosineljänneksen tulosraporttinsa. Kummatkin ovat hyviä osingonmaksajia.

Amerikkalaisen teleoperaattori Verizonin osake rojahti perjantaina noin 4,5 prosenttia, kun yhtiö julkisti pettymyksen tuottaneen kolmannen vuosineljänneksen tulosraporttinsa.

Verizon Communications on New Yorkissa pääkonttoriaan pitävä tietoliikenneyritys, jolla on yli 140 miljoonaa lankapuhelinliittymää ja 203 000 työntekijää. Verizon omistaa Verizon Wireless -matkapuhelinoperaattorin. Verizon Wirelessillä on yli 51 miljoonaa asiakasta.

Yhtiön tulos laski seitsemän prosenttia edellisvuodesta ja oli 1,3 dollaria osakkeelta. Osakekohtainen tulos kuitenkin ylitti hienokseltaan analyytikoiden konsensusodotuksen, joka oli 1,29 dollaria. Liikevaihto sen sijaan nousi neljä prosenttia 34 miljardiin dollariin ja ylitti niukasti odotukset. Kaiken kaikkiaan muutokset olivat maltillisia, mikä on tyypillistä vakaina yrityksinä pidetyille teleoperaattoreille.

Positiivista Verizonin kannalta on kuitenkin se, että yhtiö toisti koko vuoden tulosnäkymänsä.

Verizon odottaa koko vuoden oikaistun käyttökatteensa laskevan 1,5 prosenttia vuonna 2022 edellisvuodesta. Oikaistun osakekohtaisen tuloksen yhtiö odottaa yltävän 5,1 – 5,25 dollarin välillä, kun se viime vuonna oli 5,4 dollaria.

Voidakseen vakauttaa laskevia voittomarginaalejaan yhtiön johto toteuttaa uutta kustannussäästösuunnitelmaa, jonka tavoitteena on leikata kuluja jopa kolmella miljardilla dollarilla vuoteen 2025 mennessä.

Verizonin osake hinnoitellaan nyt New Yorkin pörssissä viimeisen vuoden pohjalukemissa. Osakkeen arvosta on sulanut kuluvana vuonna 33 prosenttia.

Kurssilasku on ollut jyrkkää siihen nähden, etteivät analyytikot odota Verizonilta mitään tulosromahdusta. Ensi vuodelle osakekohtaisen tuloksen konsensusennuste on 5,3 dollaria.

Kurssilasku on nostanut myös Verizonin odotettua osinkotuottoa. Analyytikoiden konsensusodotus ensi vuoden osingolle on 2,63 dollaria, jolloin osinkotuotto nouse 7,4 prosenttiin.

Uusien puhelinliittymien vähäinen määrä herättää kysymyksiä

Miksi sitten Verizonin osake on menettänyt tänä vuonna kolmanneksen arvostaan, vaikka odotettu tuloslasku on maltillista.

Yksi syy saattaa olla tässä.

Verizon sai kolmannella vuosineljänneksellä vain 8 000 uutta postpaid-puhelinliittymien eli laskutusliittymien tilausta. Nämä asiakkaat maksavat liittymän kuukausilaskun ja ovat yleensä langattomien operaattoreiden kannattavimpia asiakkaita.

Uusien postpaid-liittymien määrä jäi selvästi analyytikoiden odotuksista, sillä yhtiön odotettiin raportoivan yli 35 000 postpaid-puhelimen lisäyksestä.

Motley Fool -sijoitussivuston mukaan Verizonin vähäinen liittymäkasvu on hälyttävämpää, kun sitä verrataan kilpailija AT&T:n torstaina julkistamiin loistaviin tuloksiin. AT&T sai kolmannella neljänneksellä 708 000 postpaid-puhelinliittymää, mikä jatkoi vaikuttavien asiakashankintojen sarjaa.

Motley Fool -sivusto arvelee, että Verizonin hinnankorotukset saattavat olla osasyyllisiä sen verrattain heikompaan tulokseen. Langaton titaani lisäsi hiljattain joihinkin datapaketteihinsa ylimääräisen maksun ja korotti muita maksuja kompensoidakseen kustannustensa nousua.

AT&T nosti tulosohjeistusta

Myös Verizonin kilpailija AT&T on hyvä osingonmaksaja. Analyytikot odottavat sen tarjoavan ensi vuonna 6,5 prosentin osinkotuoton.

AT&T Inc. on yhdysvaltalainen monikansallinen holdingyhtiö ja Yhdysvaltojen suurin teleoperaattori. Yhtiö oli vuoden 2020 Fortune 500 -listalla yhdeksännellä sijalla.

Telejätin kolmannen neljänneksen oikaistu osakekohtainen tulos jatkuvista toiminnoista oli odotettua kovempi, 0,68 dollaria. Se on kolme prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Jatkuvien toimintojen liikevaihto laski 4,1 prosenttia 30 miljardiin dollariin.

Analyytikot olivat ennustaneet AT&T:n tulokseksi 0,61 dollaria osakkeelta 29,8 miljardin dollarin liikevaihdolla, kertoo FactSet. Vuotta aiemmin AT&T teki 0,66 dollarin osakekohtaisen tuloksen 39,9 miljardin dollarin liikevaihdolla, mutta siihen sisältyi lopetettujen toimintojen myynti.

Toisin kuin Verizon, AT&T nosti ohjeistusta koko vuoden osalta ja odottaa nyt oikaistun tuloksen olevan vähintään 2,5 dollaria osakkeelta, kun se aiemmin odotus oli 2,42 – 2,46 dollaria osakkeelta.

AT&T:n osake nousi perjantaina 2,15 prosenttia. Tänä vuonna osakkeen arvosta on sulanut selvästi vähemmän kuin Verizonin arvosta, vain hieman alle 11 prosenttia.