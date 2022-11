Apple palkitsee omistajiaan ruhtinaallisesti omien osakkeiden ostoilla

Apple istuu valtavan kassan päällä. Se on myös valmis jakamaan sitä omistajilleen.

Kulutuselektroniikkaan, ohjelmistoihin ja tietokoneisiin keskittyvä Apple on käyttänyt yli 550 miljardia dollaria omien osakkeidensa takaisinostoon viime vuosikymmenen aikana, enemmän kuin mikään muu amerikkalaisyritys.

Kun vuonna 2016 Apple osti omia osakkeitaan 30 miljardilla dollarilla, nousivat osakeostot viime vuonna jo lähes 90 miljardiin dollariin.

Teknojätti ei näytä hidastavan omien ostojen tahtia.

Applen liikevaihto nousi viimeisimmällä syyskuun vuosineljänneksellä yli 90 miljardiin dollariin, kasvaen 8,1 prosenttia vuoden takaisesta. Osakekohtainen tulos laski viime vuodesta kahdeksan prosenttia vajaaseen 1,3 dollariin.

Vaikka osakkeeseen on kohdistunut viime päivinä paineita sen uusimpien puhelimien tuotannon viivästymisen vuoksi, Apple on pärjännyt paremmin kuin muut teknologiayhtiöt tämän vuoden laskusuhdanteessa.

Toisin kuin muut amerikkalaiset teknojätit, Apple ei tuottanut sijoittajille pettymystä kolmannella vuosineljänneksellä. Sen sijaan teknojätit Meta, Amazon, Alphabet ja Microsoft laskivat selvästi pettymyksen tuottaneen tulosjulkistuksen jälkeen.

Lievästä tuloksen laskusta huolimatta Apple osoitti pystyvänsä ylläpitämään vakaata tulosta vaikeassa makrotalouden tilanteessa.

Apple on turvasatamasijoitus

Applen vakaista tuloksista ja anteliaista takaisinostoista onkin tullut keskeinen sijoittajia houkutteleva tekijä. Siksi yhtiö houkuttelee sijoittajia myös epävakaampina aikoina. Osinkojen suhteen yhtiö on vähemmän antelias.

Pääomasijoitusyhtiö Loup Venturesin analyytikko Gene Munster kertoo uutistoimisto Bloombergille, että kyky generoida kassavaroja ja jakaa niitä omistajille omien osakkeiden ostojen kautta tekee Applesta turvasatamasijoituksen.

”Kun Apple vain jatkaa käteisvarojen tuottamista ja ostaa omia osakkeitaan takaisin, se on vahva viesti, ja uskon, että yhtiö jatkaa sitä niin paljon kuin pystyy.”

Bloombergin mukaan seuraava merkki Applen halusta ostaa omia osakkeitaan tulee huhtikuussa, jolloin yhtiö yleensä täydentää takaisinostosuunnitelmiaan. Apple on lisännyt osto-ohjelmaan 90 miljardia dollaria kahtena viime vuonna.

Vaikka taloudet hidastuvat kaikkialla maailmassa, Applen kalleimpien iPhonejen kysyntä on analyytikkojen mukaan edelleen vahvaa. Ongelmana ovat nyt valmistuksen viivästymiset, jotka johtuvat Kiinan koronarajoituksista ja jotka johtavat analyytikoiden mukaan ennätyksellisiin odotusaikoihin toimituksissa juuri jouluostoskauden alkaessa.

Vaikka tämä saattaa aiheuttaa lyhyellä aikavälillä tuloihin iskun, se ei näytä heikentävän osakkeen pitkän aikavälin kannattavuutta.

Miksi Warren Buffett luottaa Appleen?

Apple keräsi käteisvaroja vuosia perustaja Steve Jobsin aikana, ja toimitusjohtaja Tim Cook on pohtinut tapoja sijoittaa rahat paremmin ja palauttaa ne osakkeenomistajille. Yhtiöllä oli viime vuosineljänneksen lopussa 169 miljardia dollaria käteistä ja jälkimarkkinakelpoisia arvopapereita, ja sen tavoitteena on, että nettokassa – käteinen miinus velat – on tulevaisuudessa nolla.

”Tämä on aggressiivinen veto, jota Steve Jobs ei olisi koskaan tehnyt, ja se on tuottanut yritykselle ja sen sijoittajille hyvää tulosta osittain siksi, että osake on menestynyt hyvin tänä aikana”, Munster perustelee osakkeiden takaisinostojen vaikutusta.

Kahdessa viimeisestä viidestä vuodesta se on käyttänyt vähintään 50 miljardia dollaria enemmän kuin toiseksi eniten osakkeita takaisinostanut yritys. Viime vuonna se käytti omien osakkeiden ostoihin lähes 90 miljardia dollaria. Ostojen suuruudesta kertoo jotain se, että se vastaa suunnilleen koko pankkijätti Citigroupin markkina-arvoa.

Applen massiivinen kassa, tasaisen vahva tuloskunto ja halu jakaa sitä omistajille omien osakkeiden ostojen kautta ovat varmasti keskeisiä syitä miksi legendaarinen suursijoittaja Warren Buffett luottaa nyt poikkeuksellisen paljon Appleen.

Buffettin sijoitusyhtiön Berkshire Hathawayn sijoitusjohtajien Todd Combsin ja Ted Weschlerin aikana Berkshire Hathaway on panostanut yhä enemmän teknologiaosakkeisiin. Se on hankkinut suuria omistuksia Applessa. Sijoitusyhtiön salkusta Applen osuus on tällä hetkellä peräti 38 prosenttia.

Apple on myös analyytikoiden suosikki. Yhtiötä seuraavista analyytikoista 26 antaa osakkeelle ostosuosituksen, kahdeksan analyytikon suositus on lisää, yhdeksän analyytikon pidä, kahden vähennä ja myy-suosituksia ei anna yksikään analyytikko.