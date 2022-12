Elon Musk varoittaa velkavivun ”massapaniikin” riskistä

Teslan ja Twitterin toimitusjohtaja Elon Musk varoittaa velkavivutettujen sijoitusten luomasta markkinoiden ”massapaniikin” riskistä.

Miljardööri Elon Musk varoittaa nyt siitä, mitä hän on tehnyt itsekin – lainan ottamista omistamiensa arvopapereiden arvoa vastaan – koska osakemarkkinoilla voi syntyä ”joukkopaniikki”.

Nämä sijoituksiin käytetyt luottotilit eli ”marginaalivelat” (margin debt) ovat yksi osakemarkkinoiden riskejä lisäävä tekijä, kun sijoittajat nostavat sijoituslainoja käyttämällä osakkeita lainojen vakuutena.

”Neuvoisin ihmisiä todella olemaan ottamatta marginaalivelkaa epävakailla osakemarkkinoilla, ja tiedätkö, käteisvarojen näkökulmasta kannattaa pitää ruuti kuivana”, Musk sanoi perjantaina julkaistussa uutistoimisto Bloombergin All-In-podcastissa.

Musk varoittaa, että laskevilla markkinoilla voi tapahtua äärimmäisiä asioita.

Kun makrotaloudellisia riskejä on olemassa, on yleensä viisasta välttää marginaalilainojen käyttöä mille tahansa yhtiölle, sillä osakkeet voivat liikkua tavoilla, jotka ovat irrottautuneet niiden pitkän aikavälin potentiaalista.

Toisaalta Musk on itse aiemmin pantannut Teslan osakkeitaan. Joulukuussa 2020 Muskilla oli 92 miljoonaa Teslan osaketta pantattuna vakuudeksi Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomission huhtikuussa 2022 tekemän ilmoituksen mukaan.

Podcastin aikana Musk toisti myös uskomuksensa, että talous on kääntymässä taantumaan. Talouden sakkaaminen voisi olla mittakaavassaan jopa samaa luokkaan kuin vuonna 2009 nähty finanssikriisi, joka ravisteli markkinoita pahoin.

”Paras arvaukseni on, että meillä on myrskyisiä aikoja vuodesta puoleentoista vuoteen, ja sitten elpyminen alkaa suunnilleen vuoden 2024 toisella neljänneksellä, se on paras arvaukseni”, Musk sanoi.

”Nousukaudet eivät kestä ikuisesti, mutta eivät myöskään taantumat”, hän toteaa.

Muskin liiketoiminnat eivät ole viimeaikoina näyttäytyneet sellaisina häikäisevinä menestystarinoina kuin aiemmin. Musk on sähköautovalmistaja Teslan pääomistaja ja yhtiö on menettänyt vuodessa 66 prosenttia arvostaan. Sähköautovalmistaja on joutunut laskemaan hintoja ja vähentämään tuotantoa Kiinassa.

Lisäksi Musk ei ole saanut käännettyä ostamaansa Twitteriä haluamaansa suuntaan.