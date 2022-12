Outokummun toimitusjohtaja Heikki Malinen valittiin vuoden muutosjohtajaksi

Outokumpu toimitusjohtaja Heikki Malinen.

Heikki Malinen on saanut tuloksia aikaiseksi lyhyessä ajassa. Se näkyy Outokummun markkina-arvossa.

Teräsyhtiö Outokumpu on ollut tänä vuonna vahvassa vireessä. Yhtiön oikaistu käyttökate nousi tammi-syyskuussa 1,1 miljardiin euroon viime vuoden 0,67 miljardista eurosta. Kolmannella neljänneksellä oikaistu käyttökate oli 304 miljoonaa euroa, joka on Outokummun historian paras kolmannen neljänneksen tulos.

Outokumpu julkisti vuoden 2020 lopulla uuden strategian, jota toimitusjohtaja Heikki Malinen on luotsannut.

Outokumpu sai onnistuneesti päätökseen strategiansa ensimmäisen vaiheen, jossa keskeistä oli yhtiön riskisyyden pienentäminen ja taseen vahvistaminen. Toisessa vaiheessa tavoitteena on yhtiön ydintoimintojen vahvistaminen. Outokumpu antaa paljon painoarvoa vastuullisuudelle vahvistaakseen entisestään Outokummun asemaa ruostumattoman teräksen teollisuuden vastuullisimpana toimijana.

Vahva tuloskehitys ja onnistunut strategian läpivienti tuo nyt toimitusjohtajalle sulan hattuun.

Heikki Malinen on valittu vuoden 2022 transformaatiojohtajaksi. Suomessa neljättä kertaa jaettavalla tunnustuksella halutaan nostaa esille johtajia, jotka ovat onnistuneet erityisen hyvin muutosjohtamisessa.

Talouden asiantuntijoista koostuvan valitsijaraadin mukaan Malinen on onnistunut johtamaan Outokummun arvon luomisen polulle vastoin aiempia odotuksia. Outokummun osakkeen arvo on lähes kaksinkertaistunut Malisen aikana. Tunnustuksen jakaa vuosittain konsulttiyhtiö Boston Consulting Group (BCG).

Outokummun osake lähes kaksinkertaistunut Malisen aikana

Tunnustuksella halutaan nostaa esille johtajia, jotka ovat onnistuneet johtamaan organisaatioita menestyneesti läpi muutoksen. Valintaprosessissa BCG:n osakkaat Teemu Ruska ja Mikko Tynkkynen sekä Inderesin pääanalyytikko Antti Viljakainen analysoivat Suomessa toimivien yritysten suoriutumista nykyisen toimitusjohtajan alaisuudessa sekä viime aikoina.

Heikki Malinen aloitti Outokummun toimitusjohtajana toukokuussa 2020. Malisen aloittaessa Outokummun osakkeen arvo oli 2,46 euroa. Pandemiasta huolimatta osakkeen arvo on Malisen aikana lähes kaksinkertaistunut ja on nyt 4,82 euroa (5.12.2022). Samaan aikaan Outokummun liikevaihto on kasvanut 5,6 miljardista eurosta 7,7 miljardiin euroon.

Outokummun menestys on seuraus pitkäjänteisestä, onnistuneesta strategiatyöstä ja ruostumattoman teräksen kysynnän kasvusta. Ruostumattoman teräksen maailmanlaajuinen kysyntä toipui hyvin 2021 koronapandemian aiheuttamista epävarmoista ajoista huolimatta.

”On suuri kunnia tulla arvostetun raadin valitsemaksi Vuoden Muutosjohtajaksi. Outokummun suunnan kääntäminen kohti parempaa kannattavuutta ja nettovelattomuutta on ollut haastavaa keskellä koronaviruspandemiaa ja Euroopan energiakriisiä. Outokummun henkilöstön vahva sitoutuminen työhönsä ja valittuun suuntaan on ollut onnistumisen perusta. Avainhankkeiden läpivientiin fokusoiminen on lisännyt toiminnan tehokkuutta merkittävästi”, toteaa Heikki Malinen.

Fokus omassa tekemisessä

Valinnan tehneen asiantuntijaraadin mukaan fokuksen pitäminen tulevassa osoittaa hyvää muutosjohtajuutta.

”Katse on pysynyt pallossa, ja pallo on ollut se oma tekeminen”, raati summaa.

Raati perustelee Malisen valintaa myös muun muassa sillä, että hän on saanut tuloksia aikaan lyhyessä ajassa haastavassa tilanteessa olevassa yhtiössä. Nyt Outokumpu on erinomaisessa kunnossa oleva resilientti yritys, joka pystyy kohtaamaan tulevaisuuden mahdolliset turbulenssit hyvistä lähtökohdista.

Ympäristöä säästävällä ja kierrätettävällä ruostumattomalla teräksellä on raadin mukaan pystytty ottamaan etunojaa verrattuna moneen muuhun toimijaan. ”On hienoa nähdä, kuinka Outokumpu pyrkii tarjoamaan parempia ja vastuullisempia ratkaisuja samalla pienentäen myös omia päästöjään”, raati perustelee.

Vuoden muutosjohtajan valintaprosessissa tarkasteltiin sataa osakkeenomistajille eniten kokonaistuottoa tuottanutta yritystä ja toimitusjohtajaa yrityksissä, joiden liikevaihto yli 100 miljoonaa euroa. Lisäksi analysoitiin näiden yritysten toimintaympäristöä sekä toimitusjohtajan aikaansaamaa muutosta. Viime vuonna voiton vei Marimekon toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko.

Heikki Malinen on syntynyt vuonna 1962. Hän on koulutukseltaan kauppatieteen maisteri ja hänellä on MBA-tutkinto Harvardista. Harrastuksekseen Malinen kertoo liikunnan.