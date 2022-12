Dovre Group sai rangaistuksen pörssin sääntöjen rikkomisesta

Projektihenkilöstön ja -johtamisen palvelutoimittaja Dovre Group on saanut varoituksen ja kurinpitomaksun pörssin sääntöjen rikkomisesta.

Nasdaq Helsingin kurinpitolautakunta on määrännyt Dovre Groupille varoituksen ja 40 000 euron suuruisen kurinpitomaksun Nasdaq Helsinki Oy:n pörssin sääntöjen rikkomisesta. Dovre Group ei ollut noudattanut pörssin sääntöjä sisäpiiritiedon julkistamisesta tiedottaessaan tytäryhtiönsä Suvic Oy:n tekemistä sopimuksista toukokuussa ja lokakuussa 2021.

Lisäksi Dovre Group laiminlöi asiassa pörssin sääntöjä pörssiyhtiön hallinnon järjestämisestä.

Dovre Group oli julkistanut 28.5.2021 sisäpiiritieto-tiedoteluokassa tiedotteen, jossa yhtiö kertoi maaliskuussa 2021 hankkimansa tytäryhtiö Suvic Oy:n käynnistäneen kolme merkittävää tuulipuistourakkaa toukokuussa. Puskakorven tuulipuistohanketta koskevan urakkasopimuksen toteutumista koskeva tieto oli tullut Dovren tytäryhtiölle jo 19.5.2021 ja Dovrelle 20.5.2021.

Yhtiön julkaiseman tiedonantopolitiikan mukaisen tiedottamiskynnyksen mukaan kyseinen urakkasopimus oli ollut olennainen ja sisäpiiritietona julkistettava. Dovre oli käsitellyt sopimuksen toteumista koskenutta ilmoitusta sisäpiiritietona, mutta ei ollut päättänyt lykätä sen tiedottamista, eikä ilmoittanut julkistamisen lykkäämisestä Finanssivalvonnalle sopimuksen julkistamisen yhteydessä.

Lisäksi Puskakorven tuulipuistohankkeen kolmas osapuoli oli 26.5.2021 julkaissut internetissä saatavilla olleen lehdistötiedotteen, jossa mainitaan Dovren tytäryhtiön osallisuudesta tuulipuiston kokonaisurakassa.

Yhtiö oli myös 4.10.2021 julkistanut saman tytäryhtiön kesällä 2021 solmimia tuulipuistojen urakkasopimuksia. Tiedote oli merkitty sisäpiiritiedoksi ja luokiteltu tyypiltään sisäpiiritieto-tiedoteluokkaan. Yhtiö oli sittemmin asian selvittelyn yhteydessä todennut, etteivät sopimukset olleet ylittäneet Dovren tiedonantopolitiikan mukaan sovellettavaa tiedon olennaisuuden kynnysarvoa, eivätkä ne olleet sisäpiiritietoa.

Julkistetussa pörssitiedotteessa, jossa kerrottiin tuulipuistourakoiden käynnistymisestä ja niiden yhteisarvosta, ei ollut ollut sinänsä virheellistä tietoa itse urakkasopimuksista. Yhtiö ei ollut käsitellyt kyseisiä sopimuksia tapahtuma-aikaan sisäpiiritietona.

Pörssin sääntöjen ja markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaan liikkeeseenlaskijan on julkistettava sisäpiiritieto mahdollisimman pian ja siten, että yleisöllä on tietoon nopea ja tasapuolinen pääsy. Lisäksi sisäpiiritieto on julkistettava siten, että tietoa voidaan arvioida perusteellisesti, asianmukaisesti ja oikea-aikaisesti.

Sääntely edellyttää, että tieto on sijoittajien saatavilla samanaikaisesti. Sääntely sallii sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämisen liikkeeseenlaskijan vastuulla, jos lykkäämisen edellytykset täyttyvät, ja päätetystä lykkäämisestä on ilmoitettava arvopaperimarkkinoita valvovalle Finanssivalvonnalle. Sitova sääntely ei kuitenkaan mahdollista pörssiyhtiön tiedonantovelvollisuuden välttämistä tai kiertämistä esimerkiksi sopimalla toisen osapuolen kanssa asian salassapidosta.

Kurinpitolautakunta katsoo päätöksessään, että Dovre Groupin olisi jo noudattamansa käytännön mukaan tullut julkistaa Puskakorven urakkasopimuksen toteutuminen 19.5.2021 tai päättää lykätä sen julkistamista, jos julkistamisen edellytykset olisivat olleet käsillä.

Koska yhtiön olennaiseksi katsoman urakkasopimuksen julkistaminen on tapahtunut pörssitiedotteella vasta 28.5.2021, se on laiminlyönyt julkistaa Puskakorpi-hanketta koskevan sisäpiiritiedon julkistamissääntöjä. Kurinpitolautakunta pitää sisäpiiritiedon julkistamisen myöhästymistä merkittävänä.

Lisäksi Kurinpitolautakunta toteaa, että liikkeeseenlaskijan on huolehdittava, että sen lakiin perustuva asema tiedonantovelvollisena pörssiyhtiönä tulee asianmukaisesti huomioitua yrityskaupan yhteydessä.

Kurinpitolautakunta toteaa johtopäätöksenään, että Dovre on rikkonut pörssin sääntöjen kieltoa antaa harhaanjohtavaa tietoa. Yhtiö oli antanut väärin otsikoitua ja luokiteltua tietoa, kun se oli julkistanut sisäpiiritietona tietoa, jota se ei tosiasiassa ollut pitänyt sisäpiiritietona.

Kun Dovre oli aiemmin vuonna 2021 julkistanut vastaavan tyyppisiä tuulipuistourakoita koskevia tietoja ja kun 4.10.2021 julkistetuissa tiedoissa ei ole esitetty olleen muutoin virheellistä tietoa, yhtiön tiedottamisessa tapahtunutta virhettä ei pidetä tässä tapauksessa pitää erityisen vakavana tai mahdollisen harhaanjohtavuuden kannalta erityisen moitittavana.

Dovre Group suhtautuu pörssin sääntöjen noudattamiseen hyvin vakavasti ja on jo ryhtynyt tarvittaviin toimenpiteisiin vastaavien tilanteiden välttämiseksi.