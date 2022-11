Tamtron onnistui listautumisen tavoitteessaan – keräsi 10 miljoonaa euroa

Tamtron onnistui listautumistavoitteissaan. Varoista merkittävä osa menee yrityskauppoihin ja taseen vahvistamiseen.

Tamtron Groupin hallitus on tänään päättänyt First North -listautumisannin toteuttamisesta ja merkintöjen hyväksymisestä. Kaupankäynnin yhtiön osakkeilla First North -markkinapaikalla odotetaan alkavan arviolta perjantaina 2. joulukuuta edellyttäen, että listalleottohakemus hyväksytään.

Listautumisannissa Tamtron kerää noin 10 miljoonan euron bruttovarat laskemalla liikkeeseen 1,6 miljoonaa uutta osaketta. Lisäksi eräiden osakaslaina- ja muiden velkojien saatavia konvertoidaan yhtiön osakkeiksi noin kahdella miljoonalla eurolla antamalla kyseisille velkojille listautumisannin yhteydessä yhteensä 313 810 uutta osaketta.

Listautumisannissa ja konversio-osakkeiden annissa saavutettu merkintöjen yhteismäärä noin 12 miljoonaa euroa on Tamtron tavoitteiden mukainen.

Yhtiön koko osakekannan markkina-arvo on instituutio- ja yleisöannin merkintähinnan perusteella noin 40,5 miljoonaa euroa listautumisannin toteuduttua. Listautumisannissa liikkeeseen laskettavat tarjottavat osakkeet edustavat noin 25 prosenttia Tamtron osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä heti listautumisannin jälkeen, ottaen huomioon konversio-osakkeet.

Tarjottavien osakkeiden merkintähinta oli yleisö- ja instituutioannissa 6,28 euroa osakkeelta ja henkilöstöannissa noin 10 prosenttia alhaisempi eli 5,66 euroa osakkeelta.

Tamtronin hallituksen puheenjohtaja Pentti Asikainen kertoo, että yhtiö saavutti tavoittelemansa markkina-arvon ja bruttovarat sekä kevensi tasettaan merkittävällä lainojen konversiolla osakkeiksi.

”Erityisen ilahtuneita olemme myös työntekijöidemme laajasta osallistumisesta henkilöstöantiin”, Asikainen toteaa.

Asikaisen mukaan erinomaisesti onnistunut listautumisanti tukee Tamtronin kasvustrategian toteuttamista ja edelleen kansainvälisen kasvun kiihdyttämistä.

”Meidän yli 50 vuoden määrätietoinen yhtiön kehitys yhdistettynä vahvaa kassavirtaa tuottavaan vakaaseen reguloituun liiketoimintaan on selkeästi miellyttänyt uusia osakkaitamme. Tamtronin punnitusteknologiaratkaisuille on kysyntää globaalisti ja tulemme toteuttamaan kasvustrategiaamme vahvalla yhteistyöllä niin henkilöstön kuin laajan kumppaniverkoston kanssa.”

Yleisöannissa tarjottavien osakkeiden määrä on näin ollen noin 15,18 prosenttia kaikista listautumisannissa tarjottavista osakkeista. Yleisö- ja henkilöstöannissa tehdyt merkintäsitoumukset hyväksyttiin kokonaan.

Tamtron on teollisten vaakojen ja punnitustiedon toimittaja, joka on erikoistunut punnitusratkaisuihin kaikille merkittäville teollisuuden aloille. Tamtron toimii kansainvälisesti ja toimittaa punnitusratkaisuja yli 60 maahan.

Yhtiön asiakaskunta koostuu suurimmista kierrätyksen, metsä- ja puunkäsittelyteollisuuden, maanrakennus- ja kaivosteollisuuden, kuljetusalan, satamateollisuuden ja materiaalinkäsittelyn toimijoista. Yhtiön punnitusratkaisuja ovat esimerkiksi liikkuvan ja raskaan kaluston vaa’at, niihin liittyvät punnitustieto-ohjelmistot sekä vaakojen elinkaaripalvelut.

Tamtronin pääkonttori sijaitsee Tampereella, missä tehdään myös pääosa tuotteiden kokoonpanosta ja testauksesta. Lisäksi Tamtronilla on tytäryhtiöt kahdeksassa Euroopan maassa.

Tamtronin liikevaihto oli 29,4 miljoonaa euroa ja liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa vuonna 2021. Yhtiö työllisti kesäkuun 2022 lopussa 184 henkilöä.

Yhtiön strategian mukaisesti Tamtronin tavoitteena on yli kolminkertaistaa liikevaihto vuoden 2027 loppuun mennessä vuoden 2021 liikevaihtoon verrattuna. Yhtiö arvioi merkittävän osan liikevaihdon kasvusta tulevan yritysostoista.

Tamtronilla on arvionsa mukaan merkittävä kasvupotentiaali SaaS-ratkaisuissa uuden sukupolven Tamtron One Cloud -pilvipalvelun myötä. Osana yritysostostrategiaa yhtiö on asettanut tavoitteekseen kasvattaa SaaS-palveluiden myynnin 10 prosenttiin liikevaihdosta vuoden 2027 loppuun mennessä.

Yhtiö on arvioinut markkinapotentiaalikseen noin 20 000–30 000 liikkuvan kaluston vaakaa ja 60 000–70 000 raskaan kaluston vaakaa, joihin Tamtronin punnitus- ja ohjelmistoratkaisut olisivat kytkettävissä. Tällä hetkellä noin 3 000 Tamtronin vaakaa on kytkettynä pilvipalveluihin.

Yhtiö saa listautumisannissa noin 670 uutta osakkeenomistajaa. Osakkeiden ISIN-tunnus on FI4000541313 ja kaupankäyntitunnus TAMTRON.