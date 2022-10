Tällaiset yritykset kasvavat jopa 20 kertaa nopeammin

Kasvuyhtiö Woltin perusjaosakas Riku Mäkelä.

Tuoreen tutkimuksen mukaan pääomasijoituksia saaneet yritykset kasvavat huimasti muita yrityksiä nopeammin.

PwC:n ja Pääomasijoittajat ry:n tuore pääomasijoitusalan vaikuttavuustutkimus osoittaa, että pääomasijoittajien omistamat yritykset Suomessa kasvavat selvästi verrokkiyrityksiä nopeammin. Kasvu näissä yhtiöissä oli erittäin voimakasta sekä liikevaihdolla että henkilöstömäärällä mitattuna.

Vaikuttavuustutkimuksen mukaan pääomasijoittajien portfolioyritysten vuotuinen liikevaihdon kasvu kolmen vuoden kuluessa ensisijoituksesta on noin kahdeksan kertaa nopeampaa kuin samankokoisista samoilla toimialoilla toimivista yrityksistä kerätyllä vertailuryhmällä. Pääomasijoituksen saaneissa yrityksissä kasvu on peräti 45 prosenttia, kun vertailuryhmässä kasvuvauhti on vain kuusi prosenttia.

Pääomasijoittajien omistamat yritykset ovat myös erittäin kansainvälisiä. Niiden liikevaihdosta kolmasosa tulee viennistä tai ulkomaisista tytäryhtiöistä. Venture capital -portfolio-yritykset ovat kansainvälisimpiä, ja viennin ja ulkomaisten tytäryhtiöiden osuus liiketoiminnasta on 76 prosenttia.

”Kaikkien tuntemien Woltin, Supercellin ja Mustin ja Mirrin lisäksi pääomasijoittajat ovat olleet mukana vauhdittamassa ison yritysjoukon kasvua Suomessa. Tälläkin hetkellä yli 600 kasvuhakuisella yrityksellä on pääomasijoittaja omistajanaan ja uusia sijoituskohteita etsitään jatkuvasti”, toteaa tutkimuksen teosta vastannut PwC:n partneri Jussi Lehtinen.

Pääomasijoittajien portfolioyritysten henkilöstömäärä kasvaa jopa 20-kertaisesti vertailuyrityksiä nopeammin. Vuosittainen kasvu kolmen vuoden jaksolla mitattuna on 39 prosenttia kun se verrokkityrityksissä on kaksi prosenttia. Samaan aikaan portfolioyritysten liikevaihto työntekijää kohden kasvaa yli nelinkertaisesti vuodessa verrattuna vertailuryhmään.

”Pääosa henkilöstömäärän kasvusta tulee siitä, kun uutta työtä syntyy yrityksen toiminnan kasvaessa, mutta myös yritysostot ovat osa pääomasijoittajien strategiaa”, toteaa Pääomasijoittajat ry:n tutkimuksista vastaava Jonne Kuittinen.

Kuittisen mukaan tällä hetkellä nopeasti kasvavien yritysten joukolla olisi usein halua myös rekrytoida lisää, mutta osaavasta työvoimasta on pulaa niin startup- kuin kasvuyrityksissä.

Pääomasijoituksiin sisältyy aina riskinottoa. Tutkimuksen mukaan yrityksistä 13–30 prosentin liikevaihto laskee kolmen vuoden aikana. Tämä voi johtua kuitenkin myös esimerkiksi yritysmyynneistä, joten kaikille se ei välttämättä tarkoita laskua itse liiketoiminnassa.

Pääomasijoittaja tekee sijoituksia sellaisiin listaamattomiin startup- ja kasvuyrityksiin, joilla on hyvät kehittymismahdollisuudet. Pääomasijoittaja ei ole pysyvä omistaja, vaan pyrkii irtautumaan yrityksestä sovitun suunnitelman mukaisesti. Pääomasijoittajan tärkein tavoite on saada sijoitukselleen mahdollisimman suuri taloudellinen voitto irtautumisvaiheessa.

Pääomasijoittajat omistavat joko enemmistö- tai vähemmistöosuuden yrityksestä. Omistusaika on tyypillisesti 3–7 vuotta, minkä jälkeen pääomasijoittaja irtautuu omistuksesta ja yritys siirtyy seuraavaan kasvuvaiheeseen esimerkiksi listautumalla pörssiin.

Pääomasijoittaja antaa paitsi pääomia myös pyrkii edistämään yrityksen kasvua. Se ei siis ole passiivinen sijoittaja.