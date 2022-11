Marimekon on jo vaikea lunastaa kovia odotuksia

Marimekko luovii vakuuttavasti vaikeassa markkinatilanteessa. Markkinoiden ja analyytikoiden tulosodotuksia on kuitenkin jo vaikea saavuttaa.

Marimekko on ollut viime vuosina huikea menestystarina viime vuosina. Kun vuonna 2011 yhtiön liikevaihto oli 77 miljoonaa euroa, ylsi yhtiö viime vuonna 152 miljoonan euron liikevaihtoon. Liikevoitto on kasvanut vieläkin nopeammin. Liikevaihdon kasvu on tarkoittanut entistä kovempaa liikevoittoprosenttia.

Kova ja kannattava kasvu on nostanut sijoittajien odotuksia. Viidessä vuodessa osake on kivunnut 306 prosenttia.

Yhtiö julkisti keskiviikkona kolmannen vuosineljänneksen tuloksen, joka osoitti kasvun jatkuvan edelleen. Siitä huolimatta osake notkahti lähes seitsemän prosenttia.

Syynä kurssipudotukseen oli liikevoiton jääminen alle vertailukauden ja alle odotusten.

Kuva: Marimekko Oyj.

Liikevoitto jäi odotuksista

Marimekon liikevaihto kasvoi neljä prosenttia vertailukaudesta ja oli 44 miljoonaa euroa. Liikevaihtoa nostivat erityisesti kansainvälisen myynnin kasvu mutta myös vähittäismyynnin nousu Suomessa. Liikevaihtoa puolestaan heikensi Suomen tukkumyynti, jonka lasku johtui vertailukautta merkittävästi pienemmistä kertaluonteisista kampanjatoimituksista.

Liikevaihto Suomessa laski seitsemän prosenttia, sillä vertailukaudella kotimaan tukkumyyntiä vahvistivat aiempaa merkittävästi suuremmat kertaluonteiset kampanjatoimitukset.

Kansainvälinen liikevaihto kasvoi 28 prosenttia, kun erityisesti Aasian-Tyynenmeren alueen tukku- ja vähittäismyynti kehittyivät vahvasti. Kansainvälistä liikevaihtoa kasvatti osin tukkumyynnin toimitusten painottuminen vertailuvuodesta poikkeavalla tavalla.

Liikevoitto jäi kuitenkin 11,1 miljoonaan euroon, kun vertailukaudella liikevoitto oli 13,1 miljoonaa euroa.

Liikevoittoa heikensi erityisesti kiinteiden kulujen nousu mutta myös pääasiassa logistiikkakustannusten kasvun seurauksena alentunut suhteellinen myyntikate. Liikevoittoa puolestaan tuki erityisesti liikevaihdon kasvu.

Analyytikoiden konsensusodotus liikevoitolle oli 12,6 miljoonaa euroa, joten tuloskehitys jäi alle analyytikoiden odotusten.

Toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko kertoo osavuosikatsauksen yhteydessä, että Marimekko panosti katsauskaudella edelleen pitkän aikavälin kansainvälisen kasvun edellytyksiin, mikä näkyi esimerkiksi kohonneina henkilöstö- sekä IT-kuluina.

Lisää myymälöitä ja kasvua Aasiasta

Kolmannella neljänneksellä Yhtiö myös Marimekko-myymälöiden verkostoa edelleen.

”Uudet Marimekko-myymälät avautuivat Shanghaissa Kiinassa ja Kööpenhaminassa Tanskassa. Lisäksi Hongkongissa ja Taipeissa uutta Marimekko Marimade -kodintuotekonseptiamme esiteltiin pop-upeilla. Marimekko Marimade -malliston tuotteissa hyödynnämme muun muassa kierrätettyjä, uudelleenkäytettyjä, luonnollisia ja biohajoavia materiaaleja”, toimitusjohtaja toteaa.

Marimekko uskoo vastuullisuustyön voimaan.

”Julkistimme vuonna 2020 entistäkin kunnianhimoisemman vastuullisuusstrategiamme ja tänä syyskuussa sitouduimme Science Based Targets -aloitteeseen (SBTi) asettaaksemme aiempaa vielä tiukemmat, tieteeseen perustuvat tavoitteet koko arvoketjumme päästövähennyksille YK:n Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. Tieteeseen perustuvat päästövähennystavoitteet ovat tärkeä väline työssämme kohti kunnianhimoista pitkän aikavälin visiotamme siitä, että toiminnastamme ei tulevaisuudessa jää jälkiä ympäristöön”, Alahuhta-Kasko toteaa.

Marimekolle tärkeä kotimarkkina Suomi edustaa perinteisesti noin puolta yhtiön liikevaihdosta. Yhtiö odottaa myynnin Suomessa kasvavan edellisvuodesta. Tukkumyynnin kertaluonteisten kampanjatoimitusten Marimekko arvioi vuonna 2022 olevan edellisvuotta merkittävästi pienempiä.

Aasian-Tyynenmeren alue on Marimekon toiseksi suurin markkina, ja sillä on tärkeä rooli yhtiön kansainvälisessä kasvussa. Japani on Marimekolle selvästi merkittävin maa tällä alueella, ja siellä on jo varsin kattava Marimekko-myymälöiden verkosto.

Muiden Aasian maiden yhteenlaskettu osuus yhtiön liikevaihdosta on vielä Japania pienempi, mutta toiminta näissä maissa kasvaa koko ajan. Kaikki Marimekko-myymälät ja suurin osa verkkokaupoista Aasiassa ovat partneriomisteisia. Yhtiö odottaa liikevaihdon Aasian-Tyynenmeren alueella kasvavan selvästi vuonna 2022, samoin kuin koko kansainvälisen liikevaihdon, jonka kertyminen kuitenkin painottuu neljänneksille vertailuvuodesta poikkeavalla tavalla myös toisella vuosipuoliskolla.

Koko kuluvana vuonna Marimekon tavoitteena on avata arviolta 5–10 uutta Marimekko-myymälää ja -shop-in-shopia, ja valtaosa suunnitelluista avauksista sijoittuu Aasiaan.

Marimekko ei tehnyt muutoksia koko vuoden näkymiinsä.

Konserni odottaa liikevaihdon vuonna 2022 kasvavan edellisvuodesta, jolloin se oli 152 miljoonaa euroa. Vertailukelpoisen liikevoittomarginaalin yhtiö ennakoi olevan arviolta noin 17–20 prosenttia, kun vuotta aiemmin se oli 20,5 prosenttia.

Vuoden 2022 näkymiin volatiliteettia aiheuttavat erityisesti globaalit toimitusketjujen häiriöt, kaikkialla kasvaneet materiaali- ja logistiikkakustannukset sekä kuluttajien luottamuksen ja ostovoiman kehitys.