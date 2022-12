Korkokäyrä huutaa punaisella, onko taantuma tulossa?

Kuva: Gurufocus.

Luotettavana ennakoivana taantumamittarina pidetty käänteinen korkokäyrä on historiallisen alhaalla. Mitä se merkitsee?

Korkokäyrä kertoo markkinakorkojen tason eripituisissa korkosijoituksissa. Korkokäyrä – tai toiselta nimeltään tuottokäyrä – kuvaa siis korkojen aikarakennetta. Mikäli korkokäyrä on nouseva, ovat pitkät korot korkeampia kuin lyhyet korot. Vastaavasti jos korkokäyrä on laskeva, ovat lyhyet korot pitkiä korkeampia.

Noususuhdanteessa pitkien velkakirjojen korkotuotto on yleensä korkeampi kuin lyhyiden korkojen. Noususuhdanteessa taloudessa vallitsee nousevat inflaatio-odotukset, mikä nostaa korkosijoittajien tuottovaatimusta pitkissä koroissa.

Kun korkokäyrä kääntyy negatiiviseksi, ovat sijoittajien näkemykset tulevasta inflaatiosta laskeneet, jolloin pitkien korkojen tuottovaade laskee. Laskevan korkokäyrän tilanteessa saattaa keskuspankin rahapolitiikka olla kiristymässä, mikä ohjauskorkojen nostojen kautta heijastuu lyhyisiin korkoihin.

Käänteistä tuottokäyrää pidetään usein varoituksena tulevasta taantumasta.

Laskeva korkokäyrä on ennakoinut kaikki vuoden 1960 jälkeiset kuusi talouden taantumaa. Korkokäyrä on antanut virheellisen signaalin ainoastaan kerran. Yleensä Yhdysvaltojen talous on ajautunut taantumaan noin vuosi sen jälkeen, kun pitkät korot ovat painuneet lyhyiden korkojen alapuolelle.

Tosin Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun rahoituksen dosentti Hannu Kahra muistuttaa, että nykyään korkokäyrän tarjoamaa informaatiota hämärtää se, että nyt USA:n keskuspankki FED operoi myös korkokäyrän pitkässä päässä, ostamalla pitkän juoksuajan korkosijoituksia. Rahapolitiikallaan keskuspankki vaikuttaa siis korkokäyrän sekä lyhyeen että pitkään päähän.

Nyt USA:n kymmenvuotisen valtion joukkovelkakirjalainan tuotto on laskenut 0,72 prosenttiyksikköä kahden vuoden tuottoa alemmaksi, mikä on suurin negatiivinen ero sitten vuoden 1981.

Käänne heijastaa sekä yllättäviä myönteisiä uutisia inflaatiosta että näkemystä, jonka mukaan Yhdysvaltain keskuspankki jatkaa korkojen nostamista ja pitää ne korkealla tasolla.

Conference Boardin kuluttajaluottamusindeksi laski Yhdysvalloissa neljän kuukauden alimmalle tasolle, kun huoli inflaatiosta heikentää Yhdysvaltain kuluttajien näkymiä. Conference Boardin talousindikaattoreista vastaava johtaja Lynn Franco kutsui kuluttajien lyhyen aikavälin odotuksia ”synkiksi” ja lisäsi, että kyselyn mukaan he pitävät taantuman todennäköisyyttä edelleen suurena.

Lisäksi Yhdysvaltojen teollisuuden ISM-ostopäällikköindeksin marraskuun lukema laski odotettua enemmän. Marraskuun toteumaluku oli 49,0 pistettä, kun uutistoimisto Bloombergin kokoama ekonomistisennuste odotti 49,7 lukemaa. Lokakuussa indeksiluku oli 50,2. Alle 50:n lukema tarkoittaa teollisuustuotannon laskua.