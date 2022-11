Tallink elpyy koronavaikeuksista – tulos plussalle ja uusi laiva liikennöintiin

Tallinkin osake on laskenut viidessä vuodessa 55 prosenttia. Onko nyt aika käänteelle?

Koronakriisistä pahoin kärsinyt Tallink teki viime vuonna yli 53 miljoonan euron tappiollisen tuloksen. Vuosi 2021 ei siten vielä tuonut mukanaan toivottua pandemian loppua ja matkustuksen elpymistä, mutta nyt näkyy valoa ikkunassa.

Tallink kertoi tällä viikolla lisäävänsä Helsinki-Tallinna-reitin kapasiteettia 27. marraskuuta alkaen tuomalla reitille neljä täysin uutta päivittäistä laivavuoroa Star-aluksellaan. Tallinkin uusin laiva MyStar aloittaa liikennöinnin marraskuussa Megastarin rinnalla, mahdollistaen samalla uudet laivavuorot Starilla.

Tallink tarjoaa marraskuusta lähtien ennätysmäärän, eli yhteensä 16 vuoroa päivässä Helsingin ja Tallinnan välillä.

Tallink-konsernin 27. lokakuuta julkaisema kolmannen vuosineljänneksen tulosraportti osoittaa yhtiön kulkua kohti vuositason kannattavuusrajaa. Konserni ylsi parhaaseen vuosineljännestulokseen sitten vuoden 2019.

Konsernin heinä-syyskuun liikevaihto kasvoi lähes 50 prosenttia verrattuna vuoden 2021 vastaavaan ajanjaksoon ja oli 257 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvuun vaikuttivat eniten ravintola- ja myymälämyynti, lipputulot ja laivojen vuokratulot. Kolmannen vuosineljänneksen lopussa yhteensä kuusi laivaa yhtiön laivastosta oli vuokrattuna muualle.

Heinä-syyskuussa konsernin tulos nousi 38 miljoonaan euroon vertailukauden 5,5 miljoonasta eurosta. Kolmannen vuosineljänneksen tulos ennen korkoja, veroja ja poistoja oli 68 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin se oli 35,1 miljoonaa euroa.

”Tämän vuoden kolmannen vuosineljänneksen tulos alkaa vihdoin muistuttaa sitä, mihin olimme tottuneet ennen koronapandemiaa. Vuosineljännestulos ei ole vielä pandemiaa edeltävällä tasolla, mutta olemme tulokseen erittäin tyytyväisiä”, kommentoi Tallink-konsernin toimitusjohtaja Paavo Nõgene.

Nõgenen mukaan tulosta selittää osittain matkustajien lisääntynyt luottamus matkustusta kohtaan sekä kasvaneet matkustajamäärät. Erityisesti heinäkuussa Tallink oli jo lähellä vuoden 2019 tasoa.

”Liiketoimintarakenteemme on hieman muuttunut, ja pandemian alkamisesta lähtien laivamme ovat ydinliiketoimintamme lisäksi olleet erittäin kysyttyjä myös majoituskäyttöön. Tämän ansiosta olemme saaneet myös vaihtoehtoisia tulonlähteitä. Tämä tilapäinen uusi tulovirta on erityisen hyödyllinen sesonkiajan ulkopuolella, joten olemme vuokranneet useamman laivan muualle syys- ja talvikaudeksi”, Nõgene toteaa.

Toimitusjohtajan mukaan vuoden 2022 lopun lähestyessä haasteet eivät vielä todellakaan ole ohi, sillä maailman tilanne on edelleen epävakaa ja hinnankorotukset kaikilla elämänaloilla jatkuvat.

Tallink on yksi pohjoisen Itämeren alueen suurimmista matkustaja- ja rahtiliikennevarustamoista. Yrityksellä on yhteensä 15 alusta ja se liikennöi Tallink- ja Silja Line -brändeillä useilla reiteillä. Konserni työllistää noin 4 000 henkilöä Suomessa, Virossa, Ruotsissa, Latviassa, Venäjällä ja Saksassa. Tallink Grupp on listattu Tallinnan ja Helsingin pörssissä.