Onko kasvuyhtiö Heeros ylihintainen?

Pilvipohjaisten yritysohjelmistojen toimittaja Heeros julkisti keskiviikkona tulosvaroituksen. Se voi olla myrskyvaroitus.

Helsingin pörssiin First North -markkinapaikalle listattu Heeros on vuonna 2000 perustettu suomalainen sähköisiin yritysohjelmistoihin erikoistunut ohjelmistoyhtiö, joka panostaa vahvasti sähköiseen taloushallintoon ja pilvipalveluihin. Heeroksen tuoteperhe kattaa kaikki sähköisen taloushallinnon prosessit paperilaskun skannauksesta, osto- ja myyntilaskujen käsittelyyn, sähköiseen arkistointiin, kirjanpitoon ja palkanlaskentaan.

Yhtiön asiakkaita ovat pääasiassa tilitoimistot sekä pienten ja keskisuurten yritysten talousosastot.

Heeros listautui pörssiin vuonna 2016 ja se on kovassa kasvuvauhdissa.

Liikevaihto kasvoi viime vuonna 9,2 miljoonaan euroon ja analyysitalo Inderes odottaa liikevaihdon nousevan tänä vuonna yli 21 prosenttia 11,2 miljoonaan euroon. Liikevoitto jää Inderesin ennusteessa tänä vuonna kuitenkin pakkaselle -0,2 miljoonaa euroa ja ensi vuonna Heeros on Inderesin ennusteella nollan tuntumassa liikevoitossa.

Takapakkia yhtiön kasvunäkymiin tuli keskiviikkona, kun yhtiö julkisti negatiivisen tulosvaroituksen. Tulosnäkymien muutos oli lievä, mutta varoituksen sanalliset arviot herättävät kysymyksiä.

Tummia pilviä lähitulevaisuudessa

Heeroksen mukaan sen uusmyynnin tarjouskanta on edelleen vahva, mutta asiakkaiden päätöksenteossa on lisääntynyttä varovaisuutta. Jatkuvan liikevaihdon kasvuvauhti on hidastunut ja käyttöönottoihin liittyvä projektilaskutus on jäänyt tavoitteista.

Lisäksi Suomen heikkenevä talousympäristö heijastuu osto- ja myyntilaskujen transaktiovolyymiin, Heeros kertoo tiedotteessaan.

Näiden syiden takia Heeros muuttaa vuodelle 2022 annettua taloudellista ohjeistustaan.

Uuden ohjeistuksen mukaan Heeros odottaa käyttökatemarginaalin ja liikevaihdon kasvuprosentin yhteissumman olevan noin 40 prosenttia tilikaudella 2022. Aiemmin helmikuussa julkaistun ja lokakuussa toistetun ohjeistuksen mukaan Heeros oli odottanut käyttökatemarginaalin ja liikevaihdon kasvuprosentin yhteissumman yltävän yli 40 prosentin tasolle tilikaudelta 2022.

Kasvutrendi tukee Heeroksen yritysohjelmistoja

Kuten kolmannen vuosineljänneksen liiketoimintakatsauksessa Heeros arvioi, pk-yritysten talouskehitystä on ollut vaikea ennakoida.

Tähän asti Heeros on jatkanut kasvua tänäkin vuonna. Yhtiön tammi-syyskuun liikevaihto kasvoi 22 prosenttia edellisvuodesta. Käyttökatemarginaalin ja liikevaihdon kasvuprosentin yhteissumma oli 39 prosenttia. Liikevaihto kasvoi 22 prosenttia edellisvuodesta ja oli 8,2 miljoonaa euroa. Liikevoitto nousi 0,28 miljoonaan euroon edellisvuoden 0,12 miljoonasta eurosta.

Analyysitalo Inderesin analyytikot Antti Luiro ja Frans-Mikael Rostedt arvioivat, että Heeroksen negatiivinen tulosvaroitus oli lievä, mutta markkinaympäristön kehitys huomioiden odotettu.

Analyytikoiden mukaan Heeroksen markkinoilla yritysohjelmistoissa on selkeät kasvutrendit yritysten digitalisoidessa toimintaansa ja Inderes näkeekin siksi yhtiön kasvulle hyvät edellytykset. Luiron ja Rostedtin mukaan yhtiö on vahvistanut iskunkestävyyttään muun muassa transaktiotuottoja paketoimalla, mutta heikko taloustilanne vaikuttaa edelleen yhtiöön.

”Transaktiotuotot, kuten myös asiakashankinta ja tähän liittyvät projektitulot, ovat kaikki herkkiä talouden aktiviteetille. Talousnäkymän heikkous pitää yllä kasvun hidastumisen riskejä, joiden tulosvaroitus nähdäksemme kertoi osin jo toteutuneen”, analyytikot toteavat.

Osakkeen arvostustaso ei anna tilaa pettymyksille

Heeroksen osakkeen arvostuskertoimet ovat kireät. Inderesin ensi vuoden 0,09 euron osakekohtaisella tulosennusteella P/E-kerroin on 53x ja EV/Ebitda-kerroin 11,6x.

Analyytikoiden näkemyksen mukaan mukaan Heeroksen osakkeen arvostus nojaa skaalautuvaan kasvuun ja odotukseen liiketoiminnan pitkän tähtäimen kassavirroista. Lähitulevaisuuden riskien valossa arvostustaso vaikuttaa kuitenkin korkealta.

”Heeroksen kasvun ja vahvemman kannattavuuden näytöt ovat kuitenkin vielä kertymässä ja lähitulevaisuuden ennustamiseen liittyy poikkeuksellisen paljon ennusteriskejä. Siten nykyhetkessä arvostus näyttää mielestämme kokonaisuutena kireältä 12 kk:n tähtäimellä”, Luiro ja Rostedt toteavat.

Heeros tulee jatkossa yhdistämään kaikki tuotteensa yhtenäisen Heeros-brändin alle. Yhtiö lanseerasi uudistetun brändin Heeros Small Business – tarjooman yhteydessä viime syyskuussa. Uudistettu brändi tulee näkymään vaiheittain sekä Heeroksen viestinnässä että käyttäjille yhtenäisenä käyttökokemuksena Heeroksen palveluissa.

Inderesin suositus Heeroksen osakkeelle on myy. Osakkeen tavoitehinta 3,3 euroa on selvästi alle viimeisimmän 4,8 euron kurssinoteerauksen.