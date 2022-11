Spinnova yhteistyöhön Haltin kanssa – osake kipusi lähes 20 prosenttia

Cyclus unisex -parkatakki on Spinnovan ja Haltin yhteistyön ensimmäinen tuote

Vastuullisia tekstiilimateriaaleja valmistavan Spinnovan osake kipusi tiistaina 19,9 prosenttia yhtiön ilmoitettua yhteistyöstä Haltin kanssa.

Cyclus unisex -parkatakki on Spinnovan ja Haltin yhteistyön ensimmäinen tuote, ja uusin tuote Haltin tänä vuonna lanseeraamassa, urbaanissa Kallio-kokoelmassa. Vettähylkivä ja tuulenpitävä parkatakki on valmistettu Spinnovan kehittämästä kuidusta sekä puuvillasta, ja se on värjätty ruotsalaisen teknologiayhtiö imogon ympäristöystävällisellä värjäystavalla.

Kyseessä on ensimmäinen tuote, joka hyödyntää sekä Spinnovan että imogon teknologioita. Takki tulee myyntiin kevään 2023 aikana.

“Meillä on äärimmäisen korkeat kriteerit käyttämillemme materiaaleille: suosimme kierrätettäviä ja vastuullisesti tuotettuja materiaaleja, jotka kestävät kaikkia sääolosuhteita, tulipa taivaalta mitä tahansa. On kiehtovaa käyttää uusia materiaaleja ja oppia, miten ne toimivat käytännössä. Pitkän aikavälin tavoitteenamme on tuoda innovatiivisia tuotteita kuten Cyclus unisex -parkatakki laajasti kuluttajien saataville ja arkikäyttöön. Spinnova ei tee kompromisseja suorituskyvyn ja vastuullisuuden välillä, ja on vahvana kotimaisena brändinä meille luonteva kumppani tähän”, Haltin toimitusjohtaja Aki Kuusilehto kertoo.

Resurssitehokkuutta vaatetuotantoon

Cyclus unisex -parkatakin tuotannossa yhdistyy kaksi teknologiaa: tuote on valmistettu uudesta SPINNOVA-kuidusta ja värjätty ruotsalaisen tekstiiliteollisuusyhtiö imogon ympäristöystävällisellä teknologialla. imogon patentoitu teknologia on äärimmäisen resurssitehokas: se vähentää energian-, kemikaali- ja vedenkäyttöä yli 90 prosentilla tavanomaiseen jet-värjäykseen verrattuna.

SPINNOVA-kuidun valmistuksessa käytetään hyvin vähän vettä eikä lainkaan haitallisia kemikaaleja. Kuitu on täysin biohajoavaa ja kierrätettävää. Spinnova kertoi yhteistyöstään imogon kanssa ensimmäisen kerran heinäkuussa 2022.

Noin kaksi kolmasosaa vaatteiden koko arvoketjun hiilijalanjäljestä syntyy tyypillisesti materiaalin tuotannon, värjäyksen ja käsittelyn aikana. Siksi perinteisten käsittelymenetelmien korvaaminen Spinnovan ja imogon kaltaisilla uusilla teknologioilla tarjoaa yrityksille mahdollisuuden pienentää hiilijalanjälkeään, sekä vähentää veden ja kemikaalien käyttöä.

”Halti ja imogo ovat molemmat esimerkkejä vahvoista pohjoismaalaisista brändeistä, jotka nostavat rimaa niin luovuuden ja suorituskyvyn kuin vastuullisuuden saralla. Olemme innoissamme, kun saamme syventää yhteistyötä molempien yhtiöiden kanssa, emmekä malta odottaa Cyclus unisex -parkatakin saapumista myymälöihin”, Spinnovan toimitusjohtaja Kim Poulsen jatkaa.

Tuotelanseeraus on osa Spinnovan kaupallistamissuunnitelmia. Yhdessä sijoittajan ja kumppaninsa Suzanon kanssa Spinnovan tavoitteena on saavuttaa globaalisti miljoonan tonnin vuotuinen SPINNOVA-kuitukapasiteetti vuosiin 2031–2033 mennessä. Tämä tarjoaa maailmanlaajuisille muotibrändeille ja jälleenmyyjille monikäyttöisen ja vastuullisen kuidun kaupallisessa mittakaavassa.

Ensimmäinen kaupallinen tehdas valmisteilla

Poulsenin mukaan mukaan Spinnovan kaupallistamis- ja skaalausstrategia etenevät suunnitelman mukaisesti. Vastuullisten kuitujen kysyntä kasvaa edelleen lähes 200 miljardin euron globaaleilla tekstiilikuitumarkkinoilla.

Tänä vuonna yhtiön pääpainopiste on ollut ensimmäisen kaupallisen tehtaan rakentaminen Woodspinille, joka on Spinnovan ja Suzanon tasaosuuksin omistama yhteisyritys.

”Rakentaminen ja teknologiatoimitukset ovat molemmat aikataulussa ja tehtaan odotetaan valmistuvan vuoden 2022 loppuun mennessä. Alkuvuoden aikana Woodspin päätti korottaa tehtaan pääomasijoitusbudjettia 9 miljoonalla eurolla vahvistaakseen ympäristö- ja R&D-kyvykkyyksiä sekä huomioidakseen kustannusinflaation”, Paulsen kertoi tammi-kesäkuun tulosraportin yhteydessä..

Seuraava vaihe Spinnovan skaalautumisessa on Woodspinin toinen tehdas, jonka toteutettavuussuunnittelun Woodspin on aloittanut. Spinnova yksinoikeudellisena teknologiatoimittajana on aloittanut tehtaan teknologiakonseptin teknisen esisuunnittelun.