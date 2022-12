Riski maistuu taas piensijoittajille – Nokian Renkaat kurvasi ostosuosikiksi

Nokian Renkaat on kärsinyt Venäjän liiketoimintojen romahdettua. Sijoittajat uskovat kuitenkin yhtiön käänteeseen.

Kaikki sijoitusinstrumentit yhteenlaskien Nordnetin suomalaisasiakkaat lisäsivät marraskuussa sijoituspainoaan 54 miljoonalla eurolla.

Ulkomaisten osakkeiden netto-ostot vastasivat suuruudeltaan kotimaisten osakkeiden keventämisiä.

Koko Helsingin pörssin euromääräinen vaihto laski vuodentakaisesta marraskuusta 24,2 prosenttia. Koko pörssin kauppojen kappalemäärät vähenivät 15,4 prosenttia edellisvuoden vertailukaudesta. Pörssin kaupankäynti kuitenkin nousi kuluvan vuoden lokakuun euromääräisestä aktiviteetista 3,6 prosenttia. Sen sijaan kappalemääräinen kaupankäynti putosi viime kuuhun verrattuna 7,4 prosenttia.

Sijoittajia kiinnostivat marraskuussa rahastot ja ETF:t kotimaisia osakkeita enemmän.

”Kaikki sijoituskohteet huomioiden Nordnet Suomessa marraskuu oli toiseksi kiivain ostokuukausi sitten maaliskuun. Yksityissijoittajat ovat nyt lisänneet sijoituksiaan tuntuvasti kahden peräkkäisen kuukauden ajan. Ostot kohdistuvat rahastoihin ja ETF:iin. Ne näyttävät olevan suoria osakkeita helpommin ostettavissa aikojen ollessa epävarmat”, kertoo Nordnet Suomen maajohtaja Suvi Tuppurainen.

Tuppuraisen mukaan Suorien kotimaisten osakesijoitusten maltillinen keventäminen marraskuussa perustunee hyvään kuuden prosentin indeksituottoon, ei epäluottamukseen yhtiöitä kohtaan.

”Nordnetin suomalaisasiakkaat nettomyivät kotimaisia pörssiosakkeita arvo-osuustileiltä 26 miljoonalla eurolla, mutta osakesäästötileille netto-ostoja jatkettiin edelleen 4 miljoonalla eurolla. Erityisesti finanssiosakkeet vilkastuttivat osakekaupankäyntiä. Eri tilien määrällä mitattuna eniten kauppaa käytiin Sammolla ja euromääräisesti eniten Nordealla. Sampo päätyi edellisten kuukausien tapaan molempien tilimallien selvästi nettomyydyimmäksi osakkeeksi”, Tuppurainen toteaa.

Moni sijoittaja rahoittaa uusia osakeostoksia Tuppuraisen mukaan myymällä liki ennätystasolla olevaa Sampoa. Nordealla kauppa-aktiviteetti jakautui tasaisemmin osaketta ostaneiden ja myyneiden kesken.

Ulkomaisia osakkeita kahmittiin lokakuun tavoin lisää reippaasti, jopa 28 miljoonan euron netto-ostoin. Tästä summasta noin 10 miljoonaa euroa ostettiin Black Fridayn aikana.

Tänä vuonna 45 prosenttia laskeneen Teslan osake oli kuukauden ylivoimainen suosikkiosake. Euromääräisesti suomalaisasiakkaat sijoittivat Teslaan lisää nettona viisi miljoonaa euroa, jatkaa Tuppurainen.

Marraskuun kolme netto-ostetuinta kotimaista pörssiosaketta olivat samat sekä arvo-osuustileillä että osakesäästötileillä. Venäjä-riskistään kuluvan vuoden aikana rajusti kärsinyt Nokian Renkaat kertoi heti kuukauden alussa investoivansa uuteen tehtaaseen Romaniaan.

”Tämä uutinen näyttää kauppatilastojen valossa saaneen positiivisen vastaanoton yksityissijoittajien keskuudessa”, Tuppurainen uskoo.

Lokakuussa rengasyhtiö ilmoitti yllättäen, että rengaskysyntä on kaikesta huolimatta jatkunut hyvänä. Nokian Renkaat on nostanut hintoja vähentääkseen kustannusinflaation vaikutuksia. Myös valuuttakurssimuutokset vaikuttavat liikevaihtoon positiivisesti. Tästä johtuen yhtiö nosti vuoden 2022 liikevaihto-ohjeistustaan.

Päivitetyn ohjeistuksen mukaan Ukrainan sodalla ja siitä johtuvilla pakotteilla on merkittävä negatiivinen vaikutus Nokian Renkaiden toimituskapasiteettiin ja suoritukseen. Vuonna 2022 Nokian Renkaat odottaa liikevaihdon odotetaan olevan vuoden 2021 tasolla tai kasvavan ja segmentit yhteensä liikevoiton odotetaan laskevan merkittävästi vuoteen 2021 verrattuna.

Aiemmin kesäkuussa Nokian Renkaat oli odottanut liikevaihdon laskevan tai olevan vuoden 2021 tasolla ja segmentit yhteensä liikevoiton laskevan merkittävästi vuoteen 2021 verrattuna.

Nokian Renkaiden osakkeen arvosta on sulanut kuluvan vuoden aikana jo lähes 69 prosenttia. Osakkeen arvostustaso on laskenut jo niin alas, että tasepohjainen P/B kerroin on vain 0,96x. EV/Ebitda kerroin kuluvan vuoden konsensusennusteella vain 4,2x, mikä alittaa roimasti viime vuosien keskimääräisen tason – esimerkiksi viime vuoden luvuilla kerroin oli 10,6x.