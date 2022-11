Kuva: Kempower Oyj.

Kempower aloittaa yhteistyön Nesteen kanssa. Yhtiöiden tavoitteena on rakentaa suurteholatauksen runkoverkko pääteiden varsille Suomeen.

Kempower aloittaa yhteistyön maailman johtavan uusiutuvan lentopolttoaineen ja uusiutuvan dieselin tuottajan Nesteen kanssa. Neste hyödyntää latausverkoston rakentamisessa Kempowerin latausratkaisuja, joita asennetaan Neste-liikenneasemille pääväylien varrelle Suomessa.

Neste tarjoaa myös Neste-kauppiaille Kempowerin latausratkaisuja. Kempower arvioi sopimuksen arvoksi yli neljä miljoonaa euroa seuraavien kahden vuoden aikana.

Kempower toimittaa Nesteelle skaalautuvia ja modulaarisia sähköautojen suurteholatausratkaisuja, sekä pilvipohjaisen Kempower ChargEye -taustajärjestelmän.

Ensimmäiset latauspisteet avataan vuoden vaihteessa Neste Hankasalmi Jari-Pekka -liikenneasemalla sekä Neste Oulunbaari Maikkulan liikenneasemalla. Nesteen tavoitteena on avata eri puolilla Suomessa sijaitsevien Neste-asemien yhteyteen kymmeniä uusia suurteholatausasemia vuoden 2024 loppuun mennessä.

Nesteen asemaverkosto on Suomen suurin ja laajin. Verkosto muodostuu yli 800 liikenne- ja automaattiasemasta ympäri Suomen.

Neste on saanut julkisen sähkölatausverkostonsa rakentamiseen EU:lta kolmen miljoonan euron tuen osana EU:n Verkkojen Eurooppa -ohjelman myöntämää vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuria tukevien liikennehankkeiden rahoitusta.

Neste lanseerasi logistiikka-alan yrityksille ja näiden alihankkijoille tarkoitetun Neste Lataus -palvelun ja siihen liittyvät älykkäät latausratkaisut Suomessa helmikuussa 2022. Toukokuussa Nesteen Porvoon jalostamon ja Espoossa sijaitsevan pääkonttorin toimipisteessä otettiin käyttöön ensimmäiset työpaikoille tarkoitetut sähkölatausratkaisut.

“Uudet Neste MY Uusiutuva Lataus -pisteet tekevät sähköautoilijoiden matkanteosta entistä sujuvampaa sijaintinsa, sujuvan korttimaksamisen ja tarjolla olevan latauskapasiteetin osalta. Käytämme suurteholatauspisteissämme alan viimeisintä teknologiaa, josta on sähköautoilijoille hyötyä etenkin ruuhka-aikoina ja lomasesonkeina. Sähköautojen määrän kasvaessa on tärkeää, että tehokkaita latauspisteitä on riittävästi ja että sähkönlatauksen kokonaiskapasiteetti asemilla palvelee kerralla useampaa autoilijaa”, kertoo Nesteen Suomen asemaverkoston myynnistä vastaava johtaja Katri Taskinen.

Uutinen Kempowerin ja Nesteen yhteistyöstä sai Kempowerin osakkeen keskiviikkona 6,1 prosentin nousuun. Osake on ollut kuluvana vuonna yksi Helsingin pörssin kirkkaimpia valopilkkuja – Kempower on kivunnut vuoden alusta jo hulppeat 113 prosenttia.

Kempowerin vahva tuloskunto sai jatkoa heinä-syyskuussa korkean kysynnän vetämänä kaikissa asiakasryhmissä.

Yhtiön tilauskertymä kasvoi ennätykselliseen 65 miljoonaan euroon. Tilauskirjat pullistelevat syyskuun lopussa moninkertaisesti vuotta aiempaa suurempina, sillä viime vuoden syyskuun lopussa tilauskertymä oli vain 5,8 miljoonaa euroa.

Liikevaihto nousi kolmannella vuosineljänneksellä 227 prosenttia vertailukaudesta vajaaseen 33 miljoonaa euroon, kun vuotta aiemmin liikevaihto oli 10 miljoonaa euroa. Operatiivinen liiketulos nousi viime vuoden 2,1 miljoonasta eurosta 2,4 miljoonaan euroon.