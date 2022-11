Suomalaisyhtiö käynnistää sähkömoottoripyörien sarjatuotannon

Vergen julkistama uusi Verge TS Pro -sähkömoottoripyörä. Kuva: Verge Motorcycles.

Suomalaislähtöinen Verge Motorcycles aloittaa Verge TS -moottoripyörän sarjatuotannon.

Seinäjokelainen Verge Motorcycles on kehittänyt moottoripyöränsä rakenteen alusta alkaen sähkökäyttöisyys edellä, eikä suunnittelussa ole otettu muiden valmistajien tapaan vaikutteita polttomoottorikäyttöisistä pyöristä.

Verge on ensimmäinen ja ainoa pohjoismainen täysikokoisten sähkömoottoripyörien valmistaja, joka on aloittanut sarjatuotannon. Verge julkisti tänään tuovansa markkinoille myös Verge TS Pro:n, joka on perusmallia tehokkaampi ja edistyksellisempi.

Vergen tuotannon ja myynnin aloitusta on odotettu pitkään.

Alun perin pyörän piti tulla markkinoille jo vuoden 2019 keväällä. Motouutisten mukaan aikaa on vienyt esimerkiksi ohjelmistopuolen kehittäminen. Myös koronan aiheuttamat viiveet ovat hidastaneet pyörän valmistumista tuotantokuntoon. Asiakaskunta Vergen kaltaiselle pyörälle löytyy lähinnä Euroopan tai Yhdysvaltojen väkirikkailta alueilta, joissa on pitkä ajokausi.

Vergessä on takarenkaaseen integroitu sähkömoottori, joka mahdollistaa suuremman akuston, pidemmän kantaman ja suorituskyvyn. Sen lisäksi pyörän painopiste on alempana, joka takaan ajotuntuman.

“Pyörämme ovat herättäneet kiinnostusta ympäri maailmaa jo prototyyppivaiheessa, ja olemme saaneet jo satoja ennakkotilauksia. Olemme erittäin innoissamme, että pääsemme vihdoin aloittamaan kauan odotetun Verge TS:n sarjatuotannon. Ja mikä parempaa – pääsemme tuomaan markkinoille yhden sijaan kaksi mallia”, kertoo Vergen toimitusjohtaja Tuomo Lehtimäki.

Lehtimäen mukaan Vergen tavoitteena on haastaa perinteisiä muotoilun lainalaisuuksia ja suunnitella maailman parhaita sähkömoottoripyöriä.

Verge TS:n huippunopeus on 180 kilometriä tunnissa, latausaika 55 minuuttia ja kantama yhdellä latauksella 250 kilometriä. Verge TS Pro:n huippunopeus on 200 kilometriä tunnissa, latausaika 35 minuuttia ja kantama 350 kilometriä.