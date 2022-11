Kamuxin tuloksesta suli puolet kolmannella kvartaalilla

Kamuxin tulos heikkeni heinä-syyskuussa selvästi analyytikoiden odotuksia jyrkemmin.

Helsingin pörssiin listattu Kamux on käytettyjen autojen sekä niihin liittyvien palveluiden myyntiin erikoistunut vähittäiskaupan ketju. Yhtiön osake on ottanut tänä vuonna iskuja monen muun pörssiyhtiön tavoin vaikean makrotalouden tilanteen vuoksi. Osake on laskenut vuoden alusta 56 prosenttia.

Kolmas vuosineljännes oli yhtiön kannattavuuden kannalta vaikea. Liikevaihto kasvoi kyllä 2,8 prosenttia vertailukaudesta ja oli 262 miljoonaa euroa, mutta oikaistu liikevoitto laski -47,8 prosenttia 5,2 miljoonaan euroon.

Oikaistun liikevoiton lasku oli odotettu jyrkempää, sillä analyytikoiden konsensusodotus kolmannen vuosineljänneksen oikaistulle liikevoitolle oli 7,8 miljoonaa euroa. Osakekohtainen tulos laski viime vuoden 0,18 eurosta 0,09 euroon.

Myytyjen autojen määrä laski vertailukaudesta 9,3 prosenttia ja oli 16 952 autoa.

Tulosjulkistuksen vuoksi Kamuxin osake pakitti 3,7 prosenttia perjantaina.

Toimitusjohtaja Juha Kalliokoski kertoo, että haastavana jatkuneesta markkinatilanteesta huolimatta Kamux onnistu kasvattamaan markkinaosuuttamme kaikissa toimintamaissaan myös kolmannella vuosineljänneksellä.

Käytettyjen autojen kysyntä oli kuitenkin vaisua, kun kiihtynyt inflaatio ja energiakriisi heikensivät kuluttajien ostovoimaa ja luottamusta tulevaan, Kalliokoski kertoo.

Kamuxin autokohtainen kate kehittyi positiivisesti Saksassa, mutta heikkeni Ruotsissa ja etenkin Suomessa johtuen kysynnän nopeasta vaihtelusta eri käyttövoimien välillä ja siihen liittyvistä varaston sopeuttamistoimenpiteistä.

Liiketoiminnan kulut pysyivät toimitusjohtajan mukaan hyvin hallinnassa ja olivat viime vuoden tasolla. Liikevoiton lasku johtui Kalliokosken mukaan myytyjen autojen määrän laskusta ja autokohtaisen katteen heikkenemisestä.

Käytettyjen autojen kysynnässä tapahtui kolmannella vuosineljänneksellä selkeä muutos. Alkuvuoden erittäin voimakas sähkö- ja hybridiautojen kysyntä heikkeni sähkön hinnan nousun ja energiakriisin uutisoinnin myötä.

”Myymiemme hybridi- ja sähköautojen määrä kasvoi silti 29 prosenttia verrattuna vuoden 2021 kolmanteen vuosineljännekseen. Työmme myytävien autojen varaston muuttamiseksi kysyntää vastaavaksi eteni etenkin Suomessa, joskin se hidastui merkittävästi, kun sähkö- ja hybridiautojen kysyntä heikkeni ja kysyntä suuntautui pienikulutuksisiin ja edullisempiin polttomoottoriautoihin. Yleisesti heikentyneen kysynnän myötä käytettyjen autojen saatavuus on parantunut olennaisesti”, Kalliokoski toteaa.

Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta Kamux jatkoi strategiansa mukaisesti panostuksia kasvuun, toimitusjohtaja kertoo.

”Ruotsissa valmistauduimme avaamaan kaksi uutta myymälää, ja Nyköpingin ja Kalmarin myymälät avattiin lokakuussa. Suomessa yhdistimme Olarin ja Niittykummun myymälät yhdeksi isoksi myymäläksi, ja Saksassa siirsimme Wentorfin myymälän toiminnot osaksi läheistä Nedderfeldin myymälää.”

Kamux päivitti koko vuotta koskevia näkymiään.

Vuonna 2022 Kamux odottaa liikevaihdon olevan yli miljardi euroa ja oikaistun liikevoiton olevan noin 23−26 miljoonaa euroa. Viime vuonna oikaistu liikevoitto oli 31 miljoonaa euroa.

Vaikka Kamuxin liiketoimintaan ei kohdistu välittömiä Venäjä-riskejä, Ukrainan sota ja sen aiheuttamat vaikutukset ovat heikentäneet kuluttajien luottamusta. Tämä on johtanut käytettyjen autojen kysynnän voimakkaaseen supistumiseen kaikissa Kamuxin toimintamaissa maaliskuusta 2022 alkaen.

Heikentynyt kysyntä ja työ varaston muuttamiseksi nykyistä kysyntää vastaavaksi on myös vaikuttanut negatiivisesti Kamuxin kannattavuuteen.