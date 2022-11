Inderes jatkaa kasvua uusilla yrityskaupoilla – osake 15 prosentin nousuun

Inderes kiihdyttää kansainvälistymistään ostamalla Financial Hearings- ja Streamfabriken-yhtiöt.

Inderesin osake raketoi Helsingin pörssissä yli 15 prosenttia perjantaina yhtiön ilmoitettua kahden ruotsalaisyrityksen yrityskaupasta.

Inderes on allekirjoittanut sopimuksen Svenska Financial Hearings AB:n sekä Streamfabriken AB:n, Streamfabriken Oy:n ja Streamfabrikken AS:n koko osakekantojen ostamisesta.

Financial Hearings on markkinajohtaja Ruotsissa pörssiyhtiöiden tulosjulkistuslähetysten toteutuksissa. Streamfabriken toimii Financial Hearingsin tuotantoyhtiönä sekä palvelee muuta asiakaskuntaa online-tapahtumien markkinalla Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa.

Yhtiöt työllistävät yhteensä 23 työntekijää. Ostokohteiden yhteenlaskettu ja yhtiöiden välisellä myynnillä oikaistu liikevaihto oli noin 3,9 miljoonaa euroa ja EBIT-liikevoitto noin 0,9 miljoonaa euroa vuonna 2021. Molemmat yhtiöt ovat nettovelattomia.

Yritysostojen myötä Inderesin alusta laajenee kattamaan yli 400 pohjoismaista pörssiyhtiötä.

Kolmenlaisia hyötyjä Inderesin omistajille

Ruotsin finanssialalla 30 vuotta toiminut Financial Hearings on toteuttanut yli 10 000 sijoittajatapahtumaa, minkä myötä sille on rakentunut vahva osaaminen sekä verkosto sijoittajaviestinnän kentällä. Yhtiöllä on asiakkaana yli 200 pääasiassa ruotsalaista pörssiyhtiötä, jotka käyttävät sen palveluita tulosjulkistusten, yhtiökokousten ja pääomamarkkinapäivien toteutukseen.

Streamfabriken on online-tapahtumien tekniseen toteutukseen erikoistunut tuotantoyhtiö, joka toimii Ruotsissa samassa toimipisteessä ja tiiviissä yhteistyössä Financial Hearingsin kanssa. Lisäksi yhtiöllä on Suomessa neljä työntekijää sekä Norjaan hiljattain perustettu yhtiö. Yhtiöt ovat käyttäneet lähetyksissään jo vuosien ajan Inderesin kehittämää Videosync-ohjelmistoalustaa.

”Financial Hearings ja Streamfabriken ovat tehneet Ruotsissa sen, mitä Inderes ja tytäryhtiömme Flik ovat tehneet Suomessa: demokratisoineet tiedon tuomalla pörssiyhtiöiden sijoittajatapahtumat kaikkien sijoittajien ulottuville. On kunnia päästä jatkamaan yhtiöitä, joita on vuosikymmenten ajan rakennettu pitkäjänteisesti visiolla palvella avoimesti niin sijoittajia kuin pörssiyhtiöitä”, kommentoi Inderesin toimitusjohtaja Mikael Rautanen.

Inderesin mukaan yrityskaupalla on kolme keskeistä arvonluontimekanismia omistajille.

Asiakkuuksien laajentaminen kattamaan korkeamman lisäarvon studiolähetykset tuo lisämyyntipotentiaalia, mistä Inderesillä on näyttöjä jo Suomessa. Suurin osa Financial Hearingsin tapahtumista perustuu tällä hetkellä kustannustehokkaisiin audiocast-lähetyksiin. Toiseksi Inderesin kehittämillä ohjelmistoratkaisuilla tuotantojen arvoa voidaan kasvattaa ja ulkopuolisia kustannuksia voidaan vähentää. Lisäksi Inderesin sijoittajaviestinnän olennaisimmat toiminnot kattava laaja palvelutarjooma avaa mahdollisuuden palvella asiakkaita laajemmissa kokonaisuuksissa.

Inderes on tehnyt vuonna 2019 lähes vastaavan yrityskaupan hankkiessaan Flik Media Groupin. Siten yhtiöllä on vahva ymmärrys ostettavasta kohteesta.

Yrityskauppaa varten suunnattu osakeanti

Yritysostojen yhteenlaskettu kauppahinta on 8,2 miljoonaa euroa ja nettovelaton kauppahinta 7,3 miljoonaa euroa. 19 prosenttia eli 1,6 miljoonaa euroa kauppahinnasta maksetaan Inderesin osakkeilla ja loput 6,6 miljoonaa euroa käteisellä kahdessa erässä.

Kauppahinnan suorittamiseksi Inderesin hallitus päätti ylimääräisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen perusteella suunnatusta maksullisesta osakeannista, jossa myyjille tarjottiin merkittäväksi yhteensä 48 787 Inderesin uusia osakkeita merkintähintaan 31,92 euroa per osake.

Merkintähinta määräytyi Inderesin osakkeiden kaupankäyntimäärillä painotetun keskikurssin perusteella 29.6–28.9.2022 väliseltä ajanjaksolta. Osakevastikkeeseen sisältyy 12 kuukauden luovutusrajoitus. Käteisvastikkeen toinen erä eli 2,9 miljoonaa euroa maksetaan 14 kuukauden kuluessa allekirjoituksesta, eli helmikuussa 2024.

Järjestelyyn ei sisälly lisäkauppahintaa. Inderes rahoitti yrityskaupan käteisvaroillaan, omilla osakkeilla sekä kahden miljoonan euron pankkilainalla.

Suunnatussa osakeannissa annettujen osakkeiden määrä vastaa noin 2,99 prosenttia Inderesin kaikista osakkeista ennen osakeantia ja noin 2,90 prosenttia kaikista osakkeista osakeannin jälkeen. Suunnatun osakeannin seurauksena Inderesin osakkeiden kokonaismäärä nousee 1 681 404 osakkeeseen.

Uudet osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 21.11.2022 ja osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla arviolta 22.11.2022.

Molemmat yrityskaupan kohdeyhtiöt ovat niiden perustajien ja avainhenkilöiden omistamia. Financial Hearingsin toimitusjohtaja Johan Wallinder sekä Streamfabrikenin toimitusjohtaja Janne Jaakkola jatkavat työsuhteessa Inderesillä. Financial Hearingsin perustaja Per-Erik Holmström siirtyy jatkamaan itsenäisesti pörssiyhtiöiden IR-tapahtumien koordinointiin keskittyvää IR Global League -hanketta.

Inderes Ruotsin maajohtajana jatkaa Peter Sergel. Yhtiön tarkoituksena on säilyttää Financial Hearings -brändi toistaiseksi.