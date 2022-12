Analyysi: Panostajan CoreHW:lla vahvin käänne – Grano kärsi kustannuksista

Tampereella pääkonttoriaan pitävä Panostaja sijoitti CoreHW:hen vuonna 2017 ja omistaa siitä 61,1 prosenttia. Yhtiö tarjoaa radiotaajuus (RF) -mikropiirien ja antennien suunnittelu- ja konsultointipalveluita, sillä on oma IP-portfolio (immaterial property) ja yhtiö kehittää myös omaa sisäpaikannustuoteperhettä.

CoreHW on tuotekehityskeskeinen yhtiö ja työllistää 76 alan ammattilaista. Yhtiön tärkeä kilpailuetu suunnittelupalveluissa on oma immateriaalioikeuksien portfolio, Panostajan talousjohtaja Antti Kauppila muistuttaa.

Kauppila kertoo, että CoreHW on voittanut lukuisia ”design win:ejä” ja asiakkaat tulevat pääosin Pohjois-Amerikasta ja Japanista. CoreHW:n suunnittelupalvelu- ja tuoteliiketoiminta tukevat toinen toisiaan.

Osa CoreHW:n työntekijöistä on entisiä nokialaisia. Yhtiön tuotteiden ja palvelujen sovellusalueita ovat muun muassa sisätilapaikannus erilaisissa ympäristöissä sekä uutena mielenkiintoisena päänavauksena autoteollisuuden tutkateknologia.

CoreHW on yksi Panostajan potentiaalisimmista sijoituskohteista ja tytäryhtiöistä. Aamulehden haastattelussa 18.6.2022 CoreHW kertoi tavoittelevansa 100 miljoonan euron liikevaihtoa vuoteen 2026 mennessä, mutta se vaatii investointeja ja rahoituspohjan vahvistamista. Toimitusjohtaja Tomi-Pekka Takalo on myös itse Nokia-taustainen.

CoreHW:n liikevaihto kasvoi päättyneellä tilikaudella 6,1 miljoonasta 8,0 miljoonaan euroon. Tilikauden liiketappio pieneni -0,5 miljoonaan ja viimeisellä kvartaalilla liiketulos oli saman verran voitollinen. Kvartaalin liikevaihto kasvoi vastaavasti 1,8:sta 2,6 miljoonaan eli 44 prosenttia.

Kun nykyinen liikevaihto tulee suunnittelupalveluista, Panostajan johto odottaa CoreHW:lta merkittävää oman tuoteliiketoiminnan liikevaihtoa vuonna 2024.

Panostajan ylivoimaisesti suurin sijoituskohde on paino- ja markkinointipalveluyhtiö Grano. Sen liikevaihto vastasi 81 prosenttia konsernin liikevaihdosta. Panostaja omistaa yhtiöstä 55,2 prosenttia.

Granon ja Panostajan iso onnistuminen oli SokoPro -liiketoiminnan myynti alkuvuonna 45,5 miljoonan euron kauppahinnalla kansainväliselle iBinder -yhtiölle. Panostajan omistajien osuus myyntivoitosta oli noin viisi miljoonaa euroa.

Kaupan myötä Panostaja jakoi kesäkuussa lisäosingon 0,05 euroa osakkeelta, yhteensä 2,63 miljoonaa euroa.

Panostajan toimitusjohtaja Tapio Tommila summaa, että Granon perusliiketoiminnan suoriutuminen ei ollut tilikaudella sitä mitä pitäisi. Pääsyynä oli voimakas materiaalikustannusten nousu. Granon liikevoitto tilikaudella oli 8,7 miljoonaa euroa, mutta ilman SokoPro-myyntivoittoa se olisi ollut -0,7 miljoonaa.

Granon tilikaudelle antoi leimaa Tommilan mukaan koronapalautuminen tilikauden alussa, hyvä kysyntä tilikauden jälkipuoliskolla, hinnankorotukset sekä osan tuotealueista kasvu.

Vahvinta kysynnän kasvu tilikauden loppupuolella oli suurkuva-, pakkaus- ja digipainamisessa. Myös digitaalinen aineistonhallinta ja markkinoinnin ulkoistuspalvelut kehittyivät hyvin. Rakentamisen painopalveluissa ja perinteisessä offset-painamisessa kysyntä laski.

Digipainamisen erottaa offsetista se, että kuva painopinnalle muodostetaan suoraan digitaalisesta lähteestä.

Keväällä käyttöönotettu Vantaan uusi painotehdas on toiminut johdon mukaan suunnitellusti. Moderni tehdas lisää myös pakkauspainamisen kapasiteettia ja auttaa tuotannon keskittämisessä. Granon vertailukelpoinen liikevaihdon kasvu viimeisellä kvartaalilla elo-lokakuussa oli 10 prosenttia. Jakson tulosta rasittaa 1,5 miljoonan euron alaskirjaus toiminnanohjausjärjestelmän tuotekehityskustannuksista.

Kohonneita painomateriaalien kustannuksia on saatu siirrettyä myyntihintoihin, mutta materiaalikustannusnousun negatiivisia vaikutuksia myyntikatteeseen ei vielä katsauskaudella pystytty kokonaan eliminoimaan, vaikkakin kehityksen suunta on jo oikea. Materiaalikustannusten hallinta ja hintojen päivitykset jatkuvat edelleen yhtiön painopisteenä.

Yhtiössä on lanseerattu Grano 360 -konsepti, jossa tarkoituksena on hyödyntää yhtiön kattavaa tuoteportfoliota laajemmin asiakkuuksissa ratkaisukeskeisesti. Lisäksi yhtiössä on keskitytty pakkausliiketoiminnan kasvattamiseen sekä tuotannon ja prosessien optimointiin. – Panostajan tilinpäätös, Granon Q4