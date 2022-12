Aikooko eurooppalainen kauppajätti ostaa Stockmannin?

Stockmannin omistuksessa tapahtuu mielenkiintoisia muutoksia. Se sai maanantaina Stockmannin osakkeen reippaaseen nousuun.

Kauppakonserni Stockmann kertoi maanantaina tiedotteessaan, että yhtiö on saanut tiedon merkittävästä omistajuuden muutoksesta. JC Switzerland Holding AG:n osuus Stockmannin osakkeista ja äänistä on ylittänyt viiden prosentin rajan 9.12.2022 tehdyn osakekaupan seurauksena.

Tiedosta tekee piensijoittajien kannalta mielenkiintoisen se, että suureksi Stockmannin omistajaksi nyt tullut yhtiö on osa eurooppalaista Peek & Cloppenburg -yhtiötä, joka on kansainvälinen tavarataloketju Saksasta. Sillä on lähes 70 kauppaa Saksassa ja kymmeniä kauppoja lukuisissa Keski-Euroopan maissa.

Miksi siis suuri tavarataloketju haalii vaikeuksissa rypevän Stockmannin osakkeita? Vastaus saattaa olla se, että JC Switzerland Holdingin tavoitteena on koko Stockmannin osto.

”Tämä nostaa luonnollisesti ajatuksen, että yhtiö voisi olla kiinnostunut Stockmannin, tai jonkun sen osan, hankinnasta”, toteaa Inderesin analyytikko Rauli Juva.

Juva kuitenkin muistuttaa, että rakennejärjestelyjä on kuitenkin Stockmannin yrityssaneerauksen aikana vaikea, joskaan ei mahdoton, toteuttaa.

”Stockmannilla on menossa yrityssaneeraus, jonka aikana rakenteelliset toimet, kuten divisioonien myynti, ovat hankalia. Saneeraus voi kestää vielä useamman vuoden, joka siten vaikeuttaa myös rakennemuutoksia. Tosin, jos joku olisi nimenomaan tavarataloista kiinnostunut ja yhtiö olisi halukas ne myymään, järjestely voisi mielestämme olla toteutettavissa myös saneerausaikana.”

Analyytikon mukaan mikään läpihuutojuttu Stockmannin ostaminen ei olisi senkään takia, että Konstsamfundetilla ja North Wall Capitalin rahastolla on molemmilla yli 10 prosentin omistusosuudet, joten heistä kumpikin pystyy halutessaan estämään koko yhtiön lunastuksen.

Osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajalla, jolla on enemmän kuin yhdeksän kymmenesosaa yhtiön osakkeista ja kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, on oikeus käyvästä hinnasta lunastaa muiden osakkeenomistajien osakkeet.

Stockmannin yrityssaneeraus ei kuitenkaan mitenkään estä ostotarjouksen tekoa tai koko Stockmannin ostamista, Juva toteaa.

Stockmannin osake on maanantaina Helsingin pörssissä 6,3 prosentin nousussa noin kello 14.40.