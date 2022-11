Elinkeinoelämän luottamusindikaattori jatkaa luisua

Teollisuudessa tilauskannat putosivat jo alle normaalina pidetyn tason.

Teollisuusyritysten luottamus laski marraskuussa, kertoo Elinkeinoelämän keskusliitto (EK). Suhdanneindikaattorin saldolukema oli -7, kun edelliskuun lukema oli -5. Luottamusindikaattori on nyt alle pitkän aikavälin keskiarvon, joka on +1.

Tuotannon ennakoidaan polkevan paikallaan lähikuukausien aikana. Myös tilauskanta oheni edelliskuukaudesta ja on nyt yritysten arvioiden mukaan alle normaalina pidetyn tason, mutta edelleen pitkän aikavälin keskiarvon yläpuolella.

Valmiiden tuotteiden varastot kasvoivat marraskuussa edelliskuun tasolta. Tuotantokapasiteetti oli täyskäytössä 71 prosentilla vastaajista.

Suomen teollisuuden luottamus oli lokakuussa tehdyn mittauksen mukaan alle EU-keskiarvon.

”Yritysten luottamuksen luisuminen kielii talouden laaja-alaisesta hidastumisesta. Teollisuudessa tilauskannat putosivat jo nyt alle normaalina pidetyn tason ja rakentamisessa taiteillaan korkojen noustessa nopeasti”, kertoo EK:n johtaja Sami Pakarinen.

Pakarisen mukaan palveluissa aktiviteettia on vielä riittänyt, vaikka luottamus tulikin alaspäin.

”Palveluilla on iso merkitys työllisyyden kannalta, mikä taas heijastuu vastaavasti suoraan vähittäiskauppaan, jossa luottamus nousi marraskuussa ainoana päätoimialoista.”

Vaikka talouden kuvassa on merkittäviä haasteita lähikuukausien aikana, on myönteistäkin kehitystä tapahtunut, Pakarinen kertoo.

”Tilanne ei ole äitynyt niin pahaksi vielä tässä vaiheessa kuten aiemmin ennakoitiin. Samoin viimeisimmät tiedot Saksan yritysten tilanteesta olivat myös myönteinen yllätys ympäröivä tilanne huomioon ottaen. Pilkahduksista huolimatta talous kulkee vielä tulevaisuudessa huonompaan ennen kuin se kääntyy parempaan”, Pakarinen toteaa.

