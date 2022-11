Tappiollinen Digitalist Group hakee tuloskäännettä – tehtävä on vaikea

Digitalist Group hakee tulosparannusta kustannussäästöillä, mutta se tuskin yksistään riittää nostamaan yhtiötä kannattavaksi.

Digitalist Group –konserni kertoi tiistaina jatkavansa vuonna 2022 tehtyjä säästötoimenpiteitä käynnistämällä muutosneuvottelut konsernin tytäryhtiö Digitalist Finland Oy:ssä.

Digitalist Group on brändi-, design ja teknologiaosaamista yhdistävä teknologiayhtiö. Yhtiö auttaa asiakasyrityksiään hyödyntämään digitaalisuuden, internetin ja mobiilin liikkuvuuden tuomaa tuottavuutta sekä käyttökokemusta kilpailukyvyn parantamiseksi.

Muutosneuvotteluilla Digitalist Finland pyrkii parantamaan kannattavuutta, keventämään kustannusrakennetta ja varautumaan muuttuneen markkinatilanteen aiheuttamiin taloudellisiin ja tuotannollisiin vaikutuksiin, kuten työn tarjoamisedellytysten tilapäiseen tai pysyvään vähenemiseen.

Alustava arvio on, että toimenpiteet voivat johtaa henkilöstön määräaikaisiin lomauttamisiin joko koko- tai osa-aikaisesti sekä irtisanomisiin. Mahdollisten henkilöstövähennysten odotetaan koskevan enintään 9 työntekijää Suomessa.

Muutosneuvotteluiden tavoitteena on n. 0,7 miljoonan euron vuosittaiset säästöt. Muutosneuvotteluilla ei ole merkittävää vaikutusta vuoden 2022 tulokseen tai taloudelliseen asemaan. Neuvottelut alkavat 5.12.2022.

Kuluva vuosi on ollut Digitalist Groupille vaikea.

Vaikka liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 6,2 prosenttia edellisvuodesta 14,3 miljoonaan euroon, painui tulos pakkaselle -5,0 miljoonaa euroa. Edellisvuonna tulos oli miinuksella tammi-syyskuussa -3,9 miljoonaa euroa ja koko viime vuonna -5,8 miljoonaa euroa.

Yhtiö antoi tulosvaroituksen viime syyskuussa, jolloin se alensi ohjeistustaan koko vuoden 2022 näkymistä. Uudessa ohjeistuksessa yhtiö odottaa vuonna 2022 liikevaihdon kehittyvän positiivisesti ja käyttökatteen odotetaan pysyvän samalla tasolla verrattuna vuoteen 2021. Tuolloin yhtiö myös käynnisti toimenpiteet kustannusten leikkaamiseksi, mutta tuloksen kampeaminen plussalle näyttää vaikealta.

Toimitusjohtaja Magnus Leijonborg kertoi viimeisimmän tulosraportin yhteydessä, että markkinoiden turbulenssi on johtanut asiakkaiden investointien vähenemiseen osalla Digitalist Groupin liiketoiminta-alueista, eikä yhtiö ole kyenneet sopeuttamaan kustannusrakennettaan riittävän nopeasti.

Leijonborgin mukaan Digitalist ei voi kuitenkaan nojata tuloskäänteen hakemisessa vain kustannussäästöihin.

”Meillä on vielä tehtävää kustannusten tasapainottamiseksi näillä liiketoiminta-alueillamme. Lisätoimenpiteitä on tehtävä toimintatapojamme kehittämisen ja liiketoimintamme organisoinnin suhteen. Jatkamme yleiskustannusten leikkaamista ja säästötoimenpiteiden toteuttamista. Kasvava liikevaihto on kuitenkin avaintekijä, jota tarvitaan konsernin kannattavuuden saavuttamiseksi”, Leijonborg toteaa.

Digitalist Groupin osake on laskenut vuodessa lähes 30 prosenttia.