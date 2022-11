Osakekurssit vahvassa nousussa – Inflaatio tasoittui Yhdysvalloissa

Odotuksia matalampi inflaatio tarkoittaa mahdollisuutta hitaampiin koronnostoihin.

Yhdysvaltain lokakuun inflaatiotilasto julkaistiin torstaina. Kuluttajahinnat nousivat 7,7 prosenttia vuodessa. Se oli matalin lukema sitten tammikuun 2022. Ekonomistien konsensusennuste oli 8,0 prosenttia. Kuluttajahinnat nousivat 0,4 prosenttia syyskuusta.

Myös pohjainflaatio oli odotettua matalampi. Se oli 6,3 prosenttia vuodessa. Ekonomistien konsensusennuste oli 6,5 prosenttia. Pohjainflaatio nousi 0,3 prosenttia syyskuusta.

Inflaatiota hillitsi lokakuussa terveydenhoitopalveluiden 0,4 prosentin hintojen lasku. Myös muun muassa käytettyjen ajoneuvojen ja vaatteiden hinnat halpenivat.

Pohjainflaation kehitystä tuki asumiskustannusten kallistuminen. Asumiskustannukset nousivat 6,9 prosenttia vuodessa ja 0,8 prosenttia syyskuusta. Edellisen kerran yhtä korkea vuosilukema on nähty 1980-luvun alussa.

Viimeaikaisten tilastojen perusteella vuokrien hintakehitys on kuitenkin jo kääntynyt laskuun. Se näkyy vasta viiveellä kuluttajahintatilastoissa, koska kuluttajahinta-aineistossa on mukana myös aiemmin solmittuja vuokrasopimuksia sekä kyselytutkimuksella kerättyjä arvioita sellaisten kohteiden vuokratasosta, jotka eivät ole kyselytutkimuksen hetkellä vuokrattuna.

Deutsche Bankin Yhdysvaltain pääekonomisti Matthew Luzzetti kertoi uutistoimisto Bloombergille, että lokakuun inflaatioluvut olivat hyviä. Inflaation taittumisesta on todisteita. Luzzetti kertoi, että iso kysymys on mihin nykytasolta päädytään.

Bloombergin ekonomisti Anna Wong arvioi, että pehmeä pohjainflaatio tarjoaa Fedille kyyhkysmäisemmän vaihtoehdon rahapolitiikkaan. Se tarkoittaa käytännössä koronnostotahdin hidastamista.

Inflaation taittumisesta huolimatta kuluttajahinnat nousivat edelleen paljon nopeammin kuin Yhdysvaltain keskuspankki Fedin kahden prosentin inflaatiotavoite. Keskuspankilla ei ole vielä siis syytä lopettaa koronnostoja, vaan paremminkin uudelleenarvioida niiden suuruus ja frekvenssi.

Ennusteita matalampi inflaatiolukema ja koronnostopaineiden hellittäminen on näkynyt suurina liikkeinä sijoitusmarkkinoilla. Yhdysvalloissa osakekurssit ovat kallistuneet torstaina eniten sitten vuoden 2020. Osakeindekseistä S&P 500 on noussut 4,5 prosenttia ja Nasdaq 100 peräti 6,0 prosenttia.

Yhdysvaltain 10 vuoden valtionlainan tuotto on laskenut inflaatiotilaston myötä 0,3 prosenttiyksikköä 3,8 prosenttiin. Euro on vahvistunut 1,5 prosenttia suhteessa dollariin. Kullan hinta on noussut 2,5 prosenttia.

Inflaation taittuminen oli erävoitto sijoittajille. Inflaatiokehityksen lisäksi tärkeä osakemarkkinoiden ajuri on jatkossa taloussyklin kehitys ja sen vaikutus yhtiöiden tuloskasvuun.