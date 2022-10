Valmet nappasi suurprojektin – Vahva tilauskanta antaa näkyvyyttä ensi vuodelle

Konepajayhtiö Valmetilla on vahva tilauskanta. Siitä huolimatta osake on sukeltanut tänä vuonna.

Valmet kertoi tällä viikolla toimittavansa päällystetyn kartongin valmistuslinjan, automaation ja teollisen internetin ratkaisuja sekä varaosa- ja kulutustarvikepaketit asiakkaalleen Aasian ja Tyynenmeren alueella. Korkean tuottavuuden kartonkilinjalla valmistetaan laadukkaita päällystettyjä kartonkilaatuja.

Valmetin toimitus sisältää nopean päällystetyn kartongin valmistuslinjan lyhyen kierron järjestelmästä ja perälaatikoista rullaimelle ja pituusleikkureihin. Asiakkaalle toimitetaan myös laaja valikoima automaation ja teollisen internetin ratkaisuja sekä kattavat varaosa- ja kulutustarvikepaketit.

Tilaus sisältyy Valmetin vuoden 2022 kolmannen vuosineljänneksen saatuihin tilauksiin. Tilauksen arvoa ei julkisteta. Tämän kokoinen ja laajuinen hanke on kuitenkin tyypillisesti arvoltaan noin 140–180 miljoonaa euroa.

”Asiakas halusi suuren kapasiteetin ja huipputeknisen kartonginvalmistuslinjan varmistaakseen energia- ja vesitehokkaan tuotannon, huippulaadukkaat lopputuotteet ja alhaiset käyttökustannukset. Tilaus on jatkoa useille viime vuosikymmenten aikana toimitetuille projekteille, joissa olemme onnistuneet yhdessä asiakkaan kanssa”, sanoo Petri Paukkunen, Valmetin Aasian ja Tyynenmeren aluejohtaja.

Analyytikko: Tilauskanta on erittäin vahva

Inderesin pääanalyytikko Antti Viljakainen arvioi, että projekti on Valmetinkin mittakaavassa suurehko.

”Näin ollen se on mielestämme mukava lisä yhtiön Q3:n tilausvirtaan. Valmetin tilaustiedotteet painottuvat tyypillisesti kvartaalin loppuun ja seuraavan kvartaalin alkuun, joten lisää tiedotettuja tilauksia Q3:lle voi olla vielä tulossa”, Viljakainen ennustaa.

Inderesin arvion mukaan mukaan nyt napattu suurprojekti, vakaiden liiketoimintojen tilaukset sekä tiedottamatta jääneet hankkeet tulevat nostamaan Valmetin tilausvirran myös kolmannella vuosineljänneksellä vähintään välttäväksi.

”Näin ollen odotamme Valmetin tilauskannan pysyvän absoluuttisesti vahvalla tasolla myös Q3:n lopussa”, Viljakainen uskoo.

Pääanalyytikon mukaan Valmetin erittäin vahva tilauskanta antaa yhtiölle varsin hyvää näkyvyyttä jo ensi vuoden puolelle eivätkä yksittäiset hiljaisemman kysynnän kvartaalitkaan olisi yhtiölle akuutti ongelma.

”Talousnäkymien heikentyminen ja epävarmentuminen sekä rahoitusolojen kiristyminen kasvattavat kuitenkin Valmetin uusien tilauksien kehitykseen liittyviä riskejä lähikvartaalien osalta etenkin projektiliiketoiminnoissa”, Viljakainen toteaa.

Valmetin saadut tilaukset kasvoivat 1,3 miljardiin euroon vuoden 2022 toisella neljänneksellä, kun vertailukaudella tilauksia tuli 1,2 miljardia euroa. Saadut tilaukset kasvoivat Automaatio- ja Palvelut-segmenteissä ja laskivat Prosessiteknologiat-segmentissä.

Tilauskanta kasvoi 4,8 miljardiin euroon ja oli 688 miljoonaa euroa korkeampi kuin vuoden 2021 lopussa.

Liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa kaikilla liiketoimintalinjoilla.

”Tämä on hyvä saavutus, kun Kiinan sulkutoimet, Ukrainan sota ja tulipalo yhdellä Suomen toimipaikoistamme vaikuttivat toimintoihin vuosineljänneksen aikana”, Valmetin toimitusjohtaja Pasi Laine totesi tulosraportin yhteydessä.

Yhtiön vertailukelpoinen EBITA kasvoi, mutta vertailukelpoinen EBITA-marginaali laski. Vertailukelpoinen EBITA kasvoi Automaatiossa ja Palveluissa ja laski Prosessiteknologioissa. Kustannusinflaatio vaikutti Valmetin marginaaleihin vuosineljänneksen aikana.

Laineen mukaan Valmetin tavoitteena on kompensoida kustannusinflaatio ainakin osittain paremmalla tuottavuudella, hankintasäästöillä ja hinnankorotuksilla.

Osakkeen arvostuskerroin laskenut selvästi

Valmet arvioi, että lyhyen aikavälin markkinanäkymä sellulle on heikentynyt tasolle hyvä tai tyydyttävä, ja lyhyen aikavälin markkinanäkymä energialle on parantunut hyväksi.

Valmet odottaa liikevaihdon vuonna 2022 kasvavan verrattuna vuoteen 2021, jolloin se oli 3,9 miljardia euroa ja tuloksen kasvavan viime vuoden 429 miljoonasta eurosta.

Valmet toistaa hyvän lyhyen aikavälin markkinanäkymän palveluille, virtauksensäädölle, automaatiojärjestelmille, ja kartongille ja paperille sekä tyydyttävän lyhyen aikavälin markkinanäkymän pehmopaperille.

Valmetin osake on laskenut mollivoittoisten markkinatunnelmien myötä tänä vuonna jo 45 prosenttia. Kuitenkin analyytikoiden konsensusodotus osakekohtaiselle tulokselle on 1,88 euroa, kun se viime vuonna oli 1,98 euroa. Konsensusennusteessa tuloksen lasku on siis huomattavasti kurssireaktiota maltillisempaa.

Konsensusennusteella tämän vuoden Valmetin P/E-kerroin on 11x, kun se viime vuoden lopussa oli 19x.

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Kuluvana vuonna virtauksensäätöyhtiö Neles sulautui Valmetiin. Sulautuneiden yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2021 oli noin 4,5 miljardia euroa.

Inderes antaa Valmetin osakkeelle ostosuosituksen 32 euron tavoitehinnalla. Perjantain kurssinoteeraus Valmetin osakkeelle oli 20,85 euroa.