Piensijoittajat tankkasivat tulosjulkistuksen vuoksi pudonneiden osakekurssien yhtiöitä

Nordnet Suomen maajohtaja Suvi Tuppurainen.

Kolmen ison pörssiyhtiön osakekurssit putosivat selvästi yhtiöiden tulosjulkistuspäivinä, mikä aktivoi yksityissijoittajia ostolaidalle.

Koko Helsingin pörssin euromääräinen vaihto laski vuodentakaisesta lokakuusta 18,6 prosenttia. Koko pörssin kauppojen kappalemäärät vähenivät 0,9 prosenttia edellisvuoden vertailukaudesta. Pörssin kaupankäynti laski kuluvan vuoden syyskuun euromääräisestä aktiviteetista 30,4 prosenttia. Myös kappalemääräinen kaupankäynti putosi viime kuuhun verrattuna 4,5 prosenttia.

Nordnet Suomessa lokakuu oli kiivain ostokuukausi sitten maaliskuun.

”Suomalaisasiakkaat netto-ostivat lisää kotimaisia pörssiosakkeita arvo-osuustileille 19 miljoonalla eurolla. Osakesäästötileillä vastaava netto-ostolukema oli 13 miljoonaa euroa”, kertoo Nordnet Suomen maajohtaja Suvi Tuppurainen.

Kaikki sijoitusinstrumentit yhteen laskien Nordnetin suomalaisasiakkaat lisäsivät sijoituspainoaan lokakuussa 100 miljoonalla eurolla.

Tuppuraisen mukaan yleisesti ottaen kaikkia sijoitusinstrumentteja hamstrattiin Helsingin pörssin yleisindeksin viiden prosentin kuukausinousun piristettyä tunnelmia.

”Kuukauden aikana tehtyihin ostoihin käytettiin pääosin Nordnetissä jo ollutta käteiskassaa. Moni viime kuukausina odottavalla kannalla ollut yksityissijoittaja arvioi nyt pörssien pohjakosketuksen koittaneen tai olevan ainakin lähellä.”

Myös ulkomaisia osakkeita kahmittiin lisää reippaasti, jopa 35 miljoonalla eurolla. Ulkomaalaisista osakkeista eniten kauppaa käytiin Teslalla ja se oli kuukauden netto-ostetuin ulkomainen osake, kertoo Tuppurainen.

Tuloskauden kurssiputoajia tankattiin lisää, rakettinousijoita kevennettiin

Tuppuraisen mukaan lokakuun kolme netto-ostetuinta kotimaista pörssiosaketta olivat samat sekä arvo-osuustileillä että osakesäästötileillä. Telian, Nokian ja Wärtsilän osakekurssit putosivat selvästi yhtiöiden kolmannen kvartaalin tulosjulkistuspäivinä, mikä aktivoi yksityissijoittajia ostolaidalle.

”Yksittäiset kurssipudotukset koettiin ostopaikoiksi, koska suuressa kuvassa Helsingin pörssin suuryhtiöiden tuloskausi osoittautui varsin vahvaksi. Hienoisena yllätyksenä pidän kuitenkin sitä, että markkinakorkojen noususta hyötyvä pankkisektori ei ole noussut heinä-lokakuussa yksityissijoittajien suosioon”, toteaa Tuppurainen.

Yleisesti valtaosa Helsingin pörssin suuryhtiöistä on raportoinut parantuneesta tuloskunnostaan viime vuoteen verrattuna. Näkymät sisältävät tietenkin epävarmuuksia, mutta kokonaisuutena tuloskauden viesti näyttää markkinoita rauhoittelevalta ja ensi vuoden osinko-odotuksia vahvistavalta, Tuppurainen toteaa.

”Uskonkin yksityissijoittajien kiinnostuksen kasvavan vähitellen osinkokohteissa, joita tyypillisesti ryhdytään tähän aikaan vuodesta kartoittamaan ja ostamaan.”

Kilpailevia konepajoja lisää salkkuun

Nordnetin suomalaisasiakkaat jatkoivat lokakuussa Sammon osakkeiden keventämistä maltilla.

”Sammon osaketta on kevennetty nyt yhtäjaksoisesti jo viisi kuukautta. Keskeinen syy myynteihin lienee se, että Sampo on pitänyt pintansa tämän vuoden mollivoittoisessa pörssissä ja lähellä kurssihuippuaan olevaa osaketta keventämällä moni on tankannut kurssikuoppaan pudonneita muita osakkeita”, Tuppurainen arvioi.

Myös tulosjulkistuksistaan 15 ja 17 prosentin rakettinousut tehneet Cargotec ja Konecranes päätyivät lokakuun nettomyydyimpien osakkeiden listalle, kertoo Tuppurainen.

Valmet Automotive perui suunnitellun listautumisantinsa, mutta First Northille voidaan todennäköisesti odottaa ainakin yhtä uutta tulijaa loppuvuodelle, Tuppurainen arvioi.

Samoin uuden pörssin, ruotsalaisen markkinapaikan Spotlightin, tulo Suomeen voi Tuppuraisen mukaan piristää listautumismarkkinaa joulukuussa.

” On muistettava, että Suomesta löytyy joukko yhtiöitä, joilla listautumishanke siirtyi markkinatilanteen vuoksi alkuvuonna tauolle, muttei peruuntunut”, muistuttaa Tuppurainen.