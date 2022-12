Tämä epämuodikas energiayhtiö tarjoaa 9,3 prosentin osinkotuoton

Vaikka amerikkalainen energiayhtiö ei edusta vihreää siirtymää, antaa viiden tähden analyytikko antaa osakkeelle vahvan ostosuosituksen.

Amerikkalaiset pörssiyhtiöt eivät ole yleensä yhtä anteliaita osinkojen maksajia kuin eurooppalaiset tai kotimaiset osakkeet. Tyypillisesti jenkkiosakkeet palauttavat pääomia omistajilleen epäsuorasti omia osakkeitaan ostamalla.

Amerikkalaisten pörssiyhtiöiden laajasta kirjosta löytyy kuitenkin myös hyviä osingonmaksajia. Yksi tällainen yhtiö on Alliance Resource Partners.

Alliance Resource Partners on Yhdysvaltojen itäisten osavaltioiden toiseksi suurin hiilentuottaja. Yhtiö saa tuloja hiilen tuotannosta ja markkinoinnista sekä rojaltituloja hiili- ja öljy- ja kaasualan mineraaliomistuksista, jotka sijaitsevat strategisilla tuotantoalueilla eri puolilla Yhdysvaltoja. Yhtiön liiketoiminnan pääpaino on maksimoida olemassa olevan mineraalivarallisuuden arvoa sekä kivihiilen tuotannossa kaivosomaisuudessa että kivihiili- ja öljy- ja kaasumineraaliomistusten vuokrauksessa ja kehittämisessä.

Alliancella on seitsemän toiminnassa olevaa maanalaista kaivoskompleksia Illinoisissa, Indianassa, Kentuckyssa, Marylandissa, Pennsylvaniassa ja Länsi-Virginiassa sekä hiilen lastausterminaali Indianassa Ohio-joen varrella. Yhtiö markkinoi hiilituotantoaan suurille kotimaisille ja kansainvälisille energialaitoksille ja teollisille käyttäjille.

Takana ennätystulos

Vaikka hiilen käytöstä energiamuotona ollaan vähitellen luopumassa, on sille edelleen laajasti käyttöä.

Huolimatta yhteiskunnallisesta ja poliittisesta painostuksesta kohti vihreää energiaa, suurin osa sähköstä Yhdysvalloissa ja koko maailmassa tuotetaan edelleen hiilivoimaloissa. Hiili on myös olennaisen tärkeää teräksen valmistuksessa.

Kyseessä on polttoaine, joka ei ole poistumassa lähiaikoina, muistuttaa yrityksiä ja analyytikkoja rankkaava TipRanks-sivusto. TipRanksin mukaan Alliance Resource Partners toimii merkittävänä toimittajana sekä yleishyödyllisille että teollisuusasiakkaille.

Alliancen kuluva vuosi on ollut kannattava, ja sen liikevaihto on kasvanut ennätystasolle. Vuoden 2022 kolmannella vuosineljänneksellä liikevaihto oli 628 miljoonaa dollaria, mikä on yli 51 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Liikevaihdon kasvu johtui hiilen hinnan 40,5 prosentin noususta, joka nosti hiilen myyntitulot vuositasolla 188 miljoonasta dollarista 551 miljoonaan dollariin.

Alliance ansaitsee myös rojalteja öljy- ja kaasuomistuksista, ja se raportoi 35,5 miljoonan dollarin tuloista tästä lähteestä – 75,6 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna.

Myös Alliancen tulos kasvoi voimakkaasti.

Nettotulos nousi vuoden 2021 kolmannen neljänneksen 58 miljoonasta dollarista 165 miljoonaan dollariin kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä. Laimennettu osakekohtainen tulos kasvoi 44 sentistä 1,25 dollariin osakkeelta, mikä merkitsee 184 prosentin kasvua.

Osinkotuotto nousee poikkeuksellisen korkeaksi

Vakaat tulot ja tulos ovat tukeneet Alliancen osinkoa, jota yhtiö korotti viimeisimmässä osinkoilmoituksessa 25 prosenttia, 40 sentistä 50 senttiin. Uusi, korkeampi osinko maksettiin 14. marraskuuta.

Vuositasolla 2,0 dollarin osinko kantaosakkeelta antaa peräti 9,3 prosentin osinkotuoton. Se on selvästi keskimääräistä ja inflaatiota korkeampi. Alliance Resource on maksanut osinkoa luotettavasti vuodesta 2001 lähtien.

TipRanks-sivuston täydet viisi tähteä saava analyytikko Nathan Martin on katsonut Alliancen konepellin alle ja näkee syytä optimismiin yhtiön kyvystä ylläpitää korkeaa osinkotuottoa myös tulevaisuudessa.

”Koko vuoden 2023 odotetaan olevan toinen ennätysvuosi, kun sopimuskanta on vahva ja lisätuotantoa on jopa kaksi miljoonaa tonnia ja hiilen keskihinnoittelun odotetaan olevan edelleen noin 10 dollaria per tonni korkeammalla tasolla kuin edellisvuonna”, Martin toteaa TipRanksille.

Analyytikko kertoo, että vahvan kassavirtaennusteen vuoksi yhtiön hallitus hyväksyi neljännesvuosittaisen osingonjaon 25 prosentin korotuksen 0,50 dollariin, mikä ylittää aiemmin tavoitellun 10-15 prosentin korotuksen.

Analyytikoilta vahva ostosuositus

Alliance investoi myös kasvuun, sekä orgaanisesti että uusilla lisävarannoilla, jotka auttavat säilyttämään yhtiön alhaisen kustannusaseman, Martin selitti.

Ensi vuotta ajatellen Martin antaa Alliance Resource Partnersin osakkeelle ostosuosituksen ja asettaa sille 28 dollarin hintatavoitteen. Tällä hetkelle yhtiön osakkeen kurssinoteeraus on 21,4 dollaria.

Vaikka tämä hiilentuottaja ei ole saanut paljon analyytikoiden huomiota, kaikki kolme viimeisintä analyytikkoarviota osakkeesta ovat positiivisia, joten kaikki kolme analyytikkoa antavat Alliancelle vahva osta -suosituksen.

Osakkeen keskimääräinen 28,7 dollarin tavoitehinta merkitsee noin 32 prosentin nousupotentiaalia seuraavan 12 kuukauden aikana. Lisäksi porkkanana on se 9,3 prosentin osinkoennuste.