Fortum sai uuden alun ja hyötyy korkeasta sähkön hinnasta

Fortum on tehnyt isot omistus- ja tasejärjestelyt. Ne tekevät yhtiöstä houkuttelevan sijoituskohteen, arvioi pankki.

Energiayhtiö Fortum on päässyt irti riippakivestään Uniperistä. Syyskuussa Fortum myi kaikki Uniperin osakkeet Saksan valtiolle noin 0,5 miljardilla eurolla.

Järjestelyn ehtojen perusteella Uniperia ei enää yhdistellä Fortum-konserniin vuoden 2022 kolmannesta neljänneksestä lähtien, millä tulee olemaan positiivinen vaikutus konsernin omaan pääomaan.

Sopimuksen tultua voimaan Fortum myy omistuksensa Uniperista ja keskittyy yhtiön ydinliiketoimintaan, puhtaaseen energiatuotantoon Pohjoismaissa. Solmittu sopimus korvaa osapuolten heinäkuussa 2022 allekirjoittaman alkuperäisen Uniperin vakautussopimuksen.

Divestoinnista aiheutuva tappio pienentää emoyhtiö Fortumin omaa pääomaa, mutta Fortum on arvioinut sen säilyvän riittävällä tasolla eikä oman pääoman ehtoiselle lisärahoitukselle ole tarvetta.

Vahva tulos kolmoskvartaalilla

Fortumin vertailukelpoinen liikevoitto nousi kolmannella vuosineljänneksellä selvästi, 421 miljoonaan euroon edellisvuoden 243 miljoonasta eurosta.

Meneillään olevalla energiakriisillä on ollut vaikutuksensa Fortumin pohjoismaisiin liiketoimintoihin. Sähkön spot- ja futuurihintojen jyrkän nousun myötä vakuusvaatimukset pohjoismaisessa Nasdaq Commodities -pörssissä nousivat ennätyksellisen korkealle.

Varmistaakseen selviytymisensä markkinoilla vallitsevan suuren epävarmuuden ja hintojen heilunnan keskellä, Fortum on sopinut pääomistaja Suomen valtion kanssa 2,35 miljardin euron siltarahoituksesta.

Haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta kaikki Fortumin jatkuvien toimintojen liiketoimintasegmentit paransivat tulostaan kolmannella vuosineljänneksellä.

”Etenkin Generation-segmentin tulos oli vahva ennätyksellisen korkean saavutetun sähkönhinnan sekä fyysisen optimoinnin, korkeamman spot-hinnan ja korkeamman suojaushinnan johdosta”, Fortumin toimitusjohtaja Markus Rauramo totesi kolmannen vuosineljänneksen tulosraportin yhteydessä.

Generation-segmentti vastaa Fortumin sähköntuotannosta Pohjoismaissa.

OP Ryhmä arvioi omassa osake- ja ETF-ideat -katsauksessaan, että Uniper-irtautumisen jälkeen Fortumilla on edessä uusi alku.

Sopimus Uniperin myynnistä on vallitsevassa tilanteessa Fortumin kannalta myönteinen asia, OP arvioi. Järjestely alentaa energiayhtiön taseasemaan liittyviä riskejä merkittävästi ja samalla myös yhtiön tulosennustettavuus paranee.

Vähäpäästöisyys on kilpailutekijä

OP:n mielestä Fortumin vahvuus on vähäpäästöisessä sähkön ja lämmön tuotannossa Pohjoismaissa. Sähkön futuurihinnat lähivuosille pysyvät korkeina ja Olkiluodon kolmosyksikön kaupallisen tuotannon käynnistyminen tuo merkittävän lisävolyymin Fortumin energiantuotantoon.

Kysymysmerkki on vielä Fortumin Venäjän liiketoimintojen tulevaisuus. Yhtiö on tehnyt päätöksen Venäjältä vetäytymisestä ja ensisijainen vaihtoehto on liiketoimintojen mahdollinen myynti. Liiketoimintojen myynti olisi OP:n mielestä myönteinen askel rakennejärjestelyprosessissa.

Fortumin osake on tullut tänä vuonna alas 40 prosenttia. Yhtiön arvostuskertoimet ovat maltillisia. Ensi vuoden analyytikoiden konsensuksen mukaisilla ennusteilla P/E-kerroin on 7,9x ja EV/Ebitda-kerroin 5,4x. Tasepohjainen P/B-kerroin on alle 1,4x. Arvostuskertoimet ovat selvästi alhaisempia kuin vuosina 2019 – 2021 keskimäärin.

Analyytikoista seitsemän antaa Fortumin osakkeelle nyt ostosuosituksen. Kolmen suositus on lisää ja neljän suositus on pidä.