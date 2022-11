Caverionista julkinen ostotarjous – ostajien joukossa Herlinin ja Ehrnrootin suvut

Neljän yhtiö konsortio on viemässä Caverionin pois pörssistä. Konsortio on tehnyt 7,0 euron ostotarjouksen Caverionin osakkeista.

Neljä yhtiötä on perustanut konsortion Caverionin julkisen käteisostotarjouksen tekemistä varten. Konsortion yhtiöt ovat Bain Luxco, Security Trading, Fennogens Investments ja Corbis.

Konsortio ja Caverion ovat torstaina allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen, jonka mukaan tarjouksentekijä tekee ostotarjouksen kaikista Caverionin liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista, pois lukien Caverionin tai sen tytäryhtiöiden hallussa olevat osakkeet.

Ostotarjouksen mukainen tarjousvastike on 7,0 euroa käteisenä jokaisesta osakkeesta, jonka osalta ostotarjous on pätevästi hyväksytty.

Tarjousvastike sisältää preemion, joka on noin 49,3 prosenttia verrattuna Caverionin päätöskurssiin keskiviikkona 2. marraskuuta, eli viimeisenä ostotarjouksen julkistamista välittömästi edeltävänä kaupankäyntipäivänä, ja noin 48,6 prosenttia verrattuna osakkeen kolmen kuukauden kaupankäyntimäärillä painotettuun keskihintaan verrattuna.

Caverionin osakkeiden yhteenlaskettu arvo on ostotarjouksen mukaan noin 955 miljoonaa euroa.

Konsortion taustalla pääomasijoittaja sekä Herlinien ja Ehrnrootien suvut

Caverionin hallitus on yksimielisesti päättänyt suositella Caverionin osakkeenomistajille ostotarjouksen hyväksymistä.

Bain Luxco on Bain Capital Fundsin omistuksessa ja määräysvallassa. Bain Capital on yksi kokeneimmista ja menestyneimmistä pääomasijoitusyhtiöistä maailmanlaajuisesti, ja se on tehnyt yli 1 230 alkuvaiheen ja add on ‑sijoitusta, ja sen hallinnoitavat varat ovat noin 160 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Yhtiö työllistää maailmanlaajuisen verkostonsa kautta yli 620 sijoitusalan ammattilaista Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa.

Security Trading on Antti Herlinin perheen omistama sijoitusyhtiö. Herlin, Security Trading ja Hisra Consulting and Finance Oy, jonka omistaa kokonaan Security Trading, yhdessä omistavat noin 15,43 prosenttia Caverionin osakkeista ja äänistä.

Fennogens on Georg Ehrnroothin, Henrik Ehrnroothin ja Carl-Gustaf Ehrnroothin perheiden omistama sijoitusyhtiö. Fennogens omistaa noin 10,4 prosenttia Caverionin osakkeista ja äänistä.

Corbis on puolestaan Henrik Ehrnroothin perheen omistama sijoitusyhtiö. Yhtiö omistaa noin 1,27 prosenttia Caverionin osakkeista ja äänistä.

Security Trading, Fennogens ja Corbis edustavat kaikki Caverionin pitkäaikaisia osakkeenomistajia sen perustamisesta saakka, ja niillä on merkittävää operationaalista kokemusta Caverionista ja toimialasta.

Panostusta pitkän aikavälin kehitykseen

Caverionin hallituksen puheenjohtaja Mats Paulsson kertoo, että konsortion osoittama kiinnostus osoittaa Caverionin strategian merkityksellisyyden. Kuitenkin liiketoiminnan täyden potentiaalin toteuttamiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi vaaditaan jatkuvaa työtä.

”Nykyinen sosiopoliittinen ja makrotaloudellinen ympäristö luo kuitenkin useita epävarmuustekijöitä. Tarjous sisältää merkittävän preemion Caverionin osakkeen markkinahintaan ja on kohtuullinen osakkeenomistajillemme, huomioiden pitkän aikavälin näkymämme ja tavoitteemme edellä mainittujen riskien vuoksi”, Paulsson toteaa.

Konsortio uskoo, että yksityinen omistus antaa Caverionille mahdollisuuden saavuttaa täyden potentiaalinsa laajamittaisen, kasvua ja kannattavuutta nopeuttavan muutossuunnitelman avulla. Yksityinen omistus mahdollistaa Caverionin johdon keskittymisen pitkän aikavälin arvonluontiin ilman, että sen tarvitsee harkita lyhyen aikavälin markkinavaihteluita.

Konsortion mukaan heikentyvien makro- ja markkinaolosuhteiden arvioidaan tekevän Caverionin uudelleensuuntautumisen jatkamisesta entistä haastavampaa. Konsortio uskoo, että tähänastisten parannusten vakiinnuttamiseksi ja tulevan kehityksen varmistamiseksi Caverionin meneillään olevassa muutoksessa tarvitaan suunnanmuutos.

Yksityisessä omistuksessa Caverion pystyy parhaiten nopeuttamaan ja toteuttamaan strategisia aloitteita, joita tarvitaan sen pitkän aikavälin tuloksen kestävään parantamiseen, konsortio uskoo.

Konsortio aikoo investoida merkittävästi aikaa ja pääomaa tukeakseen Caverionin pitkän aikavälin kehitystä. Yksityisomistuksessa Caverionin odotetaan toteuttavan kunnianhimoista investointiohjelmaa orgaanisilla hankkeilla sekä synergiavaikutteisten liiketoimintojen hankintoja, taloudellisen ja geopoliittisen epävarmuuden lisääntymisestä huolimatta.

Konsortio uskoo, että yksityisessä omistuksessa Caverion pystyy hallitsemaan tehokkaammin kaikkia edellä mainittuja hankkeita sekä vastaamaan nykyisiin markkinahaasteisiin, koska sen johto voi kiinnittää täyden huomionsa liiketoimintaan ilman neljännesvuosittaisen tulossyklin ja julkisen markkinan asettamia rajoitteita.