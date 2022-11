Valmet Automotive käynnisti aurinkosähköauton tuotannon Uudenkaupungin autotehtaalla

Lightyear 0 on maailman ensimmäinen sarjatuotantoon tuleva aurinkosähköauto.

Valmet Automotive kertoo tiedotteessaan, että se on käynnistänyt Lightyear 0 -aurinkosähköauton sarjatuotannon Uudenkaupungin autotehtaalla.

Lightyear 0 on hollantilaisen Lightyear-teknologiayhtiön uuden sukupolven sähköauto, joka hyödyntää aurinkoenergiaa erittäin tehokkaasti. Auton kehitystyössä on painotettu kestävää kehitystä ja käytön helppoutta. Lightyear 0 on maailman ensimmäinen sarjatuotantovaiheeseen edennyt aurinkosähköauto (solar electric vehicle, SEV).

Valmet Automotive on rakentanut auton valmistusta varten uuden tuotantotilan, jonka tuotantolinjalla hyödynnetään uusia valmistusteknologisia ratkaisuja. Lisäksi linjan suunnittelussa on panostettu vahvasti työergonomiaan ja turvallisuuteen. Auton valmistuksesta vastaavan tuotantotiimin ovat Valmet Automotive ja Lightyear ovat kouluttaneet yhteistyössä.

”Tänään olemme saavuttaneet tähän astisista tavoitteistamme tärkeimmän, ja ehkä myös vaativimman. Lightyear 0:n, ensimmäisen aurinkosähköauton, tuotannon aloitus on harppaus kohti yrityksemme tavoitetta tarjota kaikille ja kaikkialla mahdollisuus puhtaaseen autoiluun”, kertoo Lightyearin toimitusjohtaja ja perustajajäsen Lex Hoefsloot.

Valmet Automotiven toimitusjohtaja Olaf Bongwald kertoo, että suomalaisyhtiö ja Lightyear kehittävät uusia, vastuullisia ratkaisuja liikkumiseen.

Kuva: Valmet Automotive.

”Sujuvalla yhteistyöllä olemme varmistaneet, että tämä ainutlaatuinen aurinkosähköauto tulee asiakkaiden saataville”, Bongwald kertoo.

Valmet Automotive julkisti valmistussopimuksen Lightyearin kanssa heinäkuussa 2021. Yhteistyö vastaa erinomaisesti yhtiön pyrkimyksiä ajoneuvotuotannossa, sillä sen strategia keskittyy sähköiseen liikenteeseen ja painottaa kestävää kehitystä. Yhtiön mukaan uuden sopimuksen myötä Valmet Automotiven sähköautoihin liittyvä valmistusosaaminen ja tietotaito nousevat toimialan huipulle.

Valmet Automotive -konserni on yksi Euroopan johtavista sähköisten ajoneuvojen akkujärjestelmien ja kinemaattisten ratkaisujen, kuten sähkökäyttöisten latausluukkujen ja aktiivisten ilmanohjainten, toimittajista sekä yksi maailman suurimmista ajoneuvojen sopimusvalmistajista.

Konserni keskittyy strategiassaan sähköisen liikenteen ratkaisuihin painottaen akkumoduulien sekä akkupakettien suunnittelua ja valmistusta. Konsernin toiminnot jakautuvat kolmeen liiketoimintalinjaan: Manufacturing, EV Systems ja Roof & Kinematic Systems.

Yhtiö on perustettu vuonna 1968 ja se on valmistanut Uudenkaupungin autotehtaalla noin 1,8 miljoonaa autoa. Valmet Automotivella on akkutehtaat Salossa, Uudessakaupungissa sekä Saksan Kirchardtissa. Yhtiöllä on toimipaikkoja Suomessa, Saksassa, Puolassa.

Valmet Automotiven omistajia ovat Suomen valtion sijoitusyhtiö Tesi sekä Pontos Group. Molempien omistusosuus on 38,46 prosenttia. Kiinalainen Contemporary Amperex Technology Limited (CATL), maailman johtava sähköajoneuvojen kennovalmistaja omistaa yhtiöstä 23,08 prosenttia.