Vaisala kovassa kasvuvauhdissa – nosti ohjeistustaan

Vaikka Vaisala kärsii komponenttipulasta, kykenee se kasvamaan. Osake ei kuitenkaan ole edullinen.

Maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuihin erikoistunut Vaisala kertoi perjantaina nostavansa liikevaihto- ja liiketulosennustettaan vuodelle 2022. Lisäksi yhtiö julkaisi vuoden 2022 kolmannen neljänneksen alustavat tilaus-, liikevaihto- ja liiketulosluvut.

Yhtiö arvioi nyt vuoden 2022 liikevaihdon arvioidaan olevan 500–520 miljoonaa euroa ja liiketuloksen 62–72 miljoonaa euroa. Aiemmin heinäkuun lopulla Vaisala oli arvioinut vuoden 2022 liikevaihdon olevan 465–495 miljoonaa euroa ja liiketuloksen 55–70 miljoonaa euroa.

Yhtiön vuoden 2022 kolmannen neljänneksen alustavat saadut tilaukset olivat vahvat. Tilaukset nousivat 137 miljoonaan euroon edellisvuoden 110 miljoonasta eurosta ja kasvoivat 25 prosenttia.

Alustava liikevaihto nousi viime vuoden 112 miljoonasta eurosta 133 miljoonaan euroon ja kasvoi 20 prosenttia. Alustava liiketulos nousi 22 miljoonaan euroon viime vuoden 19,2 miljoonasta eurosta.

Kasvua komponenttipulasta huolimatta

Yhtiön mukaan sen tuotteiden ja ratkaisujen kysyntä jatkui vahvana molemmilla liiketoiminta-alueilla kolmannella neljänneksellä. Vaisala raportoi toimintansa kahden liiketoiminta-alueen mukaisesti. Ne ovat sää- ja ympäristöliiketoiminta-alue ja teollisten mittausten liiketoiminta-alue.

Komponenttien saatavuushaasteista huolimatta Vaisala onnistui säilyttämään hyvän toimituskyvyn tekemällä yhteistyötä toimittajien kanssa sekä hankkimalla kalliimpia komponentteja spot-markkinoilta.

Liikevaihdon ja liiketuloksen arvioidut vaihteluvälit ovat kuitenkin edelleen suhteellisen laajat, koska liiketoimintaympäristön epävarmuus jatkuu korkeana johtuen heikentyneistä talousnäkymistä ja kasvavasta inflaatiosta.

Vaisala arvioin globaalin komponenttipulan jatkuvan neljännellä neljänneksellä aiheuttaen lisämateriaalikustannuksia. Kiinteiden kulujen Vaisala odottaa edelleen kasvavan suunnitellusti johtuen investoinneista It-järjestelmien uusimiseen, myyntiin ja markkinointiin sekä tutkimukseen ja kehitykseen kasvustrategian mukaisesti.

Vaisalan ohjeistuksen nosto kertoo kysynnän jatkuneen vahvana ja indikoi saatujen tilausten hyvästä kehityksestä sekä johdon luotosta loppuvuoden kysyntätilanteeseen, arvioi Evlin analyytikko Arttu Heikura pankin analyysissä.

Heikuran mukaan Vaisalan liikevaihdon kasvu on ollut erityisen vahvaa verrattuna Evlin kolmannen vuosineljänneksen kasvuennusteeseen verrattuna.

Heinä-syyskuun kova tilausten kasvu luo luottoa loppuvuodelle sekä hieman näkyvyyttä 2023 alkuvuodelle, analyytikko arvioi.

Tilauskirjat ennätystasolla

Vaisalan ohjeistuksen nosto ei ollut Evlille yllätys, Heikura kertoo.

”Osasimme odottaa Vaisalan ohjeistuksen nostoa, sillä kysyntä sen ratkaisuille on ollut vahvaa läpi vuoden ja tilauskirja on ollut ennätystasolla.”

Analyytikon mukaan Evli odottaa mielenkiinnolla Vaisalan kolmannen vuosineljänneksen tuloskommentteja markkina-ajureista sekä kysynnän jatkuvuudesta tulevalle 2023 vuodelle.

Evli päivittää Vaisalan ennusteensa tulevina päivinä kuitenkin ennen sen kolmannen vuosineljänneksen tulosta.

Vaisalan viime vuoden osakekohtainen tulos oli 1,07 euroa. Analyytikoiden konsensusodotus kuluvan vuoden osakekohtaiselle tulokselle on 1,3 euroa ja ensi vuodelle 1,56 euroa. Ensi vuoden tulosennusteella yhtiön P/E-kerroin on 25x, mikä on hieman alhaisempi kuin edellisten kolmen vuoden keskiarvo 41x.

Hyvistä näkymistä huolimatta analyytikoiden konsensuksen mukainen osakkeen tavoitehinta 41 euroa on alle seitsemän prosenttia yli nykyisen kurssinoteerauksen. Yhtiön kasvunäkymät on siis analyytikoiden näkemyksen mukaan luultavasti leivottu osakkeen 38,5 euron hintaan.

Vaisala julkaisee vuoden 2022 tammi–syyskuun osavuosikatsauksen perjantaina 28.10.2022.