Remedy yhteistyöhön kansainvälisen pelitalon kanssa – osake pomppasi

Kotimainen peliyhtiö Remedy allekirjoitti 505 Gamesin kanssa yhteiskehitys- ja julkaisusopimuksen Control 2 -pelistä.

Remedy ja pelitalo 505 Games ovat tehneet sopimuksen, jonka puitteissa yhtiöt kehittävät ja julkaisevat yhdessä Control 2 -pelin. Control 2 on Remedyn palkitun Control-pelin jatko-osa. 505 Games on kansainvälinen pelitalo ja Digital Bros Groupin tytäryhtiö.

Control 2 -pelin alustava kehitysbudjetti on 50 miljoonaa euroa ja pelin immateriaalioikeudet säilyvät Remedyllä. Pelin kehitys-, markkinointi- ja julkaisun jälkeisiin laajennuksiin liittyvät investoinnit jakautuvat tasan 505 Gamesin ja Remedyn kesken, kuten myös pelin tulevat nettotuotot.

Control 2 tulee saataville PC-, PlayStation 5- ja Xbox Series X|S -alustoille. Peli perustuu Remedyn omalle Northlight-pelimoottorille ja pelinkehitystyökaluille. Remedy julkaisee pelin PC:lle ja 505 Games konsoleille. Projekti on parhaillaan konseptin kehittämisvaiheessa.

Control julkaistiin vuonna 2019. Julkaisunsa jälkeen peli on saanut 11 BAFTA Games Awards -ehdokkuutta ja voittanut yli 20 Vuoden peli -palkintoa mukaan lukien IGN 2019 Vuoden Peli -palkinnon.

”Control on 505 Gamesin kaikkien aikojen suurin yksittäinen investointi, joten sillä on erityinen paikka sydämissämme. Olemme kiitollisia koko pelaajayhteisölle, jonka ansiosta Control on niin pitkäaikainen ja rakastettu peli ja olemmekin erityisen innoissamme päästessämme tuomaan Control 2:n aikanaan markkinalle”, kertovat Rami Galante and Raffi Galante, Digital Bros Groupin ja 505 Gamesin toimitusjohtajat.

Kesäkuussa 2021 Remedy kertoi, että yhtiö on sopinut 505 Gamesin kanssa ylätason ehdoista yhteistyölle, jonka tavoitteena on kehittää isomman budjetin Control-peli.

”Olen ylpeä voidessani nyt vahvistaa, että aiemmin koodinimellä Heron tunnettu peli on Control 2. Se on täysimittainen jatko-osa palkitulle Control-pelillemme”, sanoo Remedyn toimitusjohtaja Tero Virtala.

Sopimuksella ei ole vaikutusta Remedyn näkymiin vuodelle 2022.

Remedyn liikevaihto kasvoi elo-syyskuussa 6,8 prosenttia vertailukaudesta 7,9 miljoonaan euroon. Liikevoitto painui kuitenkin pakkaselle -3,0 (-0,2) miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli -0,2 miljoonaa euroa. Myös käyttökate oli negatiivinen -2,4 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin se oli 0,4 miljoonaa euroa plussalla.

Remedyn toimitusjohtaja Tero Virtala kertoo kolmannen kvartaalin tulosraportin yhteydessä, että elo-syyskuussa Alan Wake 2:een ja Koodinimi Condoriin liittyvät merkittävästi kasvaneet ulkoiset kehityskulut rasittivat kannattavuutta. Lisäksi korkeakatteisten rojaltitulojen pienempi osuus vaikutti kannattavuuteen.

Inderesin analyytikko Atte Riikola arvioi, että Remedy rakentaa strategiansa seuraavaa kasvuloikkaa kehitteillä olevien viiden merkittävän pelihankkeen avulla. Tämä näkyy nousevina kustannuksina vuosina kuluvana vuonna ja ensi vuonna, mutta mahdollistaa merkittävän tuloskasvun erityisesti vuosina 2025-2026 kasvavien rojaltituottojen siivittämänä.

Tämän pitkän aikavälin potentiaalin ansioista Inderes pitää Remedyn osakkeen nykyistä arvostusta houkuttelevana. Inderes nosti lokakuun lopussa Remedyn suosituksen tasolta lisää tasolle osta. Osakkeen tavoitehinta on 25 euroa, mikä ylittää tämän hetken 20,8 euron kurssinoteerauksen.