Talouden tuntemattomat jättiläiset: FEMSA:lla on lähikauppoja joka nurkassa

Vähittäis- ja tukkukauppaan keskittynyt FEMSA on konglomeraatti, joka toimii kolmella mantereella ja omistaa merkittävät osuudet Heinekenista ja maailman suurimmasta Coca-Colan pullottajasta.

Kauppojen lukumäärällä mitattuna Fomento Economico Mexicano eli FEMSA on yksi maailman suurimmista vähittäiskauppiaista. Sen edelle yltävät ainoastaan 7-Eleven ja Familymart, jotka molemmat ovat japanilaisia yhtiöitä. FEMSA on puolestaan meksikolainen perheyhtiö, joka on tänä päivänä keskittynyt tukku- ja vähittäiskauppaan kolmella eri mantereella.

FEMSA:n pitkä historia on täynnä värikkäitä suunnanmuutoksia ja huikea kasvutarina nykyiseen mittaluokkaan. FEMSA:n juuret ovat Monterreyn kaupungissa, jonne viisi liikemiestä perusti panimon vuonna 1890. Koska kaikesta oli niukkuutta panimo vähitellen integroitui vertikaalisesti eli vuosikymmenten saatossa valmisti kaikkea aina lasipulloista pakkauskartonkiin. Vuonna 1978 FEMSA avasi kruununjalokiveksi kehittyvän ensimmäisen Oxxo lähikaupan, ja vuodesta 2008 lähtien kauppaketju on laajentunut 15 % vuosivauhtia.

FEMSA:n liikevaihto oli vuonna 2021 noin 21 miljardia dollaria. Viime vuonna yhtiö teki 1,4 miljardia tulosta, ja tänä vuonna FEMSA:n liiketoiminta on kasvanut vauhdilla pandemian madaltaman asiakasvirran jäljiltä. Kuluvan vuoden kolmannella vuosineljänneksellä yhtiön myynti kasvoi 20 prosenttia ja käyttökate 13 prosenttia. Kasvuvauhdista ja yritysostoista huolimatta FEMSA:n tase on vahva. Sen nettovelka suhteessa käyttökatteeseen on vain 0,75.

FEMSA:n osakkeella käydään kauppaa sekä Mexicon että New Yorkin pörssissä (FMX), jonne on listattu kymmentä meksikolaista osaketta vastaava ADR. Yhtiön markkina-arvo on noin 29 miljardia dollaria. FEMSA:n osakekurssi ei ole mennyt juuri mihinkään viimeiseen vuosikymmeneen. Osakekurssia vaivaa alennus yhtiön eri osien summalle. FEMSA on vaikeasti hahmotettava konglomeraatti, joka voidaan jakaa karkeasti kolmeen osaan. Ensimmäinen on yhtiön vähittäiskauppa, joka puolestaan jakautuu eri kaupan alueisiin.

Korkeakatteista kivijalkakauppaa

FEMSA:n merkittävin liiketoiminta on Oxxo brändin alla toimivat lähikaupat (engl. convenience store). Kauppoja on 21 000 kappaletta pääasiassa Meksikossa, enemmän kuin Burger King ravintoloita koko maailmassa. Kaupoissa myydään kaikkea peruselintarvikkeista kahviin ja välipaloihin. Juomat tuovat liikevaihdosta noin 45 %. Lähikaupat ovat tuottoisaa bisnestä. Oxxon bruttomarginaali on yli 40 % ja sijoitetun pääoman tuotto yltää arviolta jopa 27 prosenttiin.

Vuonna 2021 FEMSA avasi yli kaksi uutta Oxxon kauppaa vuoden jokaisena päivänä. Yhtiön tavoitteena on laajentaa kauppaketju 30 000 kauppaan Meksikossa ja 10 000 kauppaan muualla Etelä-Amerikassa. Oxxon kansainvälinen laajentuminen ei ole edennyt sijoittajien odottamalla tavalla, mutta Oxxolla riittää hyvin tilaa laajentumiselle kotimaassaan, jossa kauppoja on monessa osavaltiossa vielä varsin vähän suhteessa väkilukuun.

Lähikauppojen lisäksi yhtiöllä on noin 3800 apteekkia ja lähes 600 huoltoasemaa. Huoltoasemat sijaitsevat Meksikossa, mutta apteekkiliiketoiminta on kansainvälistä. Noin 60 % apteekeista toimii muualla latinalaisessa Amerikassa. Vertailun vuoksi Oriolalla on yhteisyrityksessään noin 500 apteekkia ja Nesteellä 800 huoltoasemaa.

Taitava pääoman allokoija vai imperiumin rakentaja?

FEMSA:a on kritisoitu laajentumisesta lukuisin yritysostoin Yhdysvaltojen kiinteistönhoidon tukkukauppaan. Se on yhtiön toinen tukijalka. Yhtiön tavoitteena on rakentaa maanlaajuinen myynti- ja jakeluorganisaatio, joka toimii puhtaanapidon, kiinteistönhoidon, pakkaustarvikkeiden ja foodservice tuotekategorioissa. Omien sanojensa mukaan FEMSA hyödyntää ydinosaamistaan jakelussa, jonka erityispiirteenä on pienten toimitusmäärien ja lukuisten toimituspisteiden hallinta kustannustehokkaasti.

Heinäkuussa FEMSA julkisti tiedon tekemästään ostotarjouksesta, jolla yhtiön on määrä hankkia kaikki sveitsiläisen Valoran osakkeet 1,4 miljardilla dollarilla ja huomattavalla preemiolla. Uutisen myötä yhtiön markkina-arvo laski 3,2 miljardia dollaria. Sijoittajat ovat huolissaan, että yhtiö laajenee vaikealle markkinalle ja kohdentaa pääomia heikolla pääoman tuotolla verrattuna Oxxo ketjun laajentamiseen yhtiön ydinmarkkinoilla. Sittemmin FEMSA:n osakekurssi on kuitenkin palautunut uutisen aiheuttamasta kuopasta.

Kahta edellä mainittua hanketta ja yritysostoja yhdistää FEMSA:n halu hajauttaa maantieteellistä riskiä. Sijoittajat ovat epäilleet yhtiön tekevän yritysostoja liian korkeilla arvostustasoilla, rönsyilevän ydinmarkkinoiden ja -toimintojen ulkopuolelle ja rakentavan imperiumia. Viime aikoina FEMSA onkin kirkastanut sijoittajaviestintäänsä ja aikoo kommunikoida strategisen tarkastelun tuloksista sijoittajille loppuvuoden aikana.

Vähittäis- ja tukkukaupan lisäksi FEMSA:lla on kaksi merkittävää omistusta pörssilistatuissa yhtiöissä. Se omistaa 47 prosenttia yhdestä maailman suurimmasta Coca-Cola pullottajasta, Coca Cola FEMSA:sta (KOF). FEMSA omistaa myös noin 15 prosenttia Heinekenista. Omistus periytyy vuodelta 2010, jolloin FEMSA myi meksikolaiset olutbrändit Heinekenille. Näiden omistusten arvo on noin 15 miljardia dollaria eli puolet FEMSA:n markkina-arvosta.

Vai onko FEMSA sittenkin tuleva digipankki?

Meksikossa on noin 130 miljoonaa asukasta, joista 42 miljoonalla ei ole pankkitiliä. Aikuisista vain noin 55 prosentilla on pankkitili. Maksaminen tapahtuu valtaosin käteisellä ja suuri osa työllistyy epävirallisesti. Tavanomaisten pankkipalveluiden piirissä on huomattavan pieni osa ihmisistä. Tätä tilannetta pyrkii muuttamaan laaja joukko yrityksiä, mukaan lukien FEMSA Spin nimisellä applikaatiolla ja digipankilla.

FEMSA:n etuna on sen jokaisesta kadunkulmasta löytyvä Oxxo kauppa. Kun käteistä tarvitsee tallettaa digipankkiin, voi sen tehdä Oxxon kassalla. Oxxo-kaupassa voi tänä päivänä maksaa esimerkiksi Netflixin tilauksen tai sähkölaskun. Transaktioista Spin veloittaa joidenkin pesojen suuruisen palkkion. FEMSA tavoittelee Spinille kymmentä miljoonaa käyttäjää vuonna 2023. Seuraavaksi Spin aikoo tarjota palveluja myös pienille yrityksille. Spin on saanut erinomaiset arviot Google Play kaupassa ja applikaation käyttäjämäärät kasvavat noin 300 000 kuukausivauhtia.

Vapautuuko konglomeraatista arvoa?

Sijoittajat ovat pitkään odottaneet ja aprikoineet, kuinka yhtiön osien arvo ja viimeaikainen hyvä taloudellinen kehitys näkyisi FEMSA:n osakekurssissa. Yhtiön on pitkään odotettu luopuvansa omistuksestaan Heinekenissa tai vähentävän sitä, jotta se voisi esimerkiksi vauhdittaa Oxxon kansainvälistymistä. Sijoittajan optimismin tasosta riippuen yhtiö arvostetaan alle sen osiensa summan. Samalla osakkeesta saa noin 2,2 prosentin efektiivisen osinkotuoton. Yhtiön varsin konservatiivinen johto ja perheomistus todennäköisesti sekä madaltaa sijoitusriskiä että potentiaalista arvonluontia.

FEMSA on sijoittajalle väylä latinalaiseen Amerikkaan. Vaikka maanosa voidaan nähdä ikuisena lupauksena, FEMSA:lla on näyttöjä kannattavasta kasvusta. Makrotaloudellisessa kuvassa Meksikon demografinen kehitys on suotuisa, maan nähdään hyötyvän deglobalisaatiosta ja Meksikon peso ei ole heikentynyt suhteessa Yhdysvaltain dollariin kuten useat muut kehittyvien maiden valuutat. Kokonaisuudessaan FEMSA:ssa yhdistyvät niin kannattava ja kasvava ydinliiketoiminta, lukuisat kasvuaihiot kuin useat mahdolliset katalyytit omistaja-arvon luomiseksi.

Jos kiinnostuit yhtiön tarinasta tai sijoituskohteena, kannattaa tutustua rahastoyhtiö Patient Capitalin esitykseen. Kirjoitus ei sisällä sijoitussuosituksia. Artikkelin kirjoittaja omistaa yhtiön osakkeita.