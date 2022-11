George Soros tankkaa tämän biolääkeyhtiön osakkeita

Lääkejätistä irtautunut Biohaven on herättänyt suursijoittajan mielenkiinnon.

Syntyjään unkarilainen, tohtoriksi Lontoossa väitellyt ja Yhdysvaltoihin kotiutunut suursijoittaja George Soros on tehnyt koko uransa ajan enimmäkseen onnistuneita sijoituspäätöksiä, joiden ansiosta hänen Quantum-rahastonsa on takonut vuosikymmenien ajan keskimäärin 30 prosentin vuosituottoa.

Vaikka Soros on lahjoittanut omaisuudestaan noin 30 miljardia dollaria hyväntekeväisyyteen, on hänen nettovarallisuutensa yhä nykyäänkin noin 8,5 miljardia dollaria.

Sorosia on kutsuttu Englannin keskuspankin kaatajaksi, koska hänen toimien vuoksi Bank of England oli pakotettu devalvoimaan punta ja vetämään punta pois Euroopan vaihtokurssijärjestelmästä. Tällä Englannin pankin ”rikkomisella” viitataan Sorosin valuuttakauppoihin 1990-luvun alussa. Englannin punnan lyhyeksi myynti ja Saksan markan ostaminen toi hänelle vuonna 1992 noin miljardin dollarin voitot.

Niin sanottuna mustana keskiviikkona 16. syyskuussa vuonna 1992 Soros myi lyhyeksi yli 10 miljardin dollarin arvosta puntia arvioituaan punnan arvon heikkenevän. Hän veti mukaansa muita suursijoittajia ja pienempiäkin spekuloijia.

Aina edes George Soros ei onnistu. Suursijoittaja hävisi peräti 40 prosenttia yhden päivän aikana veikattuaan lentoyhtiö Norwegian Airia vastaan. Sorosin sijoitusyhtiö myi lyhyeksi norjalaisen lentoyhtiön osakkeita vuonna 2018.

Soros tankkaa Pfizerin spin-off -yhtiön osakkeita

Nyt Soros on löytänyt sijoituskohteen biolääketieteestä, kertoo yrityksiä ja analyytikoita rankkaava TipRanks-sivusto.

Biohaven on kliinisen vaiheen biolääketieteellistä tutkimusta tekevä yritys, jonka lääkejätti Pfizer osti aiemmin tänä vuonna. Pfizer otti haltuunsa emoyhtiön ja antoi siitä osan irtautua Biohaven Ltd:ksi. Pfizerilla on edelleen kolmen prosentin osuus irtautuneesta osakkeesta.

Biohaven on maailmanlaajuinen kliinisen vaiheen biolääkeyritys, joka keskittyy hoitomuotojen löytämiseen, kehittämiseen ja kaupallistamiseen ihmisille, joilla on invalidisoivia neurologisia ja neuropsykiatrisia sairauksia. Yhtiö kehittää parhaillaan hoitomuotoja sairauksiin, joiden hoitovaihtoehdot ovat vähäiset tai olemattomat, hyödyntäen lääkekehitysvalmiuksiaan ja patentoituja alustojaan.

Biohaven Ltd.:llä on edelleen vankka valikoima lääkeaihioita. Niihin kuuluu potentiaalisia hoitoja useisiin neurologisiin ja psykologisiin sairauksiin, kuten epilepsiaan, mielialahäiriöihin ja pakko-oireiseen häiriöön, sekä myöhäisvaiheen ohjelma selkäydinlihassurkastuman hoitamiseksi. Lisäksi yhtiöllä on prekliinisessä vaiheessa olevia kehitysohjelmia.

Yhtiöitä ja analyytikkoja rankkaava TipRanks-sivusto kertoo, että yhtiö odottaa saavansa ensi vuonna päätökseen kahden vaiheen 3 tutkimuksen rekisteröinnin, jotka molemmat koskevat lääkeaihio troriluzolin käyttöä pakko-oireiden hoidossa. Tutkimuksiin odotetaan osallistuvan yhteensä 1 300 potilasta maailmanlaajuisesti. Yhtiöllä on käynnissä myös taldefgrobep alfa -valmisteen vaiheen 3 tutkimus selkäydinperäisen lihassurkastuman hoidossa. Tavoitteena on, että tutkimukseen otetaan 180 potilasta.

Lisäksi Biohaven pyrkii saamaan vaiheen 1 epilepsian hoidossa tehdyt tutkimukset päätökseen vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla. Kun tutkimukset on saatu onnistuneesti päätökseen, yhtiön tavoitteena on käynnistää vähintään yksi pivotaalitutkimus myös vuonna 2023.

Biohaven on analyytikoiden suosikki

Näiden ohjelmien rahoittamiseksi Biohaven järjesti viime kuussa julkisen osakeannin, jossa se laski markkinoille 28,75 miljoonaa osaketta hintaan 10,5 dollaria osakkeelta. Annissa yhtiö keräsi 302 miljoonaa dollaria omaa pääomaa.

”Olemme hyvissä asemissa, sillä meillä on erinomainen lääkekehitystiimi, syvä myöhäisvaiheen tuoteputki ja vahva pääoma-asema, jotka antavat meille hyvät mahdollisuudet nopeuttaa kehitystä koko tuotevalikoimassamme”, Biohavenin toimitusjohtaja Vlad Coric kertoi viimeisimmässä tulosjulkistuksessa.

Tämä kaikki on herättänyt Sorosin huomion. Hänen yrityksensä osti yli miljoona yhtiön osaketta kolmannella neljänneksellä. Soros aloitti Biohavenin osakkeiden ostamisen jo tämän vuoden toisella neljänneksellä.

TipRanks sivusto arvelee, että George Soros näkee Pfizerin kaupan ja Biohavenin irtautumisen mahdollisuutena. Sorosin äskettäinen ostoksensa merkitsee 81 prosentin lisäystä hänen kokonaisomistuksessaan osakkeessa, jonka arvo on nyt yli 32 miljoonaa dollaria.

Kaiken kaikkiaan Biohaven on saanut kolme analyytikkoarviota ja kaikki antavat osakkeelle ostosuosituksen. Analyytikoiden konsensuksen mukainen tavoitehinta osakkeelle on 24 dollaria, mikä on 58 prosenttia nykyistä 15,4 dollarin kurssinoteerausta korkeampi.