Wärtsilä tilauspuhurissa – Konkarisijoittaja: Osakkeen hinta on ”halpa” 

Wärtsilän tilauksissa kävi ennätyksellinen puhuri. Kannattavuus alkaa saavuttaa pohjakosketuksensa, ja osakekohtainen osinkokin voi ylittää pörssiyhtiöiden keskiarvon.

Merenkulun digitalisaation vyöryttäjän eli Wärtsilän osakekurssi lähti alkuviikon tulosjulkistuksen jälkeen noin neljän prosentin nousuun eli seitsemän euron tasolle.

Mutta sitten Vaasan moottoreistaan tunnetun konepajan vauhti laantui pörssissä.

Salkunhoidon kokenut pörssikonkari Hannu Angervuo laskee, että konsernin vuoden 2021 lopun markkina-arvosta eli 7,3 miljardista eurosta on hävinnyt noin 43 prosenttia eli kutakuinkin 3,1 miljardia euroa.

Taulukko: Wärtsilän osakekohtainen tulos, osakekohtaisen tuloksen konsensusennusteet ja P/E-kertoimet. Vuoden 2023 tulosennusteella Wärtsilän arvostuskerroin laskee selvästi alle historiallisen arvon.

Vuosi Osakekohtainen tulos EUR P/E-kerroin 2019 0,37 27 2020 0,23 35 2021 0,33 38 2022e 0,09 79 2023e 0,50 14

”Wärtsilän tilauskertymän jyrkkä ja nopea vahvistuminen voi nostaa positiiviseksi yllätykseksi kolmannelta kvartaalilta”, Angervuo toteaa.

Angervuon mukaan konepajat, kuten Wärtsilä joutunee loppuvuodesta ajamaan väellä ja voimalla yhä kalliimpia kustannuksia myyntihintoihinsa. Tuottajahinnat ovat kohonneet jopa kaksi numeroisin prosenttiluvuin, eli riski kustannuksista painaa osaltaan Wärtsilänkin osakekurssia.

Luvassa parannusta kannattavuuteen

Wärtsilä saavutti tammi-syyskuussa oikaistun 232 miljoonaan euron liikevoiton, joka vahvistui noin seitsemän prosenttia verrattuna vastaavaan jaksoon. Venäjän ja Italian tehtaan alaskirjaukset jäävät ulos liikevoitosta.

Angervuo viittaa osakkeen ”halpuuteen” ja toteaa historiallisesti ennätyksellisen korkean tilauskannan tiimoilta, että yhtiön vuoden 2021 nettotulos parantunee selkeästi edellisestä vuodesta.

Wärtsilä nosti viime vuoden tilikaudelta osakekohtaisen osingon 0,24 euroon ja korottanee ensi keväänä ainakin 0,28 euroon osinkonsa.

”Jyrkän kurssilaskun jälkeen 0,28 euron osakekohtainen osinko antaisi yli 4 prosentin osinkotuoton nykykurssille, mikä ylittäisi pörssiyhtiöiden keskiarvon”, Angervuo jatkaa.

Energian kalleus vauhdittaa Wärtsilää

Öljyn ja maakaasun sekä sähkön hinnat ovat kirineet korkeuksiin, mikä on samalla peesannut energian varastointia ja samalla itse Wärtsilää aiempien yritysostojen kautta.

Tuulivoimaa vaatii rinnalleen varavoimaa, kuten esimerkiksi Wärtsilän moottoreita tai saksalaisen Siemens Gas and Powerin turbiineita. Wärtsilä saa suurissa voimaloissa vastaansa turbiinijätit, eli Siemensin ohella amerikkalaisen GE Powerin (General Electric).

Osavuosikatsauksesta voi poimia myös jopa merkittäviä voittoja, jossa Wärtsilä kampittaa energiapuolen tilausrintamalla suuria turbiinien valmistajia, kuten mahdollisesti GE:n ja Siemens Gas and Powerin sekä Mitsubishin.

Wärtsilä Energy on ainoana moottorivalmistajana pystynyt kisaamaan tasaväkisesti kaasuturbiinien valmistajien kanssa suurissa voimaloissa globaalisti. Yhtiö on käyttänyt kilpailuvalttinaan monipolttomoottoreitaan, joissa eri markkinalähteiden mukaan saksalainen MAN Energy Solutions on jäänyt enemmän tai vähemmän altavastaajaksi.

Onko Wärtsilä voittanut markkinaosuuksia?

Wärtsilä Energyn etenemistä voi avata yhtiön kilpailijoiden, kuten turbiinivoimaloiden tuottajien GE Powerin ja Siemens Gas and Powerin tilauskertymillä kolmannen vuosineljänneksen osalta.

Wärtsilä Energy nosti kolmannella kvartaalilla noin 66 prosentilla tilauskertymäänsä, joka teki syyskuun lopussa lähes kahden miljardin euron verran. Verrokiksi voi nostaa Siemens Gas and Powerin, joka vahvisti tilauskertymäänsä noin 37 prosentilla eli noin 6,3 miljardiin euroon kolmannella kvartaalilla.

Liikevoitotkin menivät molemmilla samaa rataa eli tekivät noin 4 -5 prosenttia liikevaihdosta, joka oli Wärtsilä Energyllä noin kaksi miljardia euroa ja Siemens Gas and Powerilla 4,8 miljardia euroa.

Markkinaosuus nousussa voimaloissa

Voimalapuolella tilaukset ovat ilmeisesti ottaneet yhä vauhdikkaampia kierroksia globaalisti, mikä avittanee myös Wärtsilää.

Myös GE Power vahvisti kolmannella kvartaalilla noin 20 prosentilla tilauskertymäänsä, joka teki noin 4,2 miljardia euroa syyskuun lopussa. GE Power saavutti noin neljän prosentin liikevoiton suhteessa 3,4 miljardin euron liikevaihtoon.

Eli Wärtsilä Energy pystyy kannattavuudessaan nousemaan hieman kilpailijoidensa yläpuolelle.

Alan markkina-analyyseistä voi päätellä, että megawateilla mitattuna Wärtsilä on pitänyt hallussaan noin 15 -20 prosentin osuutta yhteenlasketuista tilauksista suurista voimaloista. Yhtiön tilauskertymän piikki kertonee etenemisestä tai sitten ainakin asemien pitämisestä turbiinijättejä vastaan.

GE on markkina-arvioiden mukaan ottanut kaasuturbiineillaan noin 30 prosentin osuuden ja Siemens noin viidenneksen.

Mitsubishi ja italialainen Ansaldo ovat mitä ilmeisemmin jääneet kaasuturbiineillaan Wärtsilän taakse. Kaksi jälkimmäistä ei julkista voimalapuolen lukujaan.

Varma piti omistuksensa

Konepajojen osakkeiden kevään myyntivimmasta kertoo, että esimerkiksi yksi ankkuriomistaja eli eläkeyhtiö Varma pudotti viime huhtikuussa omaa omistustaan yhdeksän prosenttia Koneessa, 14 prosenttia Konecranesissa ja 15 prosenttia Metso Outotecissa.

Kuitenkin Varma piti omistuksensa ennallaan Wärtsilässä – ehkä osin siitä syystä, että Varman toimitusjohtaja Risto Murto istuu Wärtsilän hallituksessa.

Ruotsalainen Wallenbergin mahtisuku omistaa sijoitusyhtiönsä Investorin kautta eniten eli viidenneksen Wärtsilästä. Amerikkalainen jättirahasto BlackRock liputti taannoin yli prosentin omistuksesta Wärtsilässä.

Wallenbergien Investor ei ole syystä tai toisesta ostanut lisää Wärtsilää kurssilaskun aikana.

Laivapuolella nousutahti

Wärtsilä nosti tilauskertymäänsä myös Marinessa eli laivapuolella ja huolloissa. Yhtiö pitää hallussaan ehkä noin 40-45 prosentin osuutta keskinopeista moottoreista, joita menee muun muassa rahtilaivoihin.

Yksi kovin kilpailija eli saksalainen MAN Energy Solutions julkistaa nettisivuillaan vain viime vuoden noin 3,3 miljardin euron liikevaihdon ja 176 miljoonan euron eli noin viiden prosentin liikevoiton. Yhtiö ei kuitenkaan anna julki liikevaihdon jakoa laivamoottoreiden ja voimaloiden kesken.

Wärtsilä saavutti viime tilikaudella 4,8 miljardin euron liikevaihdon, josta liikevoittoa kertyi 7,5 prosentin verran.