Assa Abloy on vakaa kasvuyhtiö – pankilta ostosuositus

Ruotsalainen Assa Abloy on tehtaillut yritysostoja – menestyksekkäästi.

Ruotsalainen Assa Abloy on maailman johtava kulunhallintaratkaisujen toimittaja. Yhtiö syntyi vuonna 1994, kun ASSA AB irrotettiin ruotsalaisesta vartiointiyritys Securitas AB:sta. Pian tämän jälkeen ASSA AB fuusioitui tuolloin Wärtsilän omistaman suomalaisen lukkovalmistaja Abloy Oy:n kanssa. Yhtiö hakeutui myöhemmin samana vuonna Tukholman pörssiin.

Lukkojen lisäksi yhtiö valmistaa muun muassa kulunvalvontajärjestelmiä, ovia, ovensulkimia, hätäuloskäyntejä ja älykaappeja.

Viime vuonna Assa Abloy osti ostaa Spectrum Brandsin Hardware and Home Improvement (HHI) -divisioonan. HHI-divisioona on johtava turvallisuus-, LVI- ja rakennustarviketuotteiden toimittaja Pohjois-Amerikan asuintalosegmentille ja sillä on monipuolinen tuotevalikoima lukkoja, hanoja ja rakennustarvikkeita.

Kasvu on ollut kannattavaa. Vuonna 2019 yhtiön liikevaihto oli 94 miljardia kruunua ja liikevoitto 14,9 miljardia kruunua. Tälle vuodelle konsensusennuste on 119 miljardin kruunun liikevaihto 18 miljardin kruunun liikevoitolla.

Kuluvana vuonna yhtiö on kasvanut jokaisena vuosineljänneksenä ja pitänyt noin 15 prosentin liikevoittomarginaalin. Oman pääoman tuotto on kuluvan vuoden konsensusennusteilla 17,5 prosenttia.

Ruotsalaisyhtiö näyttää olevan hyvässä asemassa jatkaakseen kannattavaa kasvuaan, arvioi Danske Bankin analyytikko Olof Larshammer.

”Näemme potentiaalia marginaalikasvuun vuonna 2023 laskevien kustannusten vuoksi ja uskomme, että HHI:n hankinta on strategisesti oikea valinta korkeasta hintatasosta huolimatta”, Larshammer toteaa.

Danske Bank odottaa neljänneltä vuosineljännekseltä jälleen vahvaa tulosta ja konsensusennusteita korkeampaa kasvua.

”Arvioimme Q4:n orgaaniseksi kasvuksi 10,5 prosenttia (FactSet-konsensus 9,0 prosenttia). Ennustamme oikaistun liikevoiton olevan 5250 miljoonaa Ruotsin kruunua, 28 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin ja 1,0 prosenttia konsensuksen yläpuolella, vaikka leikkasimme liikevoittoennustettamme 1-4 prosenttia Ruotsin kruunun vahvistumisen vuoksi”, Larshammer toteaa.

Danske Bank laskee 12 kuukauden tavoitehinnan 285 kruunuun perustuen vuoden 2023 EV/EBIT:iin 17,6x-kertoimeen, mikä on 10 preemio preemio yhtiön 10 vuoden historialliseen keskiarvoon.

Pankki toistaa Assa Abloyn ostosuosituksen tarkistetulla 12 kuukauden tavoitehinnalla 285 Ruotsin kruunua. Yhtiön viimeisin kurssinoteeraus 238,4 kruunua.