Pörssikomeetta Kempower sai presidentin kansainvälistymispalkinnon

Tulokasyrityksenä palkittiin sähköautojen pikalatauspalveluita tarjoava yritys Kempower Oyj. Kuva: Matti Porre/Tasavallan presidentin kanslia.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on myöntänyt vuosittaisen kansainvälistymispalkinnon menestyville suomalaisyrityksille. Yksi palkituista on Kempower.

Vuoden 2022 tulokasyrityksenä palkitaan sähköajoneuvojen pikalatausratkaisujen tarjoaja Kempower ja kasvuyrityksen palkinnon saa logistiikan laitteisiin ja palveluihin keskittynyt perheyritys K. Hartwall. Pitkäaikaisen kansainvälisen investoija –kategoriassa investoijapalkinnon saa Andritz. Vuoden yhteisöpalkinto annetaan Kasvuryhmä Suomi ry:lle.

Tasavallan presidentin kansainvälistymispalkinto myönnetään vuosittain tunnustuksena suomalaisille, kansainvälisesti menestyville yrityksille tai yhteisöille. Ehdotuksia ehdokkaiksi antoivat elinkeinoelämän eri järjestöt.

”Kansainvälisen menestyksen lisäksi arvioinnissa painotettiin tänä vuonna kestävää kehitystä ja toiminnan eettisyyttä, vaikutuksia suomalaisen osaamisen, innovointiin, työllisyyden kehittymiseen sekä ulkomaisiin investointeihin. Palkitut yritykset ovat pystyneet jatkamaan tervettä liiketoimintaa koronakriisistä ja Ukrainan sodasta huolimatta”, kertoo Team Finland -johtoryhmän puheenjohtaja ja osastopäällikkö Ilona Lundström työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Lopullisen ehdotuksen palkittavista yrityksistä ja yhteisöistä tekivät presidentille Team Finland -verkoston toimijat, Business Finland, ELY-keskukset, Finnvera ja ulkoministeriö.

”Maailmalla on kasvava kysyntä kestäville ratkaisuille. Palkitut yritykset ovat rohkeasti kehittäneet osaamistaan ratkaista viheliäisiä ongelmia. On hienoa nähdä, että voimme Suomessa olla kokoamme suurempi kestävyyshaasteiden selättäjä ja tällä tavoin vauhdittaa vientiämme”, toteaa Nina Kopola, Business Finlandin pääjohtaja ja Team Finland -verkoston varapuheenjohtaja.

Kempower on kasvanut nopeasti sähköisen liikenteen mahdollistajaksi

Tulokasyrityksenä palkittu Kempower suunnittelee ja valmistaa sähköajoneuvojen pikalatausratkaisuja. Yhtiön toiminta alkoi vuonna 2017 Kemppi Groupin eriytettyä sähköajoneuvojen lataamisen omaksi yhtiökseen.

Yritys listautui Helsingin pörssin First North -listalle joulukuussa 2021.

Kempowerin pääkonttori ja tuotanto sijaitsevat Suomessa Lahdessa ja yhtiö hankkii valtaosan materiaaleista ja komponenteista paikallisesti. Yhtiön liikevaihdosta suurin osa tulee viennistä. Kempower on osa Kemppi Group -konsernia.

”Kempowerin tavoitteena on vauhdittaa sähköiseen liikenteeseen siirtymistä tarjoamalla maailman halutuimpia sähköautojen latausratkaisuja kaikille, kaikkialla. Sähköinen liikenne on meille totta jo tänään – ratkaisumme on kehitetty maailmaan, jossa sähköautoja, -busseja ja -rekkoja on liikenteessä paljon enemmän kuin nykyisin”, kertoo Kempowerin toimitusjohtaja Tomi Ristimäki.

Yhtiön kansainvälistymisemme on ollut nopeaa, Ristimäki kertoo.

”Olemme onnistuneet skaalaamaan Lahdessa sijaitsevaa tuotantoamme ja lähialueelle muodostunutta alihankintaketjuamme kasvun mukana.”

Kempowerin toimitusjohtaja Tomi Ristimäki.

Toimitusjohtajan mukaan palkinnon taustalla on lukematon määrä työtunteja ja haasteiden ratkaisua, josta yhtiön tiimi on selvinnyt yhdessä asiakkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa.

”Tätä työtä tulemme jatkamaan ja kasvun tueksi tarvitsemme myös jatkossa työntekijöitä kaikkialle organisaatioon Suomessa ja Suomen ulkopuolella”, Ristimäki kertoo.

Kasvu näkyy markkina-arvossa

Kempower on ollut viime vuosien pörssilistautujien ykköskaartia. Yhtiö listautui viime vuoden lopulla ja listautuminen oli odotettu menestys. Suomalaisten ja kansainvälisten sijoittajien kysyntä oli listautumisannissa erittäin vahvaa, ja anti ylimerkittiin moninkertaisesti.

Yhtiön osake on noussut listautumisen jälkeen yli 180 prosenttia. Syykin on selvä – yhtiö kasvaa vauhdilla ja kannattavasti.

Kempowerin vahva tuloskunto sai jatkoa heinä-syyskuussa korkean kysynnän vetämänä kaikissa asiakasryhmissä.

Yhtiön tilauskertymä kasvoi ennätykselliseen 65 miljoonaan euroon. Tilauskirjat pullistelevat syyskuun lopussa moninkertaisesti vuotta aiempaa suurempina, sillä viime vuoden syyskuun lopussa tilauskertymä oli vain 5,8 miljoonaa euroa.

Liikevaihto nousi kolmannella vuosineljänneksellä 227 prosenttia vertailukaudesta vajaaseen 33 miljoonaa euroon, kun vuotta aiemmin liikevaihto oli 10 miljoonaa euroa. Operatiivinen liiketulos nousi viime vuoden 2,1 miljoonasta eurosta 2,4 miljoonaan euroon.

Kempowerin tuotantokapasiteetti on kasvanut Lahdessa avatun uuden tuotantolaitoksen myötä, jossa on 10 300 neliömetriä lisää tilaa. Lisäksi yhtiö on vuokrannut lisää tehdastilaa toisesta toimipaikasta uuden tehtaan vierestä.

Yhtiön suurin haaste kasvavaan kysyntään vastaamisessa ei ole rekrytointi tai tuotantolinjat, vaan kyky laajentaa toimitusketjua, kun elektronisten komponenttien saatavuus on edelleen suuri haaste, toimitusjohtaja kertoo. Se rajoittaa lyhyen aikavälin toimituksia erityisesti vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä.

Kempower jatkoi kolmannella vuosineljänneksellä asiakaskuntansa laajentamista erityisesti pohjoismaiden ulkopuolella. Tavoitteena on myös aloittaa toiminta Yhdysvalloissa jo vuoden 2023 loppuun mennessä.

”Tällä hetkellä Yhdysvallat on Eurooppaa jäljessä liikenteen sähköistymisessä, mutta odotamme 5 miljardin dollarin NEVI-ohjelman ja Inflation Reduction Act -lain nopeuttavan sähköistymistä Yhdysvalloissa jo vuoden 2023 aikana. Nopeus on avaintekijä USA:n markkinoille pääsyssä, ja tarkastelemme parhaillaan erilaisia vaihtoehtoja sisältäen myös mahdolliset yritysjärjestelyt, tai kumppanuudet”, Ristimäki kertoo.