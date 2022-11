Pörssikonkari: ”USA:n pörssiyhtiöiden tuloskehitys määrää kurssikehityksen tulevan suunnan”

Pörssiyhtiöiden jyrkät tulosromahdukset näkyvät selkeinä kurssilaskuina.

Vuoden 2022 aikana analyytikot alkoivat laskea sekä kuluvan vuoden että myös vuoden 2023 tuloskasvuennusteita, 1980-luvulta lähtien osakemarkkinoita seurannut ex-varainhoitaja Hannu Angervuo muistuttaa viikkokirjeessään. Syynä tuloskasvuennusteiden laskuun olivat Angervuon mukaan keskuspankin ripeät koronnostot keväästä 2022 alkaen, inflaation voimakas kiihtyminen ja edelleen jatkuva komponenttien heikko saatavuus.

Tuloskehityksen ja osakekurssien välillä vallitsee voimakas kohtalonyhteys.

”Vuosituhannen vaihteen jälkeen USA:n pörssimarkkinoilla on nähty neljä pienempää tai suurempaa pörssiyhtiöiden tuloslaskua. Kuukausia tai useita vuosineljänneksiä kestänyt tulosten lasku on näkynyt selvästi myös pörssikurssien pitkän aikavälin kurssikehityksessä”, Angervuo toteaa.

Yllä oleva Real Investment Advice -yhtiön laatima kuvaaja näyttää oivallisesti pörssikurssien kääntyneen laskuun jo tuloslaskua ennakoiden.

Onko tällä kertaa toisin? Angervuon mukaan vastaus sijoittajia askarruttavasta kysymyksestä ratkeaa todennäköisesti seuraavan puolen vuoden aikana.

”Osa sijoittajista uskoo vakaasti, että pörssin pohjalta on lähdetty jo pysyvään nousuun. Suuri osa pankkiiriliikkeistä ja sijoittajista on edelleen sitä mieltä, että nykyinen noin runsaan kuukauden mittainen kurssinousu on vain karhumarkkinan normaali ralli. Yleensä karhumarkkina pitää sisällään lukuisia nousiyrityksiä ennenkuin kurssipohja on saavutettu.”

Nykyisen kurssinousu ”käyränkatsojille” on lähellä ostosignaalia, Angervuo toteaa.

”Pörssiprofessori Siegel ilmoitti jo viikkoja sitten, että rahat osakkeisiin, mars mars. Epäilevät karhumarkkinan kannattajat sanovat, että älkää olko typeriä putoavien puukkojen kiinniottajia.”

Useimmat suuret pankkiiriliikkeet ruokkivat kuitenkin Angervuon mukaan pessimistejä huomauttamalla, että keskuspankit ovat edelleen nostamassa ohjauskorkoja ja ne pidetään pitkään, ehkä syksyyn saakka korkealla inflaation tappamiseksi.

”Monet yhdysvaltalaiset osakestrategit väittävät S&P 500 indeksiyhtiöiden ensi vuoden tulosten laskevan kaksinumeroisesti. Analyytikot ennustavat ensi vuoden tulosten kasvavan noin viisi prosenttia vuoden 2021 tuloksiin verrattuna.”

Oleellista on myös se, miten jenkkikuluttajat käyttäytyvät. Angervuo toteaa, että USA:n pörssikanavilla ihmeteltiin tietoja, joiden mukaan joulumyynnin uskotaan jäävän selvästi odotuksia pienemmäksi.

”Onko tieto tai luulo kuluttajalla olevan jo matti kukkarossa? Osatotuus löytyy ensi viikon alussa, kun Black Fridayn myyntiluvut saadaan selville”, Angervuo arvioi.

Pörssikonkarin mukaan USA:ssa ja erityisesti Euroopassa kuluvan vuoden ja ensi vuoden makroennusteiden lasketaan, ohjauskorot nousevat edelleen ja analyytikot rakentelevat 5-13 prosentin tuloskasvuennusteita vuodelle 2023.

”Voisiko uusi härkämarkkina olla jo totta? Sijoittajan kannattaa seurata kuluttajien käyttäytymistä eli miten Visa ja Mastercard vinkuu joulumyynnissä”, Angervuo vinkkaa.