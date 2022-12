Energiaosakkeet ovat olleet harvoja kuluvan vuoden menestyjiä. Warren Buffettin suosima energiajätti on myös vahvassa tikissä.

Vuosikymmenien ajan maailmankuulun sijoitusyhtiö Berkshire Hathawayn legendaarinen hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Warren Buffett piti yllä melko konservatiivista lähestymistapaa sijoittamiseen. Buffettin yhtiö suosi pitkään sellaisia toimialoja kuin vähittäiskauppa ja pankkisektori ja vältti visusti epävakaampia sektoreita, kuten teknologia- ja energia-alaa.

Buffettin yhtiö on kuitenkin muuttanut linjaansa melko dramaattisesti parin viime vuoden aikana, sillä Berkshire on hankkinut suuria omistusosuuksia miljardien dollareiden energia- ja tietotekniikkayhtiöistä ja karttanut pankkisektoria.

Energiasektorin osakkeet ovat nousseet selvästi muita sektoreita nopeammin kuluvan vuoden aikana, kun Ukrainan sodan aiheuttama energiakriisi on tehnyt energiasta entistäkin niukemman tuotannontekijän.

Energiaosakkeet ovat silti edelleen halpoja valtavasta noususta huolimatta, arvioi David Rosenberg, riippumattoman Rosenberg Research & Associates -tutkimusyhtiön perustaja.

Sen lisäksi että energiasektori on kehittynyt laajalti markkinoita paremmin, alan yritykset ovat Rosenbergin mukaan edelleen suhteellisen halpoja ja aliarvostettuja, ja niiden ennustettu tuloskasvu on keskimääräistä korkeampi. USA:n energiasektorin osakkeiden keskimääräinen ennustettu osakekohtaisen tuloksen vuosikasvu on peräti 95 prosenttia, kun koko S&P 500 -indeksin yhtiöiden kasvuodotus on vain 6,4 prosenttia.

Rosenbergin mukaan energiasektorin keskimääräinen ennustetuilla tuloksilla laskettu P/E-kerroin on nyt vain 8,2x, kun koko S&P 500 -indeksin kerroin on 16,4x.

Chevron yksi suurimpia Berkshire Hathawayn omistuksia

Buffett uskoo myös energiasektoriin. Yksi Berkshire Hathawayn suurista liikkeistä vuonna 2022 on ollut energiajätti Chevronin osakeomistusten kasvattaminen.

Berkshire on ostanut noin 9,4 miljoonaa öljyjätin osaketta kuluvan vuoden neljännellä vuosineljänneksellä, mikä kasvatti sen osuuden 38 miljoonaan osakkeeseen. Berkshiren Chevron-omistuksen arvo on tällä hetkellä 6,2 miljardia dollaria.

Energiayhtiö on nyt Berkshiren kolmanneksi suurin julkinen omistus 9,1 prosentin painollaan.

Chevron takoo kovaa tulosta

Vuonna 1989 perustettu Chevron on yksi maailman suurimmista energiayhtiöistä. Sen pääkonttori sijaitsee San Ramonissa Kaliforniassa. Yrityksellä on toimintaa yli 180 maassa ja se toimii kaikilla alueilla öljy- ja kaasuteollisuudessa: öljyn ja kaasun etsinnässä ja tuotannossa, jalostuksessa, kuljetuksessa ja markkinoinnissa, kemikaalien valmistuksessa ja myynnissä sekä energian tuotannossa.

Kolmannella vuosineljänneksellä Chevron raportoi 11,2 miljardin dollarin tuloksesta, mikä tarkoitti 84 prosentin kasvua viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihto oli 64 miljardia dollaria vuosineljänneksellä, mikä on 49 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Viime tammikuussa Chevronin hallitus hyväksyi kuuden prosentin korotuksen neljännesvuosittaiseen osinkoon 1,42 dollariin osakkeelta. Yhtiön vuotuinen osinkotuotto nousee siten 3,3 prosenttia.

Chevronin osake on noussut vuodessa yli 50 prosenttia. Siitä huolimatta osakkeen arvostustaso on maltillinen. Ensi vuoden 16 dollarin osakekohtaisen tuloksen konsensusennusteella yhtiön P/E-kerroin on 10,9x ja EV/Ebitda-kerroin 5,7x.