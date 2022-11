Euroopan suurin sijoitusalusta Trade Republic yrittää jalkautua Suomen välittäjämarkkinoille

Trade Republicin mobiilisovellus ja verkkosivusto ovat avautuneet Suomessa.

Säästämis- ja sijoitusalustana tunnettu saksalainen kasvuyritys Trade Republic rantautui Suomeen lokakuun lopulla.

Vuonna 2015 perustettu sijoitusalusta laajentaa Suomen lisäksi palveluitaan myös Belgiaan, Viroon, Kreikkaan, Irlantiin, Latviaan, Liettuaan, Luxemburgiin, Portugaliin, Slovakiaan ja Sloveniaan. Yritys on nyt läsnä yhteensä 17 Euroopan maassa ja tavoittaa.

Trade Republic mahdollistaa myös sijoittamisen suoraan rahastoihin automaattisen säästösuunnitelman avulla. Yhtiö mainostaa ydintuotteenaan rahasto- ja osakesäästösuunnitelmaa, joka auttaa säästämään esimerkiksi eläkettä varten pienemmällä riskillä.

Yritys markkinoi toimintaansa alhaisilla kuluilla.

Yrityksen välityspalkkio maksaa aina yhden euron, sijoituksen koosta riippumatta. Trade Republic ei veloita asiakkailtaan välitysprovisiota. Osakkeiden ja ETF:ien säästösuunnitelmat tarjotaan ilmaiseksi.

Suomalaiset piensijoittajat voivat Trade Republicin kautta sijoittaa yhteensä yli 9000 eurooppalaiseen, aasialaiseen ja yhdysvaltalaiseen osakkeeseen ja ETF:ään. Asiakkailla on käytössään myös reaaliaikaiset tiedot, hintahälytykset, laaja valikoima erilaisia ​​tilaustyyppejä ja pidennetyt kaupankäyntiajat (klo 7.30–23.00).

Automaattiset säästösuunnitelmat ovat saatavilla 2 500 osakkeelle ja 1 200 ETF:lle. Saatavilla on myös 10 000 Société Généralen liikkeelle laskemaa johdannaista. Näitä ovat warrantit, viputuotteet ja sertifikaatit.

Trade Republic -tilin voi avata joko iOS- tai Android -mobiilisovelluksessa sekä työpöydällä. Se on mahdollista Suomessa pysyvästi asuville, verovelvollisille ja yli 18 vuotta täyttäneille henkilöille älypuhelimella, eurooppalaisella puhelinnumerolla ja SEPA-pankkitilillä.

”Inflaatio euroalueella on noussut jyrkästi – tämän pitäisi olla herätys kaikille eurooppalaisille. Kaikilla eurooppalaisilla on oltava mahdollisuus sijoittamiseen ja sitä kautta osallistua talouskasvuun, sekä viime kädessä säästää eläkettä varten. Rakensimme Trade Republicin, jotta he voivat tehdä juuri sen”, sanoo Christian Hecker, yksi Trade Republicin perustajista.

Nordnetin, Suomen yksityissijoittajien suurimman välittäjän, kaupankäyntikulut riippuvat sijoittajan aktiivisuudesta. Aktiivisimmille kaupankävijöille eli yli 50 kauppaa kuukaudessa tekeville kaupankäyntipalkkio on 0,06 prosenttia ja minimipalkkio 3,0 euroa. 1-10 kauppaa kuukaudessa tekeville asiakkaille kaupankäyntipalkkio on 0,15 prosenttia ja vähintään 7,0 euroa. Nordnet ei veloita avaus- tai säilytysmaksuja.

Nordnetin Suomen maajohtaja Suvi Tuppurainen kertoo Kauppalehdelle, että Nordnet ei kilpaile palkkioilla, vaan palvelulla. Nordnet keskittyy mahdollisimman laadukkaaseen kaupankäyntijärjestelmään, Tuppurainen kertoo.

Kaupankäyntijärjestelmän ja palkkioiden lisäksi asiakkaista kilpaillaan myös erilaisilla analyysipalveluilla, joten välityspalveluiden hinta-laatusuhteen -vertailu ei ole ihan yksinkertainen savotta. Esimerkiksi pankit tarjoavat välityspalveluiden kylkeen markkina- ja osakeanalyysejä asiakkailleen.