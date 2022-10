Ennuste: Telian osinkotuotto nousee ensi vuonna 6,7 prosenttiin

Teleoperaattori Telia pysyy hyvänä osingonmaksajana. Tärkeällä Ruotsin markkinalla on kuitenkin haasteita.

Teleoperaattorin Telian osinko on ollut finanssikriisistä lähtien, jo yli kymmenen vuoden ajan, 2-3 kruunua osakkeelta sisältäen osittain lisäosinkoja. Telia on siten luotettava osingonmaksaja.

Yhtiö julkaisee kolmannen vuosineljänneksen tulosraporttinsa perjantaina tällä viikolla. Analyysitalo Inderes odottaa yhtiöltä sekä liikevaihdon että tuloksen kasvua.

Inderesin analyytikko Joni Grönqvist arvioi, että heinä-syyskuussa kilpailukentässä tilanne on pysynyt ennallaan ja markkinat ovat terveellä pohjalla. Energiahintojen nousu luo kuitenkin aikaisempaa suurempaa painetta toiselle vuosipuoliskolle ja ensi vuoteen, analyytikko arvioi.

Ruotsi on Telian selvästi suurin markkina. Ruotsissa kilpailun kiristymisestä on kuitenkin viitteitä ja Viaplay-yhteistyön loppuminen luo tummia pilviä taivaalle.

Grönqvistin mukaan Telian kilpailijoista Tele2 on Q3:lla laskenut ”rajattoman” paketin hintaa ja on nyt halvin. Telenor puolestaanlaski hintaa hieman jo toisella vuosineljänneksellä, kun Telia on Cmoren kanssa paketoidulla rajattomalla liittymällä kyseisiä kilpailijoita kalliimpi.

Telian kannalta mahdollinen suuri muutos on ViaPlay sopimuksen päättyminen.

”Yhtiöt eivät ole päässyt sopuun uudesta sopimuksesta, ja tämä on negatiivista molemmille osapuolille, sillä Telialla on noin miljoona tv-asiakasta”, analyytikko toteaa.

Suomessa puolestaan Telialla on edelleen toimenpiteet käänteeseen meneillään ja piristymistä tulisi olla vahvemmin nyt loppuvuonna, Grönqvist arvioi.

Inderes odottaa Telian oikaistun käyttökatteen palaavan noin yhden prosentin kasvuun.

”Tulosta tukevat säästöohjelma sekä liikevaihdon kasvu. Tulosta rajoittavat investoinnit sekä nousevat energiakulut”, Grönqvist arvioi.

Inderes odottaa kolmannella vuosineljänneksellä Telian osakekohtaisen tuloksen nousevan 0,46 kruunuun, kun vuotta aiemmin toteuma oli 0,39 kruunua. Konsensusennuste on vielä hieman korkeampi, 0,49 kruunua.

Tälle vuodelle Inderesin oikaistun osakekohtaisen tuloksen ennuste on 1,78 kruunua ja ensi vuodelle 2,0 kruunua. Telia jakaa tuloksestaan ruhtinaallisesti osinkoja ja Inderes odottaa osingonjakosuhteen nousevan ensi vuonna lähes 120 prosenttiin. Siten ensi vuoden osinkoennuste on 2,15 kruunua.

Inderesin osinkoennusteella Telian ensi vuoden osinkotuotto nousee ruhtinaaliseen 6,7 prosenttiin. Tosin Telia ja teleoperaattorit yleisemminkin ovat olleet yleensä hyviä osingonmaksajia. Sijoittajien kannalta varjopuolena ovat vaatimattomat kasvunäkymät, kun Inderes odottaa liikevaihdon kasvavan ensi vuonna 2,0 prosenttia ja 2,3 prosenttia vuonna 2024.