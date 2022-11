Nurminen Logistics laskee myyntinäkymiään

Logistiikkayhtiö Nurminen Logistics antoi tulosvaroituksen.

Yhtiö arvioi nyt, että sen vuoden 2022 liikevaihto jää alle vuoden 2021 liikevaihdon ja tulee olemaan tasolla 121–125 miljoonaa euroa. Aiemmin yhtiö oli odottanut vuoden 2022 liikevaihdon kasvavan tai pysyvän vuoden 2021 tasolla.

Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali pysyy aikaisemman liikevaihto-ohjeistuksen mukaisesti tasolla 4–7 prosenttia.

Logistiikkayhtiön mukaan Kiinan ja Pohjois-Euroopan välinen rautatiekonttiliikenne ei ole piristynyt loppukesällä alkaneista positiivisista merkeistä huolimatta. Sodan aktiivinen jatkuminen, maailmantaloudessa vallitseva epävarmuus ja Euron heikentyminen vaikuttavat tuontiin negatiivisesti.

Lokakuussa alkanut merirahtien hintojen voimakas lasku vaikuttaa alentavasti liikevaihtoon ja kertoo maailman talouskehityksen heikkenemisestä.

Trans-Kaspian ja Puolan kautta tulevien konttijunareittien volyymit eivät ole paikanneet suoran junareitin alhaisempia volyymeja. Tästä johtuen Nurminen Logistics on joutunut kirjaamaan kuluksi konttien palautuksiin liittyviä kertaluonteisia kuluja. Jäljelle jäävät kontit eivät enää rasita yhtiön taloutta jatkossa.

Uuden liiketoiminnan rakentamisessa yhtiö on edistynyt, ja pohjoismaissa Nurminen Logistics avasi konttijunaliikennettä Norjan, Ruotsin ja Suomen välillä. Yhtiö odottaa liikenteen tältä osin edelleen kasvavan hyvin vuoden 2023 aikana.

Yhtiön mukaan Wienin toimiston myyntitoiminta on lähtenyt hyvin käyntiin, rekrytoinneissa on edetty sekä alihankinta- ja yhteistyökumppanuuksien rakentaminen on onnistunut suunnitelmien mukaisesti.

Itä – länsi ja pohjoinen – etelä suunnassa Nurminen Logistics tulee tekemään kasvua vuoden viimeiseltä neljännekseltä alkaen ja nyt tehdyt panostukset muuttuvat liikevaihdoksi ensi vuoden ensimmäisen puolivuotiskauden aikana.

Erityisesti palvelut ja logistiset ratkaisumme EU- ja Keski-Aasian (Kazakstanin ja Uzbekistanin) markkinoilla ovat herättäneet kiinnostusta, jonka osittainenkin realisoituminen kasvattaa liiketoimintaa vuoden 2023 aikana.

Nurminen Logistics luottaa sotatoimien rauhoittuessa suoran junaliiketoiminnan nopeaan kasvuun Aasian ja Pohjoismaiden välillä sekä Euroopan sisäisessä rautatieliiketoiminnassa. Erityisesti päästövähennysten merkitys kasvaa tulevaisuudessa edelleen.

Suomessa cargo- liiketoiminta on kehittynyt syksyllä suunniteltua paremmin ja multimodal- toiminta suunnitellusti. Baltian liiketoiminnot ovat kehittyneet suunnitellusti. Sanktioista johtuvat henkilöstö- ja tilavähennykset Itä-Suomen toimipisteissä on toteutettu kuluvan vuoden jälkipuoliskon aikana.

Suomen liiketoimintojen ja hallinnon tehostustoimet näkyvät ensi vuonna alempina kiinteinä kuluina Suomen liiketoiminnoissa.

Yhtiön liikevaihto kasvoi ensimmäisellä puolivuotisjaksolla orgaanisesti 14 prosenttia edellisvuodesta 71,7 miljoonaan euroon.

Vertailukelpoinen liikevoitto pysyi samalla tasolla kuin viime vuonna, eli oli 4,6 miljoonassa eurossa.