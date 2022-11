Huhtamäki panostaa yhä vahvemmin paperipohjaisiin pakkauksiin

Pakkausvalmistaja Huhtamäki laajentaa paperipakkauskapasiteettiaan.

Osana asiakkaidensa kasvavaa paperipohjaisten pakkausten kysyntää, Huhtamäki ilmoitti viime viikolla avanneensa laajennusosan tuotantolaitokseensa Nulesissa. Tammikuussa 2023 tuotannon aloittava laajennusosa on 20 miljoonan euron investointi ja kaksinkertaistaa tehtaan kapasiteetin.

Investointiin sisältyy 2,2 miljoonan euron avustus Valencian itsehallintoalueelta.

Espanjan investointi investointi on seurausta uusiutuvien ja kierrätettävien paperipohjaisten pakkausten kasvavasta kysynnästä jäykkien muovien korvaamiseksi. Nulesin tehdas on Huhtamäen globaali osaamiskeskus, joka kehittää pakkausratkaisuja asiakkailleen ympäri Eurooppaa.

Laajennusosa on kooltaan 12 500 neliömetriä ja se on rakennettu maailmanlaajuisesti tunnustettujen BREEAM1-kestävyysstandardien mukaisesti. Tämä on linjassa Huhtamäen vuoden 2030 kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa, joihin lukeutuu esimerkiksi tavoite siirtyä 100 prosenttisesti uusiutuvaan sähköön.

”Investointimme tähän uuteen edistyneeseen valmistuskapasiteettiin, joka sijaitsee nykyisen Nulesin huippuyksikkömme vieressä, vahvistaa sitoumuksemme työskennellä sekä nykyisten että uusien asiakkaidemme kanssa kestävien paperipohjaisten pakkausratkaisujen toimittamiseksi. Olemme tehneet lujasti töitä varmistaaksemme, että laajennettu laitos on itsessään kestävä ja täyttää korkeimmat BREEAM-kestävyysstandardit”, sanoo Huhtamäen toimitusjohtaja Charles Héaulmé.

Héaulmén mukaan investointi luo noin 130 uutta työpaikkaa, kun se on täysimääräisesti toiminnassa. Investointi tarjoaa asiakkaillemme mahdollisuuden korvata jäykät muovipakkaukset kuluttajien kysynnän ohjaamana.

”Kehotamme edelleen EU:n päättäjiä tukemaan lainsäädäntöä, joka mahdollistaa ja kannustaa innovaatioihin ja kestäviin pakkausratkaisuihin”, sanoo Huhtamäen Fiber Foodservice Europe-Asia-Oceania -liiketoimintasegmentin johtaja Eric Le Lay.

Espanjan investointi ei ole ainoa Huhtamäen investointi muovittomiin pakkaustarvikkeisiin.

Aiemmin tänä vuonna yhtiö ilmoitti, että sen tehdas Alfissa, Saksassa, on siirtymässä muovista sileävalettuihin kuitutuotteisiin vastatakseen muovittomien vaihtoehtojen kasvavaan kysyntään elintarvikepakkauksissa.

Kun huipputekninen automatisoitu valmistuslaitos on täysin toiminnassa, sillä on kyky valmistaa jopa 3,5 miljardia kuitutuotetta vuodessa. Investointi tuo ensimmäistä kertaa tämän mittaluokan tuotantokapasiteetin Eurooppaan.

Toisin kuin monet muut Helsingin pörssin yhtiöt, on Huhtamäen osake säilyttänyt hyvin arvonsa tänä vuonna, kun osakkeen arvo on laskenut vain 4,9 prosenttia. Osaketta on tukenut väkevä kasvu. Yhtiön heinä-syyskuun liikevaihto kasvoi 31 prosenttia 1,18 miljardiin euroon, kun se vertailukaudella oli 896 miljoonaa euroa.

Konserni odottaa liiketoimintaedellytysten paranevan vuodesta 2021, vaikka toimintaympäristössä on edelleen epävakautta. Huhtamäen monipuolinen tuotevalikoima tarjoaa liiketoiminnalle vakautta, ja konsernin hyvä taloudellinen asema mahdollistaa kannattavien kasvumahdollisuuksien hyödyntämisen.