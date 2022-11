Miljardööri Mark Cuban: Jos haluat rikastua, älä käytä luottokortteja

Leijonan luola -ohjelmasta tuttu Mark Cuban ei näe järkeä luottokorttien käytössä.

Miljardööri Mark Cuban on amerikkalainen sarjayrittäjä ja NBA-joukkue Dallas Mavericksin omistaja. Hän aloitti yrittäjän uransa jo 12-vuotiaana ja on tullut tunnetuksi Internetiin liittyvistä liiketoimista sekä Leijonan luola USA -ohjelmasta. Vuonna 2020 Forbes-lehti arvioi hänen omaisuudekseen 4,6 miljardia dollaria.

Radiojuontaja Dave Ramseyn ohjelmassa Mark Cuban esittää, että kenenkään ei kannattaisi käyttää luottokortteja.

”Jos käytät luottokortteja, et halua olla rikas”, Cuban kertoo ohjelmassa.

Cubanin mukaan luottokorttien suurin ongelma on niiden korkeat korot. Keskimääräinen luottokortin korko on Yhdysvalloissa Federal Reserven viimeisimpien tietojen mukaan lähes 16,7 prosenttia, ja joissakin korot voivat jopa 36 prosenttia.

Suomessa luottokorttien nimelliskorot vaihtelevat tyypillisesti noin 7-20 prosentin välillä. Nimelliskorko ei kuitenkaan huomioi luottokortin käytöstä aiheutuvia muita mahdollisia kuluja, kuten tilinhoitopalkkioita tai kuukausimaksuja.

Pankin ilmoittama todellinen vuosikorko voi Suomessakin nousta helposti 15-27 prosentin tasolle.

Cubanin mukaan joskus luottokortin kuukausittainen vähimmäismaksu riittää hädin tuskin kattamaan korkokulut, joten jos luottokortin käyttäjä maksaa joka kuukausi vain vähimmäismaksun, saattaa hän pienentää vain korkoja eikä tilinsä saldoa.

Cubanin mukaan on järkevämpää ottaa henkilökohtainen laina luottokortin sijaan. Henkilökohtainen laina on eräänlainen osamaksuluotto, joka on maksettava takaisin säännöllisin väliajoin tietyn ajan kuluessa.

Jos luottotiedot ovat kunnossa, voi kuluttaja saada henkilökohtaisen lainan pienemmällä korolla.

Jotkut henkilökohtaisen talouden asiantuntijat ovat kuitenkin eri mieltä Cubanin suosituksesta käyttää luottokorttien sijasta henkilökohtaisia lainoja.

Henkilökohtaiset lainat sopivat paremmin kertaluonteisiin välttämättömiin menoihin, kuten katon korjaamiseen tai kalliiden luottokorttivelkojen yhdistämiseen, sanoo Bankrate.comin vanhempi toimiala-analyytikko Ted Rossman Make It -sivustolla.

”Mielestäni olisi hyvin vaarallista käyttää henkilökohtaista lainaa loman, veneen tai muun harkinnanvaraisen menon rahoittamiseen”, hän toteaa.

Henkilökohtaisen lainan käyttäminen jokapäiväisten menojen rahoittamiseen ”tuntuu systeemiseltä ongelmalta, jolle ei näy loppua”, Rossman sanoo.

Lisäksi luottokortit tarjoavat etuja, joita henkilökohtaiset lainat eivät tarjoa. Esimerkiksi luottokorttia tarvitaan maksuvälineenä usein ulkomailla, luottokorttiyhtiöt korvaavat pieleen menneitä kauppoja, tarjoavat vakuutuksia sekä bonuksia ja maksutapaetuja.